Der Klatsch des Tages

DJ Ötzi verschiebt Tourauftakt

Lawinengefahr und gesperrte Zufahrtstraßen - wegen das Winterwetters hat DJ Ötzi den für 8. Jänner geplant gewesenen Auftakt seiner "Gipfeltour" in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) verschoben. "Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich meine Fans enttäuschen muss, aber es wäre unverantwortlich unter diesen Umständen die Show zu machen", ließ Gerry Friedle sein Publikum wissen. "Sicherheit geht vor."

© News Ricardo Herrgott

Der Auftritt in der Apres-Ski-Hütte Goaßstall soll nachgeholt werden, Termin gibt es noch keinen. Er hoffe aber, am 10. Jänner in Kirchberg in Tirol starten zu können, so DJ Ötzi, der anlässlich 20 Jahre "Anton aus Tirol" mit eigenem DJ-Set "wie in alten Zeiten" durch namhaften Skiorte reist.

Missbrauchsvorwürfe: Druck auf R. Kelly steigt

Der Druck auf den US-Musiker R. Kelly wegen Missbrauchsvorwürfen steigt. In der neuen Doku-Serie "Surviving R. Kelly" beim Sender Lifetime kommen zahlreiche Frauen zu Wort, die dem 51-Jährigen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Auch Tarana Burke, Gründerin der #MeToo-Bewegung, und Sänger John Legend äußern sich kritisch. Kelly habe "so vielen Menschen so viel Leid zugefügt", sagt Legend.

Die sechs einstündigen Folgen widmen sich der langen Liste an Vorwürfen gegen Kelly. Frauen berichten, wie Kelly sie als Jugendliche angeblich missbrauchte, sie sexuell nötigte oder ihr Leben kontrollierte. "Es kümmerte niemanden, weil wir schwarze Mädchen waren", sagt Autorin Mikki Kendall in der Serie. Die Vorwürfe reichen bis in die 90er-Jahre zurück. Kelly hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten. Im Song "I Admit" hatte er zuletzt von einer "verdammt großen Verschwörung" gegen ihn gesprochen und die Anschuldigungen als "lächerlich" bezeichnet.

Ex-Model Katie Price vor Gericht

Das frühere britische Model Katie Price muss sich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vor Gericht verantworten. Bei einer Anhörung am Montag in London wies die 40-Jährige den Vorwurf zurück. Die Polizei war am 10. Oktober nachts auf Price aufmerksam geworden, als sie in London in einem geparkten Auto saß. Der rosafarbene Geländewagen wies nach Angaben der Polizei äußerliche Schäden auf. Die fünffache Mutter soll zu dem Zeitpunkt fast das Doppelte des zum Autofahren erlaubten Alkoholgehalts im Blut gehabt haben. Sie wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer vorläufig festgenommen.

© www.PPS.at

Katie Price, die am Montag in einer Pelzjacke, Jeans und schwarzen Stilettos zur gerichtlichen Anhörung kam, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen in britischen Boulevardmedien. Zuletzt hieß es mehrfach, die ehemalige Millionärin sei fast pleite. Zum Prozessbeginn am 25. Februar muss sie wieder vor Gericht erscheinen.

Will Smith: Drehstart von Bad Boys 3?

US-Schauspieler Will Smith kurbelt mit einem Instagram-Post die Gerüchte um den Drehbeginn des dritten Teils von "Bad Boys" an. Am Sonntagabend schrieb er: "Tag 1. Ich halte euch auf dem Laufenden" - und veröffentlichte dazu das Foto eines Stapels mit zehn Büchern mit der Aufschrift "Bad Boys for Lif3", bei denen es sich allem Anschein nach um Drehbücher handelt.

