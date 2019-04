Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Thomas Gottschalk singt mit Pur

Thomas Gottschalk als Sänger? Warum denn nicht?! Wenn auch nur für einen Abend. Außerdem: Es gab ja noch eine Wette eizulösen ... Die Geschichte ist folgende: Am Samstagabend bekam die Band Pur für die "Beste Musik National" eine Goldene Kamera. Als Dankeschön gab sie einen Song zum Besten. Prompt griff der Ex-"Wetten, dass..?"-Moderator zum Mikro und sang mit.

© Getty Images

Das hatte seinen guten Grund, hatte Gottschalk doch noch eine Wette einzulösen, die er im Jahr 2001 verloren hatte. "Ich habe 18 Jahre lang kein Auge zugetan wegen dieser verlorenen Wette", scherzte der Entertainer. Die schlaflosen Nächte haben damit wohl ein Ende.

Felix Neureuther jetzt Schlagersänger?

Knapp zwei Wochen nach seinem Karriereende als Skirennfahrer hat Felix Neureuther ein Musikvideo veröffentlicht. Es zeigt den 35-Jährigen in traditioneller Tracht vor Alpenkulisse beim Trällern eines Schlagerlieds mit dem Titel "Weiterziehn". Neureuther selbst und der Radiosender Antenne Bayern verbreiteten das Video im Internet - und zwar ausgerechnet am 1. April, dem Tag der Scherze.

Vor einigen Tagen hatte Neureuther in sozialen Netzwerken ein Bild von sich vor einem Mikrofon gepostet und geschrieben: "Ein paar von euch haben sich vielleicht gefragt, was ich nach meiner Skikarriere machen werde! Ich werde Sänger!!!". Am Montag (1. April) postete Neureuther unter dem Video: "Hier meine erste Single 'Weiterziehen'. Ich bin so stolz, dass dieser Song entstanden ist!!!". Na wenn das kein Aprilscherz ist ...

Mussolinis Enkelin nennt Jim Carrey "Bastard"

Die EU-Parlamentarierin und Duce-Enkelin Alessandra Mussolini hat empört auf eine Karikatur reagiert, die der US-Schauspieler Jim Carrey auf Twitter gepostet hat. Darauf sind die aufgehängte Leichen von Benito Mussolini und seiner Geliebten Claretta Petacci zu sehen.

"Wenn Ihr Euch fragt, zu was Faschismus führt, dann könnt Ihr sie fragen", schrieb Carrey mit Anspielung auf Mussolinis tragisches Ende. Der Schauspieler widmet seine Zeit zunehmend der Kunst und zeigt sie nun auch öffentlich. Seine politischen Cartoons drehen sich oft um Präsident Donald Trump, andere Spitzenpolitiker und die Gemütslage der amerikanischen Gesellschaft. Carrey verbreitet die Cartoons schon länger auf Twitter.

Auf die Karikatur reagierte Alessandra Mussolini scharf. "You are a Bastard", schrieb die 57-Jährige unter dem Cartoon. Daraufhin kam es auf Twitter zu schriftlichen Auseinandersetzungen zwischen Mussolini und Anhängern des Schauspielers, Carrey selbst reagierte nicht.

Auf ihrem Twitter-Account richtete sich Mussolini direkt an Trump. "Präsident kümmern sie sich nicht um Carreys miserable Attacken. Seine Zeichnungen sind nur schmutziges Papier", so die Parlamentarierin der Forza Italia.

Janet Jackson kommt in die Rock and Roll Hall of Fame

Popsängerin Janet Jackson ist in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden und hat nach der Auszeichnung ihres verstorbenen Bruders Michael Jackson gedacht. "Dein Schwesterchen ist drin", twitterte die 52-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit). Der "King of Pop" war 2001 in die Ruhmeshalle aufgenommen worden.

© imago/ZUMA Press

"Danke an jeden einzelnen Fan. Ihr habt mich auf jedem Schritt des Weges begleitet", twitterte Janet Jackson. "Als Jüngste in der Familie musste ich es allein schaffen", hatte Jackson bei der Zeremonie am Freitag gesagt. "Ich wollte auf eigenen Füßen stehen." Auch Mitglieder der Bands Radiohead, The Cure und Zombies wurden in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.