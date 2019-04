Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Jolie und Pitt offiziell Singles

Seit ihrer Trennung im Herbst 2016 sind Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (55) in einen Scheidungsstreit verwickelt. Die Verhandlungen laufen weiter, doch die einstigen Partner sind nun offiziell wieder Singles, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichten. Demnach soll ein Richter in Los Angeles am Freitag eine Regelung bewilligt haben, die rechtlich bereits den Single-Status herstellt, während die Ex-Partner noch Einzelheiten ihrer Scheidung aushandeln. Dies brachten die Entertainment-Portale "The Blast", "People" und "E! News" in Erfahrung.

© AFP

Pitt und Jolie hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Mr. und Mrs. Smith" (2005) kennengelernt und nach langjähriger Beziehung 2014 geheiratet. Zwei Jahre später reichte Jolie die Scheidung von Pitt ein. Sie forderte das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen und die drei adoptierten Kinder im Alter zwischen jetzt zehn und 17 Jahren. Vor Gericht laufen seither Verhandlungen über die Aufteilung des Sorgerechts und der Finanzen. Pitt kommt Mitte August an der Seite von Leonardo DiCaprio in dem Tarantino-Films "Once Upon A Time in Hollywood" in die deutschen Kinos. Jolie ist ab Oktober in dem Märchenfilm "Maleficent: Mistress of Evil" als böse Fee zu sehen.

"Arichella" begeistert bei Coachella

US-Sängerin Ariana Grande (25) hat ihre Fans mit ihrem Auftritt beim legendären Coachella-Festival in den USA begeistert. Die Musikerin trat am Sonntagabend im kalifornischen Indio als Hauptact auf und holte dabei Rapperin Nicki Minaj und N'Sync auf die Bühne. Bei der Boyband fehlte allerdings Justin Timberlake. In sozialen Medien teilten viele Anhänger Fotos und Videos des Auftritts und tauften das Festival kurzerhand in "Arichella" um. Die Grammy-Gewinnerin war mit ihrem Auftritt die bisher jüngste Musikerin, die bei dem Festival als Headliner auftrat, schrieb ihr Manager Scooter Braun auf Instagram.

Ariana Grande ("Thank U, Next", "God Is a Woman"), die am 3. September in der Wiener Stadthalle gastiert, wird am kommenden Sonntag erneut auf dem Festivalgelände auftreten. Zuvor waren dort bereits Musiker wie Childish Gambino und Billie Eilish zu sehen. US-Sängerin Selena Gomez (26, "It Ain't Me") überraschte ihre Fans nach einer längeren Auszeit ebenfalls mit einem kurzen Auftritt. Prominente wie Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton und Lena Gercke verfolgten die Gigs im Publikum.

Madonna kündigt neue Musik an

Die "Queen of Pop" meldet sich mit neuer Musik zurück: Sie habe sich entschieden, ihre neue Platte "Madame X" zu nennen, verkündete US-Sängerin Madonna (60) am Sonntag in einem Video auf Instagram. In dem Musik-Clip ist der Popstar in vielen verschiedenen Kostümen zu sehen. Ihre Figur Madame X beschreibt sie als eine Geheimagentin, die durch die Welt reist und ihre Identität ständig verändert. Sie sei eine Tänzerin, Professorin, Haushälterin, Gefangene, Mutter, Lehrerin, Nonne, Heilige, Hure und eine "Spionin im Haus der Liebe", zählt Madonna unter anderem auf.

Schon Anfang April hatte die Sängerin mit einem großen, roten Buchstaben X auf ihrem Instagram-Profil mit mehr als 13 Millionen Followern die Spekulationen um die Ankündigung eines neuen Albums angeheizt. Einen Termin für die Veröffentlichung gab sie nicht bekannt. Seit ihrem Debüt mit "Madonna" (1983) hat die "Like A Virgin"-Sängerin ein Dutzend Alben aufgenommen. Ihr 13. Studio-Album "Rebel Heart" war im März 2015 auf den Markt gekommen.

Billy Crystal in Hollywood verewigt

Der US-Schauspieler und Komiker Billy Crystal hat ein weiteres Hollywood-Denkmal erhalten. Im feuchten Zement vor dem TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole wurde der 71-Jährige mit Hand- und Schuhabdrücken verewigt. Vor jubelnden Fans hielt Crystal die zementüberzogenen Hände hoch. Er habe die Schuhe an, die er 1990 bei seiner ersten Oscar-Moderation getragen habe, erzählte Crystal. Sie würden nun ein bisschen drücken, witzelte der neunfache Oscar-Gastgeber.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Rachel Luna

Crystal beließ es nicht bei seinen eigenen Füßen. Zum Spaß brachte er noch einen dreizehigen Fuß von der Monster-Trickfigur Mike Glotzkowski aus dem Pixarfilm "Die Monster Uni" mit. Crystal hatte das einäugige grüne Monster vertont. Der Anlass für die werbeträchtige Abdruck-Feier auf dem Vorplatz des historischen Kinos war das 30-jährige Jubiläum von Crystals Hitkomödie "Harry und Sally". Crystal, seine damalige Filmpartnerin Meg Ryan (57) und Regisseur Rob Reiner (72) waren am Vorabend bei der Eröffnungsgala für das diesjährige "TCM Classic Film Festival" im TCL Chinese Theatre dabei.

© REUTERS/Mario Anzuoni

In der Beziehungskomödie glänzen Crystal und Ryan als beste Freunde, die sich am Ende ineinander verlieben. Cineastischer Höhepunkt ist Ryans lautstarker Versuch, beim Lunch im Restaurant einen Orgasmus vorzutäuschen.

Anna Wintour: Zeit für Veränderung

Die für ihr fast immer gleiches Aussehen bekannte "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour denkt über eine Veränderung ihrer Garderobe nach. "Es ist ein bisschen langweilig geworden", sagte die 69-Jährige, die meist bunt gemusterte Haute-Couture-Kleider, dunkle Sonnenbrille und braune Bob-Frisur mir Stirnfransen trägt, bei einer Veranstaltung in New York. "Es ist Zeit für eine Veränderung meiner Garderobe. In jüngster Zeit denke ich viel über Anzüge nach", meinte sie.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola

Wintour, die seit 1988 Chefredakteurin der Mode-Zeitschrift "Vogue" ist und als eine der einflussreichsten Frauen der Modewelt gilt, trat bei der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindenden "Women in the World"-Konferenz auf, die ihre frühere Kollegin Tina Brown organisiert. Auf der Bühne verriet Wintour auch, worüber sie sich mit Queen Elizabeth II. unterhalten hatte, die im vergangenen Jahr ihr Debüt auf der Londoner Modewoche gegeben und dabei neben Wintour in der ersten Reihe gesessen hatte: "Wir haben darüber gesprochen, wie lange wir beide schon unsere jeweiligen Jobs machen."