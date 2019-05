Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Scarlett Johansson ist verlobt

Scarlett Johansson und ihr Freund Colin Jost haben sich verlobt. Das bestätigte ihr Sprecher am Sonntag (Ortszeit) dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Ein Datum für die Hochzeit stehe noch nicht fest.

Johansson und Jost, der regelmäßig in der Comedy-Show "Saturday Night Live" zu sehen ist, zeigten sich Medienberichten zufolge 2017 erstmals als Paar. Die US-Schauspielerin ("Black Widow") war zuvor mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dem Journalisten Romain Dauriac zusammen, mit dem sie eine vierjährige Tochter hat. Für Jost wäre es die erste Ehe.

Danach ist Penelope Cruz süchtig

Penelope Cruz ist süchtig. Und zwar nach zwei Dingen. Doch kein Grund zur Sorge! Wie sie bei den Filmfestspielen in Cannes verrät, seien es diese beiden Dinge, die die 45-Jährige zum Leben brauche: ihre Familie und die Schauspielerei.





Ohne diese beiden Dinge könne sie nicht leben, verriet die Oscar-Preisträgerin, die in Österreichs Kinos übrigens ab dem 26. Juli in Pedro Almodóvars neuem Film "Leid und Herrlichkeit" zu sehen sein wird.

Schwarzenegger will nach Tritt nicht klagen

Arnold Schwarzenegger will nicht gegen den Mann klagen, der ihm bei einer Sportveranstaltung in Südafrika einen heftigen Tritt in den Rücken versetzt hat. "Viele von euch haben mich danach gefragt, aber ich werde nicht klagen", schrieb der 71-Jährige am Sonntag bei Twitter. Er hoffe, der Mann werde sein Leben wieder in den Griff bekommen, twitterte Schwarzenegger weiter.

In einem Video, das der "Terminator"-Star am Samstag selbst in dem sozialen Netzwerk verbreitet hatte, ist zu sehen, wie er am Rande eines Sportfelds Autogramme gibt. Von hinten springt ein Mann auf ihn zu und tritt ihn mit beiden Beinen in den Rücken. Schwarzenegger hatte nach eigenen Angaben zunächst gedacht, er sei von der Menschenmenge angerempelt worden. Der ehemaliger Bodybuilder besuchte am Wochenende das Arnold Sports Africa Festival in Johannesburg, eine nach ihm benannte Sport-Veranstaltung.

David Hasselhoff schreibt ein Hörbuch

David Hasselhoff hat seine Erinnerungen an seinen Auftritt 1989 in Berlin kurz nach dem Mauerfall in einem Hörbuch verarbeitet. Es trägt den Titel "Up against the Wall" und ist zunächst in den USA erschienen, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. Es handle sich um eine "verrückte Spionage-Geschichte", sagte der 66-Jährige der Zeitung.

Ursprünglich habe er eine Biografie geplant, "aber ich wollte nicht über mich erzählen", sagte Hasselhoff. Deshalb habe er den Spion Nick Harper erfunden, der in der Geschichte mit dem echten David Hasselhoff die Rollen tausche. "Aber die Fakten über das Leben in der DDR - die sind sehr akkurat", sagte der Sänger. Im Herbst solle das Hörbuch auch in Deutschland erscheinen.

Der ehemalige "Baywatch"-Star brachte 1989 seinen Song "Looking for Freedom" heraus, den viele Deutsche im Freudentaumel nach dem Mauerfall als Ode an die Freiheit interpretierten. In der Silvesternacht 1989 trat er vor dem Brandenburger Tor auf und gab seinen Hit in einer blinkenden Lederjacke vor hunderttausenden Menschen zum besten.

GoT-Star Turner im Rampenlicht todunglücklich

Game-of-Thrones-Star Sophie Turner fand das Aufwachsen im Rampenlicht sozialer Medien sehr schwierig. Sie spielt in der erfolgreichen US-Fantasy-Saga eine der Hauptfiguren, das junge Mädchen Sansa Stark. Die Serie läuft seit 2011, als Turner 15 Jahre alt war. "Dass die Jugendjahre in aller Öffentlichkeit stattfinden - jetzt, in Zeiten von sozialen Medien wünschte ich, das wäre nicht passiert", sagte sie dem "Sunday Times Magazin".

Sie sei zeitweise todunglücklich gewesen und habe schließlich eine Psychotherapie gemacht. Lebensretter sei ihr Mann gewesen, der US-Sänger Joe Jonas, den sie vor Kurzem in Las Vegas heiratete. "Er sagte zu mir: 'Ich kann nicht mit Dir zusammen sein, bis Du Dich selbst liebst. Ich könnte es nicht haben, wenn Du mich mehr liebst als Dich selbst'", erzählte die Schauspielerin.