Anfang November hatte Smith auf Instagram bereits ein Video veröffentlicht, das ihn zusammen mit Co-Darsteller Martin Lawrence zeigt, und darin verkündet: "Es ist offiziell! Nach langer Zeit sind wir zurück! Bad Boys for Life". "Bad Boys – Harte Jungs" ist ein Actionfilm des US-amerikanischen Regisseurs Michael Bay aus dem Jahr 1995. Seit "Bad Boys 2" von 2003 waren die Kino-Cops Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence) nicht mehr auf der Leinwand zu sehen.

Rami Malek und Filmpartnerin sind ein Paar

"Somebody To Love": US-Schauspieler Rami Malek (37), Freddie Mercury-Darsteller in der Filmbiografie "Bohemian Rhapsody" und seine Filmpartnerin Lucy Boynton (24) sind ein Paar, wie das US-Magazin "Entertainment Weekly" und andere Boulevard-Medien bestätigten. Bei der Entgegennahme einer Auszeichnung bei einem Filmfestival in Palms Springs vergangenen Donnerstag bedankte sich Malek bei ihr.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Rachel Murray

"Danke Lucy Boynton, du bist meine Verbündete, meine Vertraute, meine Liebe. Ich danke Dir vielmals!" Der bei der morgigen "Golden Globes"-Gala als bester Hauptdarsteller in einem Filmdrama Nominierte und die englische Mimin, die in dem Film Mary Austin, Mercurys große Lebensliebe und schlussendlich Erbin eines Großteils seines Vermögens spielt, wurden schon zuvor öfter händchenhaltend gesichtet. Malek scheint überhaupt ein Faible für Filmpartnerinnen zu haben - bis 2017 hatte der "Mr. Robot"-Star eine Beziehung mit Serienkollegin Portia Doubleday.

"Hohe Geldstrafe" für Bayern-Star Ribery

Der französische Fußball-Star Franck Ribery muss für seine Social-Media-Beleidigungen eine hohe Geldstrafe zahlen. Das kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag im Trainingslager des FC Bayern in Doha an. "Er hat Worte benutzt, die wir als FC Bayern München nicht akzeptieren können und die Franck als Vorbild und als Spieler des FC Bayern nie benutzen darf", sagte Salihamidzic. "Ich habe gestern lange mit Franck gesprochen und habe ihm auch mitgeteilt, dass er eine hohe Geldstrafe bekommen hat. Die Strafe hat er auch akzeptiert." Über Zahlen wolle er nicht sprechen, aber die Strafe werde "sehr hoch ausfallen".

Nach der Berichterstattung über ein teures, mit Blattgold überzogenes Steak, das Ribery während seines Urlaubs im Emirat Dubai in einem Edel-Steakhaus serviert worden war, wurde der 35-jährige Familienvater heftig kritisiert. Seine nicht im Affekt entstandene Replik war allerdings unterste Schublade. "Lass uns beginnen mit den Neidern, den Hassern, die sicher durch ein löchriges Kondom entstanden sind. F... Eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum", ätzte der Teamkollege von David Alaba in Beiträgen, die er in den Sozialen Netzwerken Twitter und Instagram veröffentlichte. "Ich schulde euch nichts. Meinen Erfolg habe ich Gott zu verdanken, mir und meinen Nächsten, die an mich glauben. Für die anderen, ihr wart nur Kieselsteine in meinen Socken."

Salihamidzic war in seinem Statement auf der Trainingsanlage in Doha bemüht, Riberys Verhalten zu entschuldigen. "Er hat ja nichts bezahlt. Er wurde eingeladen und daraufhin, weil das falsch dargestellt wurde, wurde Franck aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Aber nicht nur Franck, sondern auch seine hochschwangere Frau und sein Kind, seine Mama, die im Krankenhaus operiert wurde", sagte Salihamidzic in der Mittagshitze von Katar. "Daraufhin hat sich Franck vor seine Familie gestellt, hat sich gewehrt, hat die Familie verteidigt. Da hat er auch jedes Recht dazu, da unterstütze ich den Spieler auch. Leider ist das in einem Punkt total entgleist", kommentierte der Sportdirektor.