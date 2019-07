Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sophia Thomalla sexy am Pool

Sophia Thomalla lässt es sich derzeit in Portugal gutgehen. Doch verbringt sie ihren Urlaub nicht, wie man meinen könnte, mit ihrem Liebsten Loris Karius. Nein! Begleitet wird sie von Mutter Simone Thomalla und Freund Silvio Heinevetter.

Ein Familienurlaub also. Was Sophia aber nicht daran hindert, sich für heiße Fotos in Pose zu werfen. Im roten Zweiteiler etwa räkelt sich die Schönheit am Pool. Und auch ein Strandfoto darf natürlich nicht fehlen.

Einbruch in Fendrichs Villa auf Mallorca

Die spanische Guardia Civil hat vor einer Woche zwei Männer festgenommen, die für 27 Einbrüche im Gebiet rund um die spanische Stadt Arta auf der Insel Mallorca verantwortlich sein sollen. Die beiden Männer sollen laut Berichten der "Kronen Zeitung" und der lokalen Tageszeitung "Diario de Mallorca" auch in die dort gelegene Villa von Austropop-Urgestein Rainhard Fendrich eingedrungen sein.

© News/Sebastian Reich

Dabei dürften die Einbrecher Gegenstände im Wert von 50.000 Euro aus Fendrichs Villa entwendet haben. Auch vier goldene Schallplatten sollen gestohlen worden sein - diese wurden laut "Diario de Mallorca" mittlerweile sichergestellt. Jürgen Rottensteiner, Pressesprecher von Fendrich, gab keinen Kommentar zu den Medienberichten ab.

Taylor Swift im Clinch mit Bieber-Manager

Taylor Swift zeigt sich wütend über den Verkauf ihres früheren Plattenlabels Big Machine an den Manager von Justin Bieber. Die Übernahme der unabhängigen Firma durch den US-Unternehmer Scooter Braun sei ihr "Worst-Case-Szenario", schrieb die Sängerin am Sonntag auf der Online-Plattform Tumblr. Swift hatte zwischen 2006 und 2017 ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Sie wirft Braun vor, sie jahrelang online gemobbt zu haben.

© Getty Images

Nach US-Medienberichten erwarb eine Holding Brauns das Label Big Machine für mehr als 300 Millionen Dollar (263,62 Mio. Euro) - und damit auch die Rechte an Swifts Alben. Zwar habe sie sich damit abgefunden, dass ihr altes Plattenlabel vorgehabt habe, ihren Musikkatalog zu verkaufen, schreibt Swift bei Tumblr. Sie habe aber nicht mit Braun als Käufer gerechnet. Ihr musikalisches Erbe gehe nun an jemanden, der versucht habe, es zu zerstören, schrieb Swift weiter.

Bieber verteidigte unterdessen seinen Manager auf Instagram. "Scooter hat hinter dir gestanden, seit du mir gnädigerweise erlaubt hast, als Opener für dich aufzutreten", schrieb Bieber in Bezug auf eine Tour im Jahr 2009. "Weder Scooter noch ich haben irgendetwas Negatives über dich zu sagen. Wir wollen wirklich das Beste für Dich", so der Sänger.

Die Schillers feiern Rubinhochzeit

40 Jahre sind Jeannine und Friedrich Schiller nun schon verheiratet. Das gehört gefeiert. Und wo sonst könnte man gebührend auf diesen Festtag anstoßen als im Marchfelderhof. Nach dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich", gesteht Jeannine "Ich sag ihm schon jede Woche: So, jetzt lass ich mich scheiden." Dazu Friedrich Schiller: "Obwohl es nicht sehr leicht ist, der Gatte von Jeannine Schiller zu sein, muss ich sagen: Es war die beste Entscheidung in meinem Leben."

Barbara Becker spürt Rassismus im Alltag

Barbara Becker, Designerin und Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, sieht sich immer wieder mit Rassismus konfrontiert. "Ich kenne keinen schwarzen Mann und keine schwarze Frau, die nicht schon einmal rassistisch angegangen worden sind", sagte die 52-Jährige in der Talkshow "3 nach 9" des Senders Radio Bremen. Dies sei ein weltweites Problem.

© imago/Future Image

Auf die Frage von Moderator Giovanni di Lorenzo, wie sie mit Diskriminierung im Alltag umgehe, sagte Becker, sie habe eine "Habachtstellung" angenommen. Es gehe aber auch darum, Haltung zu bewahren, wenn man unter besonderer Beobachtung stehe. Mittlerweile könne sie mit solchen Situationen recht gut umgehen und sei nicht jeden Tag beleidigt. "Ich habe mir ein dickes Fell angeeignet."