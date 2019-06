Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Chris Pratt heiratet Katherine Schwarzenegger

Der US-Schauspieler Chris Pratt und seine Freundin Katherine Schwarzenegger haben geheiratet. "Gestern war der beste Tag unseres Lebens! Wir wurden Mann und Frau vor Gott, unseren Familien und denen, die wir lieben", schrieb Pratt am Sonntag bei Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in Anzug und Schwarzenegger in Brautkleid.

Wie das US-Magazin "People" zuvor berichtet hatte, gaben sich die beiden am Samstag bei einer privaten Zeremonie im kalifornischen Montecito das Ja-Wort. Für die Tochter von Arnold Schwarzenegger und der Maria Shriver war es demnach die erste Hochzeit, für Pratt bereits die zweite. Der Schauspieler war von 2009 bis 2017 mit seiner Kollegin Anna Faris liiert. Aus dieser Ehe stammt sein sechs Jahre alter Sohn Jack.

Pratt und Schwarzenegger hatten sich bei der Premiere des Superhelden-Films "Avengers: Endgame" im April in Los Angeles erstmals bei einem solchen Ereignis als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt. In dem Film spielt Pratt den Superhelden Star-Lord. Die beiden hatten Ende 2018 ihre Liebe öffentlich gemacht und sich wenig später verlobt.

Das hält Bill Murray von Selena Gomez

Bill Murray hat seine Kollegin Selena Gomez offenbar so lieb gewonnen, dass er sie seiner Mutter vorstellen würde. Das sagte der 68-Jährige dem US-Magazin "People". "Wenn meine Mutter noch leben würde, würde ich sie mit zu ihr nach Hause bringen", scherzte Murray. Der Hollywood-Star und Gomez spielen beide in dem neuen Film "The Dead Don't Die" von US-Regisseur Jim Jarmusch mit.

Murray gestand, die 26-Jährige falsch eingeschätzt zu haben. Er habe gewisse Vorurteile gegen jemanden gehabt, der "55 Millionen, Milliarden" Follower hat. Doch diese scheinen nicht bestätigt worden zu sein: "Ich mochte sie wirklich sehr," sagte Murray.

Justin Bieber sagt Tom Cruise den Kampf an

Justin Bieber hat im Internet mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt. Auf Twitter forderte der 25-Jährige den 31 Jahre älteren US-Schauspieler Tom Cruise zu einem Mixed-Martial-Arts-Kampf (MMA) heraus: "Tom, wenn du diesen Kampf nicht annimmst, hast du Angst und es wird dich ein Leben lang verfolgen."

Was hinter der Kampfansage steckt, war zunächst nicht bekannt. Tom Cruise reagierte bisher nicht auf den Tweet. Bieber fragte, wer den Kampf ausrichten möchte und wandte sich an Dana White, den Präsidenten des MMA-Veranstalters Ultimate Fighting Championship (UFC). Der irische Käfigkämpfer Conor McGregor reagierte auf den Tweet von Bieber und bot an, den Kampf auszurichten.

Justin Bieber selbst veröffentlichte am Montag (Ortszeit) einen weiteren Tweet mit einem Video. Dort ist eine Szene aus dem Film "In einem fernen Land" zu sehen, in der Tom Cruise bei einem Kampf einen anderen Mann verprügelt. Auf das Gesicht des Kontrahenten wurde ein Gesicht von Justin Bieber geklebt. Dazu schrieb Bieber: "Verdammt Tom, so war das nicht geplant."

Mixed Martial Arts ist eine Kampfsportart, bei der sich die Teilnehmer schlagen, treten, in den Würgegriff nehmen und eine ganze Reihe von Techniken aus anderen Kampfsportarten wie Karate einsetzen. Die Kämpfe finden auf einer achteckigen Kampffläche (Oktogon) statt.

John Travolta kommt an den Wolfgangsee

John Travolta kommt am 20. Juli an den Wolfgangsee. Er wird bei der "Living Legends of Aviation Gala" Personen ehren, die sich um die Fliegerei verdient gemacht haben. Unter dem Prämierten sind Bertrand Piccard, der 2016 die Erde mit einem Solarflugzeug umkreist hat, und Sir Charles Gordon Lennox, Gründer der britischen Motorsport-Veranstaltung "Goodwood Festival of Speed".

Die "Living Legends of Aviation" wurden vor 15 Jahren in Beverly Hills von Jerry Lips ins Leben gerufen. Unter den in den Staaten bisher Ausgezeichneten sind bekannte Namen wie Tom Cruise, Harrison Ford oder Morgan Freeman. Nun wurde auch ein europäischer Ableger gegründet. Am 20. Juli werden im Ressort Scalaria in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) Flieger in die "Hall of Fame" aufgenommen bzw. mit Preisen geehrt.

So geht es Mick Jagger nach seiner OP

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger ist nach einem Krankenhausaufenthalt in den Proberaum zurückgekehrt. In seinem ersten Interview seit dem Eingriff soll der 75-Jährige dem kanadischen Radiosender "Q107" gesagt haben: "Ich fühle mich sehr gut."

Dem Musikmagazin "Rolling Stone" zufolge berichtete Mick Jagger in dem Interview von den Proben mit seiner Band: "Wir haben in den letzten Wochen viel geprobt. Heute Morgen habe ich Sport gemacht. Nichts Verrücktes. Danach bin ich zur Probe mit dem Rest der Band." Am 21. Juni spielt die Band nach Angaben auf ihrer Internetseite das erste Konzert der Nordamerika-Tour in Chicago.

Der Sänger hatte Ende März Konzerte in den USA und Kanada abgesagt. Eine Woche später bedankte er sich auf Twitter bei Fans für die vielen Genesungswünsche und bei dem Ärzte- und Pflegeteam eines Krankenhauses für die Fürsorge. Was Jagger genau hatte, sagte er nicht. US-Medien hatten berichtet, er habe sich in einem Krankenhaus in New York eine neue Herzklappe einsetzen lassen. Knapp sechs Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt hatte Jagger ein Video in sozialen Medien hochgeladen, in dem er tanzend in einem Studio zu sehen ist.