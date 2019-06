Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Diese Angst plagt Charlize Theron

Charlize Theron ist bereits ein verhältnismäßig "alter Hase" im Filmgeschäft - zur Routine ist deshalb aber noch längst nicht alles für sie geworden. "Nach über 20 Jahren habe ich immer noch die Panik, dass etwas schiefgehen könnte und ich gefeuert werde", sagte die südafrikanische Schauspielerin in einem Interview des "Lufthansa Magazins" (Juni-Ausgabe).

© Matt Winkelmeyer/Getty Images for SXSW

Das sei jedoch alles andere als ein schlechtes Gefühl, meinte sie: "Ich empfinde es als beruhigend, dass mein Beruf immer noch eine Herausforderung für mich ist. Das Gefühl, alles im Schlaf zu können und nur noch blind zu funktionieren, möchte ich mit aller Kraft vermeiden."

Harald Schmidt zieht einen Schlussstrich

Nach über 20 Jahren kann auch ein TV-Job langweilig werden. Wie Harald Schmidt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt gibt, hat er keine Lust mehr aufs Fernsehen. "Es langweilt mich und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit", sagte er im Interview.





Mitte der 1990er Jahre startete der damals 38-Jährige mit der "Die Harald Schmidt Show" durch. Über die Jahre hinweg hat sich auf diesem Gebiet jedoch so einiges verändert. "Ich habe überhaupt nicht mehr das Bewusstsein, irgendetwas übers Fernsehen transportieren zu müssen. Heute ist ja jeder sein eigener Sender." Trotz dieser klaren Ansage dürfen seine Fans aufatmen. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird der Entertainer nämlich dennoch nicht. Ab Dezember wird er an Florian Silbereisens Seite auf dem Traumschiff zu sehen sein.

Charlotte Casiraghi hat geheiratet

Charlotte Casiraghi, Tochter der monegassischen Prinzessin Caroline, hat geheiratet. Wie die Regionalzeitung "Monaco Matin" online berichtete, gab die 32-Jährige am Samstag dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam im Fürstenpalast an der Riviera das Ja-Wort.

© Getty Images/PLS Pool

Der Fürstenpalast in Monaco veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Bild des Hochzeitspaares. Die Braut trägt ein kurzes helles Kleid.

Charlotte Casiraghi ist die älteste Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover und Enkelin von Hollywoodstar Grace Kelly. Charlotte hatte 2013 ein erstes Kind aus der Beziehung mit dem französischen Komiker und Schauspieler Gad Elmaleh. Im Oktober vergangenen Jahres brachte sie ein zweites Kind zur Welt. Prinzessin Caroline ist die Schwester des monegassischen Fürsten Albert II.

Katie Price bekommt Geldstrafe aufgebrummt

Katie Price muss umgerechnet knapp 470 Euro Strafe zahlen, weil sie die Freundin ihres Noch-Ehemanns Kieran Hayler auf einem Schulhof beschimpft hat. Zudem müsse sich das ehemalige britische Model fünf Jahre lang von ihrem Opfer fernhalten, entschied das Gericht in Horsham in der südenglischen Grafschaft West Sussex am Montag.

© Getty Images/Tim P. Whitby

Katie Price hatte zunächst bestritten, sich ausfällig verhalten zu haben, aber schließlich ihre Schuld eingeräumt. Der Vorfall hatte sich im vergangenen September in Shipley auf dem Pausenhof einer Volksschule zugetragen. Price musste sich dieses Jahr bereits zum dritten Mal vor Gericht verantworten. Im Jänner erhielt sie ein Fahrverbot, weil sie sich nach einem Führerscheinentzug ans Steuer gesetzt hatte. Im Februar erhielt sie ein weiteres Fahrverbot wegen Trunkenheit am Steuer.

Pink hing bei Kindergeburtstag kopfüber an Turnstange

Popstar Pink hat ihrer Tochter Willow Sage eine öffentliche Liebeserklärung zum achten Geburtstag gemacht - und ihre Fitness bewiesen. "Willow Sage. Es gibt keine Worte für dieses Gefühl, diese Liebe, diese Dankbarkeit, dieses Wunder. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby Girl", schrieb die US-Sängerin am Sonntag bei Instagram. Dazu zeigte sie vier Bilder ihrer Tochter.

Wenig später postete der Pop-Star auf Instagram ein Video, das sie und Willow in einem Sportpark zeigt: Pink hängt mit angewinkelten Beinen kopfüber an einem Reck und springt ab, während ihr ein Kind - mutmaßlich Willow - zuschaut. Dazu schrieb sie: "Wenn Deine Mutter dich auf Deiner eigenen Geburtstagsparty in Verlegenheit bringt".

Pink, bürgerlich Alecia Moore, ist seit 2006 mit dem Motocross-Profi Carey Hart verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Willow Sage und Sohn Jameson Moon, der im Dezember 2016 geboren wurde. Anfang Mai hatte die Sängerin in der Zeitung "USA Today" erzählt, sie habe als 17-Jährige ein Kind verloren. Auf ihrem aktuellen Album "Hurts 2B Human" habe sie dieses Erlebnis verarbeitet.

Heidi Klum war an ihrem Geburtstag in Wien

© APA/Tipp 3 Walk of Stars/Johannes Ehn

Heidi Klum hat ihren Geburtstag am Samstag in Wien verbracht, wo ihr Verlobter Tom Kaulitz mit Tokio Hotel ein Konzert im Gasometer gab. Zuvor sollten die Musiker sich mit ihren Handabdrücken am "tipp3 Walk of Stars" verewigen. Überraschend tauchte auch die deutsche Model-Ikone auf, filmte das Geschehen und postete es umgehend auf Twitter, bevor sie für ein Foto mit der Band posierte.