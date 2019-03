Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Katie Holmes besucht Flüchtlingslager

Katie Holmes hat gemeinsam mit ihrer Tochter Suri (12) eine Woche mit Frauen und Kindern im Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos verbracht. "Ich bin so dankbar für die Erfahrung, diese beeindruckenden Frauen kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten", schrieb Holmes auf Instagram. Sie liebe diese Frauen, die während verschiedener gemeinsamer Projekte zu Freundinnen geworden seien. "Ihre Widerstandskraft ist tiefgreifend und inspirierend", schrieb Holmes. Zudem veröffentlichte sie auf Instagram Bilder von Suri, der gemeinsamen Tochter mit Schauspieler Tom Cruise. Das ist der Frauenzeitschrift "Marie Claire" zufolge eine Seltenheit, weil Holmes keine "Instagram-Mutter" sei.

In den Medien wird spekuliert, es entstehe womöglich ein Dokumentarfilm über die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Eines der Fotos von Holmes zeigt, wie die Schauspielerin in Moria bei einem Malprojekt gefilmt wird. Dem 40 Jahre alten Star wäre damit im Sinne der Flüchtlingshilfe mehr gelungen als Journalisten und auch ausländischen Politikern und Aktivisten - ihnen wird nur äußerst selten Zutritt zu den völlig überfüllten Auffanglagern gewährt, und wenn, dann darf meist nicht gefilmt oder fotografiert werden.

© www.PPS.at

Auf den griechischen Inseln der Ostägäis befinden sich derzeit rund 15.000 Flüchtlinge. Allein auf Lesbos sind im Lager Moria rund 5.000 Menschen zusammengepfercht - Platz gibt es eigentlich nur für 3.100 Menschen. 20 Prozent Frauen der Bewohner sind Frauen, rund 30 Prozent Kinder, von ihnen viele jünger als zwölf Jahre und ohne die Begleitung von Erwachsenen auf sich allein gestellt.

Was hält Wendlers Tochter von seiner Neuen?

Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura lassen die Welt sehr offen an ihrer Beziehung teilhaben. Nun meldet sich Wendlers 17-jährige Tochter Adeline zu Wort.

Besonders pikant: Laura ist nur ein Jahr älter als Wendlers Tochter Adeline. Wie Adeline damit klarkommt, erzählt sie bei "Goodbye Deutschland".

Campino fliegt im Gummi-Anzug

Punk-Sänger Campino schlüpft auf Reisen in eine Art Ganzkörper-Socke. "Es gibt so eine Art Gummi-Anzug, in den ich mich vor Interkontinentalflügen zwänge", sagte der 56-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Viele Sportler benutzen sowas ebenfalls, weil es den Kreislauf anregt und man nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter ankommt." Der Anzug sei "wie eine Thrombose-Socke für den ganzen Körper", sagte er. "Nicht gerade sexy, aber effektiv." Die Kluft ziehe er bewusst erst auf der Flughafen-Toilette an, sagte der Tote-Hosen-Sänger der Zeitung weiter. "Wir würden die Anzüge nie irgendjemandem zeigen, weil wir darin wie eine Gymnastik-Gruppe aussehen."

© imago/kolbert-press

Im Interview verrät Campino auch, dass er nicht als Jury-Mitglied in einer Fernsehshow sitzen möchte. "Für mich ist das nichts; ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen - gerade mit meinem Werdegang", sagte der 56-Jährige. "Wir waren in unserer Anfangszeit weit weg von zu Hause und weit weg von Talent. Wir wären in jedem Nachwuchswettbewerb durchgefallen und sind trotzdem was geworden. Ich bewerte keine Kollegen, und jeder, der unter der Dusche singt, ist für mich ein Kollege."

"Let's Dance": Frühes aus für Jan Hartmann

Am Freitagabend lief die erste Show von "Let's Dance", bei der bereits ein Promi nach Hause gehen musste. Nicht gereicht hat es am Ende der Sendung für Jan Hartmann und seine Tanzpartnerin Renata Lusin. Das frühe Ausscheiden kam für den Ex-"Sturm der Liebe"-Darsteller überraschend.





Überlebenssuppen der "Kräutertante"

Schauspielerin Marianne Sägebrecht aus Oberbayern ist eine begeisterte Suppenköchin, die mit ihren Kreationen auch Freunde, Bekannte und Kollegen verwöhnt. "Dann gibt's meine Überlebenssuppen. Das Grundrezept habe ich von meinem Großvater. Er war Gärtner und Schamane. Und ich bin ja eine richtige Kräutertante", sagte die 73-Jährige. "Wenn ich die Suppe koche, ist es eine echte Choreographie. Das dauert auch mal zweieinhalb Stunden, damit die Zutaten eine Verbindung eingehen. Die Suppe hilft gegen alles und ist nicht nur bei Erkältungen gut."

© imago/Eibner

Die Zutatenliste sei sehr lang. "Nichts für die moderne Küche, die mit wenigen Zutaten auskommen will." Sägebrecht mag es besonders, die Suppe für jemanden zu kochen. "Ich kreiere sie gern im Hinblick auf die Vorlieben einer Person." In den USA habe sie mal jemand gekostet, geschwärmt und empfohlen sie als "Marianne's Wondersoup" zu vermarkten. Aber soweit wollte die bodenständige Bayerin nicht gehen. Sägebrecht ist im Sommer bei den Bad Hersfelder Theater-Festspielen zu sehen. In der Inszenierung des Kafka-Klassikers "Der Prozess" (ab 5. Juli) spielt sie eine treu sorgende Haushälterin. In ihrer Karriere spielte die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin schon mit Stars wie Michael Douglas ("Der Rosenkrieg") und Gerard Depardieu ("Asterix und Obelix gegen Caesar").