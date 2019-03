Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Diane Kruger: "Harte Arbeit" nach Geburt

Diane Kruger zeigt vier Monate nach der Geburt des ersten Kindes stolz ihre Bauchmuskeln. Auf Instagram postete die 42-jährige Schauspielerin am Wochenende ein Foto von sich mit Sporthose und Bikini-Top in einem Fitnessstudio. "Gebe ich damit an? Verdammt, ja", schrieb die gebürtige Deutsche dazu. Es sei "harte Arbeit" gewesen, ihre Bauchmuskeln zurückzubekommen. Nach einer Schwangerschaft hätte sie das nicht für möglich gehalten. "Und ganz bestimmt nicht in meinem Alter."

Sie habe keinen Trainer gehabt, aber sich selbst das Ziel gesteckt, ihren frühere Formen zurückzubekommen. "Der weibliche Körper ist unglaublich", so Kruger. Die gemeinsame Tochter mit ihrem Partner, US-Schauspieler Norman Reedus (50, "The Walking Dead"), kam im November zur Welt. Kruger heißt gebürtig Diane Heidkrüger und stammt aus der Nähe von Hildesheim.

Joey Heindle zeigt seine neue Liebe

Joey Heindle ist wieder glücklich vergeben. Der Sänger zeigte auf Instagram erstmals seine neue Liebe. Ramona Elsener heißt die Freundin des Sängers, die keine Unbekannte ist. Die 27-Jährige ist Eiskunstläuferin. Alle Details gibt's hier.





Lena Meyer-Landrut erregt Aufsehen

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat mit ihrem neuen Musikvideo Aufsehen erregt. Der Clip ist - ganz smartphonegerecht - komplett im Hochformat aufgenommen. Der Fotograf Paul Ripke schrieb bei Instagram zu einem Bild, das Meyer-Landrut und ihn zeigt: "Ich habe ein hochformatiges Video für Lena Meyer-Landrut gedreht." Der Clip ist somit perfekt angepasst für die handybegeisterte Zielgruppe.

Und das Video zum Lied "Don't lie to me" geht noch weiter - der Zuschauer taucht quasi ein in Meyer-Landruts fiktives Smartphone. So sind etwa die Oberfläche der Kameraeinstellung zu sehen, eine Instagram-Timeline und eine fiktive WhatsApp-Unterhaltung. Die Ebenen verschwimmen, wenn Meyer-Landrut vor einem Spiegel steht und scheinbar von einem Foto-Filter zum nächsten wischt.

Lena zeige mit diesem Video was los ist bei ihren Fans, schreibt "Bento" dazu. Sie wisse, dass viele von ihnen einen Großteil ihrer Zeit am Smartphone verbringen. "Deshalb bekommen sie auch das Video genau so serviert, inklusive der Aufforderung, vielleicht weniger krass am Handy zu hängen oder dabei zumindest etwas ehrlicher zu sein", heißt es in dem Bericht. Meyer-Landrut selbst bedankte sich in einer Instagram-Story bei ihren Fans für die vielen positiven Nachrichten zu Lied und Video.

Neureuther beendet seine Ski-Karriere

Felix Neureuther hat am Wochenende seine alpine Ski-Karriere beendet. "Ich werde immer glücklich auf diese Zeit zurückblicken. Aber jetzt ist es an der Zeit weiterzugehen und ein neues Kapitel zu schreiben. Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben. Deswegen sag ich nicht 'servus', sondern bis bald", meinte Neureuther auf Instagram.

Persönlicher Skilehrer für Ana Ivanovic?

Bastian Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic hat nach dem Rücktritt von Skifahrer Felix Neureuther einen Wunsch geäußert. "Jetzt, da du mehr Zeit hast: Ich gehe davon aus, dass du mein persönlicher Skilehrer wirst", scherzte die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste in einer vom ZDF gesendeten Videobotschaft. Der deutsche Fußballer und Neureuther kennen einander seit ihrer Kindheit.

