Der Klatsch des Tages

Royales Geburtstagskind

Prinzessin Adrienne, die jüngste Tochter von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Chris O'Neill, hat am Sonntag ihren ersten Geburtstag gefeiert. Das Königshaus veröffentlichte aus diesem Anlass ein aktuelles Bild des Mädchens, das von ihrer Mutter geschossen wurde.

Es ist das erste Mal, dass wir Prinzessin Adrienne seit ihrer Taufe im vergangenen Jahr zu Gesicht bekommen und sie hat sich seither deutlich verändert. Im Gegensatz zu ihren beiden älteren Geschwistern Leonore, die erst kürzlich ihren fünften Geburtstag feierte, und Nicholas hat Adrienne offenbar nicht die blonden Haare ihre Mama geerbt.

Jennifer Lopez hat sich verlobt

US-Superstar Jennifer Lopez und der ehemalige Baseballprofi Alex Rodriguez haben sich verlobt. Beide veröffentlichten auf Instagram ein Foto ihrer Hände im Abendlicht - an Lopez' Ringfinger steckt darauf ein riesiger Diamantring. Während die Sängerin auf ihrem Profil mehrere Herzen zu dem Bild veröffentlichte, schrieb Rodriguez unter seinem Foto noch dazu: "Sie hat Ja gesagt."

Die 49-jährige Lopez und der sechs Jahre jüngere Rodriguez mit dem Spitznamen A-Rod sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Die Sängerin war bereits drei Mal verheiratet: mit dem kubanischen Kellner Ojani Noa, mit Background-Tänzer Chris Judd und dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Eine Verlobung mit dem Schauspieler Ben Affleck löste sie Anfang 2004 auf.

Rodriguez, der als Baseball-Kommentator arbeitet, hat bisher erst eine gescheiterte Ehe hinter sich. Mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis hat er zwei Töchter.

Trauzeugin steht schon parat

Nach der Verkündung auf Instagram meldete sich jetzt ein Star zu Wort, der JLos Trauzeugin sein will.





Beauty-OP für Herzogin Meghan?

Herzogin Meghan ist eine wahre Naturschönheit. Allerdings hat auch die Ehefrau von Prinz Harry ein klein wenig nachhelfen lassen. Denn wie es scheint, hat sich Meghan an den Füßen operieren lassen.





Lea Michele hat geheiratet

Die US-Schauspielerin Lea Michele (32) hat am Wochenende ihren Freund Zandy Reich (36) geheiratet. "Wir sind so glücklich, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", sagte das Paar dem Magazin "People". Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr verlobt.

Michele hatte schon als Kind Auftritte am Broadway und wurde schließlich durch die Musical-Serie "Glee" (2009-2015) bekannt. Die 32-Jährige brachte außerdem zwei Musikalben und Bücher heraus. Sie war mit ihrem "Glee"-Kollegen Cory Monteith zusammen, der 2013 tot in seinem Hotelzimmer gefunden wurde.

Jüngster Jacko-Sohn redet nicht mehr

Große Sorge um Michael Jackson jüngsten Sohn Blanket. Taj Jackson, ein Neffe des King of Pop, berichtet in einer TV-Sendung, dass der 17-Jährige nicht mehr spricht. Er leidet sehr unter den Anschuldigungen gegen seinen verstorbenen Vater.





Justin Bieber bittet Fans um Gebete

Nach einem Instagram-Eintrag, in dem er über seinen Gemütszustand schreibt, machen sich Fans Sorgen um Justin Bieber (25). "Ich habe viel zu kämpfen gehabt. Ich fühle mich einfach abgekapselt und komisch", schrieb der kanadische Sänger am Wochenende. "Ich komme immer wieder zurück, darum bin ich auch nicht besorgt. Wollte euch nur Bescheid sagen und euch bitten, für mich zu beten."

Fans in den sozialen Medien machen dem Musiker Mut und schreiben, sie würden ihn lieben. Der Popstar ("Sorry") sprach zuletzt in einem Interview offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm. Es sei für ihn schwer, anderen zu vertrauen, weil er oft ausgenutzt worden sei. Außerdem habe er häufig an sich selbst gezweifelt.

Süßes Bachelor-Paar

Im großen Finale beim "Bachelor" 2019 überreichte Andrej seine letzte Rose Jenny. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben. Nun machte Jenny ihrem Andrej eine süße Liebeserklärung.





Neues Missbrauchsvideo mit R. Kelly aufgetaucht

Im Fall des unter Missbrauchsverdacht stehenden US-Sängers R. Kelly ist nach Angaben einer Anwältin ein weiteres Video aufgetaucht, das den Musiker beim sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen soll. Ein Ehepaar habe den Film bei sich zu Hause in einer Kiste mit alten VHS-Kassetten gefunden, sagte die Anwältin Gloria Allred, die mehrere mutmaßliche Opfer Kellys vertritt, am Sonntag. Allred rief mögliche Besitzer weiterer Videos mit ähnlichen Aufnahmen auf, sich bei ihr oder der Polizei zu melden. Es ist bereits das dritte bisher aufgetauchte Video, das Berichten zufolge Kelly beim Missbrauch von Minderjährigen zeigt.

Der 52-Jährige wird des schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen beschuldigt. Betroffen sind vier Frauen, von denen drei zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten noch minderjährig waren. Gegen den durch Hits wie "I Believe I Can Fly" bekannten Musiker werden bereits seit zwei Jahrzehnten immer wieder Missbrauchsvorwürfe laut. 2002 wurde Anklage gegen ihn wegen Kinderpornografie erhoben, doch wurde er sechs Jahre später freigesprochen. Im Jänner wurde dann eine sechsteilige Dokumentarserie mit dem Titel "Surviving R. Kelly" ausgestrahlt. Darin wird ihm sexueller, seelischer und körperlicher Missbrauch von Mädchen und Frauen vorgeworfen. Kelly befindet sich derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß.