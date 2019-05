Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Amy Schumer erwartet einen Buben

Erst stellt sie ihren Babybauch zur Schau, jetzt verrät sie das Geschlecht des Kindes: US-Komikerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") und ihr Partner Chris Fischer erwarten einen Buben. Das gab die Schauspielerin am Sonntag ganz beiläufig im letzten Satz eines längeren Eintrags auf Instagram bekannt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto des Paares im Wartezimmer eines Kinderarztes, gefüllt mit Spielzeugen.

In der Stellungnahme ruft sie zunächst zum Boykott eines Fast-Food-Unternehmens auf, das es Schumers Angaben zufolge unterlässt, seine Landarbeiterinnen vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen auf dem Feld zu schützen. "Außerdem erwarten wir einen Buben", schreibt sie am Ende der politischen Botschaft. Zwei Tage zuvor hatte Schumer ihren entblößten Babybauch zur Schau gestellt und über ihre lange Schwangerschaft gewitzelt.

Johnny Galecki wird Vater

Kaum geht die Comedy-Serie "The Big Bang Theory" zuende, beginnt für Hauptdarsteller Johnny Galecki (44) ein neues Lebenskapitel. "Wir sind überglücklich mitzuteilen, dass wir bald etwas Kleines in dieser verrückten und wunderbaren Welt willkommen heißen", schrieb der Schauspieler am Freitag auf Instagram zu Fotos von sich und seiner Freundin Alaina Meyer (22).

Im Herbst hatten das Model und der Schauspieler ihre Beziehung mit gemeinsamen Fotos auf Instagram öffentlich gemacht. Die letzte Folge der Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" drehten die Stars um Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco am vorigen Dienstag ab. Nach 279 Episoden geht die vielfach preisgekrönte Serie um sechs schräge Wissenschafter und eine hübsche Kellnerin am 16. Mai mit der zwölften Staffel im US-Fernsehsender CBS zu Ende. Galecki spielt in der Erfolgsserie den Experimentalphysiker Dr. Leonard Hofstadter.

Adele: "Ein hartes Jahr"

Popstar Adele hat an ihrem 31. Geburtstag eine emotionale Instagram-Nachricht verfasst. Sie veröffentlichte vier Schwarz-Weiß-Fotos von sich und schrieb: "30 war ein hartes Jahr, aber ich habe es im Griff und tue mein Bestes, mich allem zu stellen." Die Sängerin und ihr Ehemann, der Unternehmer Simon Konecki, hatten im April ihre Trennung bekanntgegeben.

Weiter schreibt sie: "Ich habe mich in den letzten Jahren sehr verändert, tue es immer noch, und das ist okay. 31 wird ein großartiges Jahr und ich werde es ganz mir selbst widmen". Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt sei sie bereit, die Welt um sich herum zu spüren und nach vorne zu blicken. Adele forderte ihre Follower auf, sich selbst Gutes zu tun, langsam zu machen, das Telefon aus der Hand zu legen und so oft wie möglich laut zu lachen. Und weiter: "Zu lernen, sich wirklich selbst zu lieben, das ist es. Ich habe gerade realisiert, dass das mehr als genug ist".

Gegen Ende der locker formulierten Nachricht gibt sie dann noch einen möglicherweise nicht ganz ernst zu nehmenden Hinweis auf kommende Musik: "Haufen verdammter Wilder, 30 wird eine Drum 'n' Bass Platte, um euch zu ärgern. Kopf hoch."

Adele, die mit bürgerlichem Namen Adele Laurie Blue Adkins heißt, lebt derzeit in Los Angeles. 2008 erschien ihr Debütalbum "19", benannt nach ihrem damaligen Alter. Der internationale Durchbruch gelang ihr 2009 mit der Single-Auskopplung "Chasing Pavements". 2011 folgte das Hitalbum "21", das sich über 30 Millionen mal verkaufte. 2012 erhielt sie zusammen mit Paul Epworth den Oscar für den James-Bond-Titelsong "Skyfall". Im selben Jahr kam auch ihr Sohn Angelo zur Welt. Im März 2017 bestätigte sie während eines Konzerts in Australien das Gerücht, wonach sie mit Simon Konecki, dem Vater ihres Kindes, verheiratet sei.

Madonna für ihr Engagement geehrt

Popsängerin Madonna (60) ist für ihren Einsatz für die Gleichstellung Homosexueller mit einem Preis geehrt worden. In der Nacht auf Sonntag nahm die Sängerin in New York bei der Verg"Advocate for Change Award"abe der Medienpreise der Schwulen- und Lesbenorganisation GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) die Auszeichnung entgegen. Der Advocate for Change Award geht an Menschen, die durch ihr Lebenswerk die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen. LGBTQ ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender und queer.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

Sie habe sich als Heranwachsende immer als Außenseiterin gefühlt, die nicht in die Gesellschaft hineinpasste, sagte Madonna in ihrer Dankesrede. Sie würdigte ihren Tanzlehrer aus Schulzeiten, einen schwuler Mann, der ihr als erste Person vermittelt habe, dass er an sie glaube, als Tänzerin, Künstlerin und als Mensch. Madonna hat sich nach Angaben der Preisverleiher weltweit in der Bekämpfung von Aids und für die Akzeptanz von LGBTQ-Menschen eingesetzt.