© imago/Buthmann

Die beiden sind früher sogar Skirennen gegeneinander gefahren. Neureuther neckte seinen Kumpel aus Kindheitstagen via der Deutschen Presse-Agentur: "Die Chancen stehen sehr gut. Sie soll froh sein, dass es nicht der Basti macht. So wie der mittlerweile auf Ski steht, da kann sie nicht viel lernen."

Steffen Halaschka: Das Baby ist da

Der RTL-Moderator, der in den letzten zwei Wochen bei "Stern TV" pausiert hat, hat sein zweites Kind bekommen. Seine Frau Anne-Katrin postete stolz ein Bild auf Facebook.





David Friedrich & Maxime sind ein Paar

Jetzt haben David Friedrich (29) und Maxime Herbord (24) es selbst bestätigt. Schon seit einiger Zeit haben ihre Fans vermutet, dass der Ex-Bachelorette-Boy und die frühere Bachelor-Kandidatin mehr als nur Freunde sind. Nun hielten die Turteltauben es wohl nicht mehr aus und enthüllten, dass sie tatsächlich ein Paar sind.

Via Instagram posteten David und Maxime jetzt superniedliche Pärchenfotos und versahen ihre Beiträge mit eindeutigen Bildunterschriften...

Kate: Blickfang am St. Patrick's Day

Jedes Jahr am 17. März ist es wieder soweit - die Welt feiert den St. Patrick's Day. Auch in diesem Jahr zelebrieren Prinz William und Herzogin Kate den irischen Nationalfeiertag in London bei einer Parade der Irish Guards.





Lady Gaga überrascht Fans in Nachtclub

Lady Gaga diesmal ohne große Bühne: Die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin hat die Besucher eines kleinen Nachtclubs in Hollywood mit einem Auftritt überrascht, wie das Musikmagazin "Rolling Stone" am Samstag berichtete. "Ich bin hier, um euch den Spaß zu verderben", witzelte die Sängerin vor erstaunten Gästen im "Black Rabbit Rose"-Club, wie in einem Videomitschnitt zu hören ist.

© APA/AFP/A.M.P.A.S/Matt Petit

Sie stimmte dann die von Frank Sinatra gesungenen Hits "Call Me Irresponsible" und "Fly Me To The Moon" an. Beide Songs sind Teil ihrer derzeitigen Bühnenshow "Lady Gaga Jazz & Piano" in der Kasinostadt Las Vegas. Bei der Oscar-Verleihung Ende Februar hatte die Sängerin für ihren Song "Shallow" aus dem Musikdrama "A Star Is Born" ihren ersten Oscar gewonnen. Zusammen mit Co-Star und Regisseur Bradley Cooper trug sie das Lied vor. Ihr emotionales Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Trophäen-Gala.

Rihanna vs. Hamburger Schönheitssalon

Ein Hamburger Schönheitssalon hat Probleme mit der bekannten R&B-Sängerin Rihanna. Grund dafür ist nicht etwa eine verpatzte Dienstleistung, sondern der Name des Geschäftes. Inhaberin Samia El Aidi hat den Salon nach ihrer Nichte und ihrer Tochter benannt - "Rihana Lami". Doch das stößt den Anwälten der Sängerin bitter auf, denn auch Rihanna ist in der Branche unterwegs. Die Juristen fürchten Verwechslungen und die Ausnutzung des guten Rufes von Rihanna, die unter anderem eine Kosmetikkollektion hat. Deshalb haben Anwälte nun Widerspruch gegen die Marke "Rihana Lami" eingelegt.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVORK DJANSEZIAN

Es gebe ein markenrechtliches Widerspruchsverfahren, sagte ein Sprecher des Deutschen Patent- und Markenamtes am Freitag. Der Widerspruch sei auf 38 Seiten relativ umfangreich begründet worden. Bis es zu einer Entscheidung kommt, könne es noch etwa ein Jahr dauern, sagte der Sprecher. Die Inhaberin und ihr Ehemann können indes die Welt nicht mehr verstehen. "Wir haben nie versucht, über ihren Namen berühmt zu werden, sondern nur über unsere Dienstleistungen", sagte Walli El Aidi. "Ich bin ein Fan von ihr", sagte er weiter.