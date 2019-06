Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sylvie Meis über Schönheits-OPs

Was hält Sylvie Meis eigentlich von Beauty-OPs? Bei den "Bunte Beauty Days" in Düsseldorf tat sie "Bild" gegenüber ihre Meinung zu diesem Thema kund: "Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal ein Facelift machen möchte, wenn ich älter werde, wenn ich vielleicht 60 bin. Wenn ich es machten möchte, dann mache ich es." Denn schließlich müsse eine Entscheidung wie diese jeder für sich selbst fällen.

© Getty Images/Florian Ebener

So viel dazu, was Sylvie für möglich hält. Und was käme für die Moderatorin nicht infrage? "Ich werde niemals so einen Po wie Kim Kardashian haben - auch weil ich daran einfach nichts machen lassen möchte", sagt sie. Zwar wünscht sich die "Let's Dance"-Moderatorin einen runderen Po, unters Messer möchte sie sich hierfür aber nicht legen. Vielmehr sei hier hartes Training angesagt, das sie in den letzten Jahren auch durchgezogen hat.

Falscher George Clooney geschnappt

Nach jahrelanger internationaler Fahndung ist in Thailand ein Hochstapler verhaftet worden, der sich als George Clooney ausgegeben hatte. Der 58 Jahre alte Italiener soll zusammen mit seiner Frau unter dem Namen des Hollywood-Stars annähernd zwei Millionen Euro ergaunert haben.

Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurde das Paar bereits am Samstag auf Grundlage eines Ersuchens der internationalen Polizeibehörde Interpol im Urlauberort Pattaya geschnappt. Den beiden droht die Auslieferung nach Italien.

Der falsche Clooney und seine 45 Jahre alte Frau sollen Investoren mit der Behauptung betrogen haben, eine George-Clooney-Kleidermarke aufzubauen. Der Hollywood-Star (ebenfalls 58) hatte sie daraufhin in Italien verklagt. Ein Gericht in Mailand verurteilte den Mann 2014 in Abwesenheit zu acht Jahren und vier Monaten Haft. Seine Frau erhielt eine Strafe von sechs Jahren und fünf Monaten.

Auf dem Foto, das die thailändische Polizei von der Festnahme verbreitete, war die Ähnlichkeit des Italieners mit Clooney nicht allzu groß.

O.J. Simpson eröffnete Twitter-Kanal

25 Jahre nach dem Doppelmord an seiner Ex-Frau und deren Freund hat der frühere US-Footballstar O.J. Simpson einen eigenen Twitter-Kanal eröffnet. In einem darauf veröffentlichten Video verspricht er, "ein wenig abzurechnen". Bis Sonntag hatte Simpson bereits mehr als 420.000 Abonnenten. Sein Anwalt Malcolm LaVergne bestätigte dem Sender CNN die Echtheit des Profils.

In einem Aufsehen erregenden Indizienprozess war Simpson 1995 von dem Vorwurf freigesprochen worden, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ron Goldman erstochen zu haben. In einem Zivilverfahren wurde er später jedoch für deren Tod verantwortlich gemacht und zur Zahlung von 33,5 Millionen Dollar (nach heutigem Wert 29,8 Millionen Euro) Entschädigung an die Hinterbliebenen der Opfer verurteilt.

© imago stock&people

Der Name des Twitter-Kanals "TheRealOJ32" bezieht sich auf Simpsons Trikotnummer, die er früher als Football-Spieler der Buffalo Bills trug. In dem Video verspricht ein lächelnder und entspannt wirkender Simpson: "Ihr werdet bald alle meine Gedanken und Meinungen zu so ziemlich allem lesen können."

Einige Twitter-Nutzer kritisierten Simpsons Ankündigung einer "Abrechnung". Dies werde sicher zu einer "zivilisierten, nuancierten Diskussion" beitragen, für die Twitter bekannt sei, schrieb ein Nutzer sarkastisch. Ein weiterer kommentierte lediglich: "Zu früh".



Am 12. Juni jährte sich der brutale Mord an Nicole Brown Simpson und Ron Goldman zum 25. Mal. O.J. Simpsons verbüßte bis Oktober 2017 eine Haftstrafe, zu der er Ende 2008 wegen eines Raubüberfalls in Las Vegas verurteilt worden war.



Bella Thorne twittert Oben-ohne-Fotos

US-Schauspielerin Bella Thorne hat Oben-ohne-Fotos, mit der ein Hacker sie anscheinend erpressen wollte, selbst auf Twitter veröffentlicht. Die 21-Jährige stellte die Bilder, die eigentlich "für eine spezielle Person" gedacht gewesen seien, online. Dazu schrieb sie am Wochenende: "Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Hier sind meine Brüste."

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 15. Juni 2019

Der Erpresser habe ihr die eigenen Fotos sowie Aufnahmen von anderen Prominenten geschickt. Sie wisse, dass sie nicht sein letztes Opfer sein werde. "Viel zu lange habe ich mich von diesem Mann ausnutzen lassen. Immer wieder. Ich habe es satt. Ich mache Schluss damit, weil es jetzt meine Entscheidung ist. Du bekommst nichts mehr von mir", schrieb sie.

Nun könne sie besser schlafen, denn sie habe ihre Macht wiedererlangt. In den vorangegangenen 24 Stunden habe sie nur geweint, anstatt ihr neues Buch zu feiern. Am Ende droht sie dem Erpresser: "Das FBI wird in Kürze bei dir sein. Also pass auf!"

Bella Thorne ist Schauspielerin, Model und Autorin. Demnächst erscheint ihr Buch "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray" (etwa: "Das Leben eines Möchtegern-Moguls: Geistige Verwirrrung").