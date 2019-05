Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Bar Refaeli muss Millionen Steuern nachzahlen

Das israelische Supermodel Bar Refaeli muss umgerechnet rund zwei Millionen Euro Steuern nachzahlen. Diese Gerichtsentscheidung wurde am Sonntag bekannt, kurz vor dem Auftakt des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv, den die 33-Jährige moderieren soll. Das israelische Justizministerium teilte mit, sie müsse auch die Gerichtskosten in Höhe von umgerechnet 30.000 Euro tragen.

Die Steuerbehörde hatte Refaeli vorgeworfen, ihre millionenschweren Verdienste in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben. Zudem lastete sie der blonden Schönheit und deren Mutter an, Promi-Vergünstigungen verschwiegen zu haben.

Anders als von Refaeli angegeben, habe sie ihren Lebensschwerpunkt in den strittigen Steuerjahren seit 2009 in Israel gehabt, entschied das Gericht. Refaeli soll unter anderem kaum Miete für ihr teures Appartement in Tel Aviv bezahlt haben. Zudem soll sie ein Luxus-Auto geschenkt bekommen und im Gegenzug Werbung für die Automarke gemacht haben.

Refaeli gelang der Durchbruch 2007, als sie als erstes israelisches Model die begehrte Titelseite des Magazins "Sports Illustrated" zierte. Auch wegen ihrer Beziehung zu dem Schauspieler Leonardo DiCaprio füllten Aufnahmen von ihr regelmäßig die Spalten der Klatschblätter. 2011 trennte sich das Paar.

Heute ist sie mit dem zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra verheiratet. Ihr zweites Kind wurde 2017 geboren. In dem sozialen Netzwerk Instagram hat Refaeli 2,8 Millionen Follower.

Oliver Pocher wird wieder Papa

Babyfreuden bei Oliver Pocher und Amira M. Aly. Per Instagram verkündet die Freundin des "Let's Dance"-Stars mit einem symbolischen Bild, dass sie schwanger ist: zwei Sicherheitsnadeln, eine davon nach außen gewölbt und mit einer weiteren, kleinen Sicherheitsnadel innen drinnen.

Oliver Pocher hat bereits drei Kinder aus seiner Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden. Für ihn ist es das vierte Kind. Die 26-jährige Amira M. Aly ist zum ersten Mal schwanger. Wann genau es soweit sein wird, weiß man nicht. Auf Instragram schrieb die werdende Mama allerdings "soon", also bald.

Wer ist der Mann an Patricia Blancos Seite?

Wer ist denn der Mann an der Seite von Patricia Blanco? Ist das etwa die neue Flamme des Reality-Sternchens? Im September letzten Jahres trennte sich die Tochter von Roberto Blanco von Nico Gollnik. Nun postete sie auf Instagram Fotos mit einem Herrn mittleren Alters. Auf einem davon strahlen die beiden von einem Ohr bis zum anderen. Ob das etwas zu bedeuten hat?

In einem Interview mit "Promiflash" verrät die 48-Jährige, dass sie jemanden kennen gelernt habe. Besagter Herr lebe in Südfrankreich, hieße Christoph und sei genauso alt wie Patricia. Vor einem Jahr schon habe er sie angesprochen. Dann haben sich die beiden aber aus den Augen verloren. Bis da Schicksal vor einiger Zeit erneut zugeschlagen habe. In einem Restaurant haben sich die beiden zufällig wiedergetroffen.

Handelt es sich bei besagtem Christoph etwa um den namentlich Unbekannten auf den Instagram-Bildern? Man weiß es nicht. Was man allerdings weiß, ist, dass er es ernst zu meinen scheint. Während Patricia vorerst einmal vage "Es gibt halt jemanden" formuliert, spricht ihre neue Flamme bereits von einer Beziehung.

Heimliche Hochzeit bei Simone Ballack

30 Jahre lang kennen sich Simone Ballack und Andreas Mecky schon. Jetzt haben die beiden geheiratet. Nur vier Monate nach ihrer Verlobung.

Die 42-Jährige und der IT-Spezialist kennen einander schon seit ihrer Jugend. Auf dem Oktoberfest letzten Jahres scheint es zwischen den beiden schließlich gefunkt zu haben. Wie "Bunte" berichtet, hat deren Beziehung da ihren Anfang genommen. Im Dezember bestätigte das Paar dann offiziell seine Beziehung. Nur wenige Monate danach wurde geheiratet. In einem weißen, mit Spitzen besetzten Dirndl. Vielleicht in Anspielung auf den Beginn ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte!?

Will Smith: Bin lieber Schauspieler als US-Präsident

US-Schauspieler Will Smith zieht seine Tätigkeit dem Beruf des US-Präsidenten vor. "Ich denke, ich bevorzuge meine Arbeit als Entertainer", antwortete Smith bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage nach der Möglichkeit einer Präsidentschaftskandidatur. "Ich werde das nicht machen", betonte er. "Ich würde eher Obama in einem Film spielen, als dass ich selbst als Kandidat antreten würde."

© imago/PanoramiC

Smith ("Men in Black") stellte in Berlin zusammen mit dem Regisseur Guy Ritchie den Film "Aladdin" vor, in dem er als Flaschengeist Dschinni auftritt. Die Titelrolle des Straßenjungen Aladdin, der sich in Prinzessin Jasmin verliebt, spielt Mena Massoud ("Jack Ryan"). Guy Ritchie drehte Filme wie "Sherlock Holmes" und "Codename U.N.C.L.E." Die Musik kommt von Oscar-Preisträger Alan Menken ("Die Schöne und das Biest"). Österreichischer Filmstart ist der 23. Mai.