In der Neujahrsnacht 2019 war die Sängerin überraschend in der legendären New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn aufgetreten, um ihre Hymne "Like a Prayer" und den Elvis-Klassiker "Can't Help Falling In Love" zu singen. Die Bar in der Christopher Street war im Juni 1969 Ausgangspunkt für den ersten großen Widerstand gegen die staatliche Diskriminierung von Homosexuellen in den USA und markiert den Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung.

Bill Kaulitz teilt sein Bett mit Hunden

"Tokio-Hotel"-Sänger Bill Kaulitz teilt sein Bett mit seinen Hunden. "Sie sind immer mit dabei. Und die schlafen auch im Bett, das muss sein", sagte der 29-Jährige am Sonntag im Gespräch mit einem deutschen Privatradio. Er sei "total tierlieb und hundeverrückt".

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Tommaso Boddi

Dass sich sein Zwillingsbruder Tom in TV-Star Heidi Klum verlieben würde, habe er schon vorher gewusst, erzählt Kaulitz weiter. "Ich sehe sofort, wen Tom gut findet, und bei ihm ist es genauso - wir können das genau spüren." Es sei schön, seinen Bruder so glücklich zu sehen.

Billie Lourd erinnert an Mutter Carrie Fisher

Die Schauspielerin Billie Lourd (26) hat am "Star Wars"-Tag an ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher erinnert. Lourd postete am Samstag auf Instagram ein Foto von sich mit ihrer Mutter und schrieb in Emojis die Bildunterschrift "May The Fourth". Fans der "Star Wars"-Reihe zelebrieren den 4. Mai als "Star Wars Day". Die englische Aussprache des Datums erinnert an den typischen Spruch aus der Sternenkrieger-Saga "May the force be with you" (auf Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Carrie Fisher, die durch die Rolle als Leia Organa bekannt wurde, war im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Schauspielerin soll aber im kommenden Dezember in der nächsten Folge "Star Wars: Episode IX" wieder vorkommen. Regisseur J.J. Abrams will bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" (2015) verwenden. Szenen für "Star Wars: Die letzten Jedi" (2017) unter der Regie von Rian Johnson hatte die Schauspielerin noch vor ihrem Tod abgedreht.

Ronaldo wird zum Superhelden

Fußballstar Cristiano Ronaldo nimmt es jetzt auch mit Robotern und Außerirdischen auf. Der sowohl für seine Ballkünste als auch seine Selbstvermarktung berühmte Portugiese hat am Samstag eine eigene Comic-Reihe herausgebracht, in der er sich in einen Superhelden verwandelt. Er präsentierte die Reihe "Striker Force 7" auf Instagram mit einem animierten Trailer.

"So, wie der Fußball Kulturen und Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, glaube ich, dass auch tolle Zeichentrickfiguren und Helden dies können", erklärte Ronaldo. Ronaldo, Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft und Torjäger bei Juventus Turin, hatte erst im März eine Klinik für Haartransplantationen in Madrid eröffnet.

Paddy Kelly: "Ich habe ein Camper-Trauma"

Ex-Teenieschwarm Michael Patrick "Paddy" Kelly (41) hasst Wohnmobile. "Ich habe ein Camper-Trauma", sagte der ehemalige Frontmann der Folkband The Kelly Family in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9". "Ich wurde in einem Campingwagen geboren", erzählte der Musiker. Die Umstände seien dramatisch gewesen. "Das war in Dublin in einer stürmischen Nacht und der Arzt kam nicht", erzählte der Musiker. Sein Vater habe damals notgedrungen als Geburtshelfer einspringen müssen: "Ich soll angeblich blau und lila gewesen sein, aber alle Finger waren dran und eine gewaltige Stimme kam auch zum Vorschein."

© imago images / Nordphoto

Jahrelang habe er im Doppeldeckerbus gelebt, "und das war im Winter teilweise wirklich kalt", erzählte Kelly. Er habe in seinen Stiefeln Plastiksackerln gehabt, "damit es warm ist". Nachts habe er oft mehrere Schichten Kleidung getragen und außerdem stets lange Unterwäsche - die habe die Familie bei der Heilsarmee erstanden. "Paddy" Kelly wurde als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family bekannt, die jahrzehntelang durch Europa zog und in den 90ern auch in Österreich sehr populär war ("An Angel"). 2003 startete er seine Solo-Karriere.

Eva Padberg ist "total verliebt" in ihre Tochter

Model Eva Padberg (39) findet ihre kleine Tochter "super". "Wir sind total verliebt", berichtete Padberg bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin. Die Kleine schreie eigentlich fast nie und schlafe gut. Mit ihrem Mann, dem Musiker Niklas Worgt, ist die gebürtige Thüringerin seit Teenagertagen zusammen und seit 2006 verheiratet. Ihr erstes Kind kam im Jänner zur Welt.