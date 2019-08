An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

"Two and a Half Men"-Comeback mit Sheen?

US-Schauspieler Charlie Sheen könnte die beliebte TV-Serie "Two and a Half Men" wieder zum Leben erwecken. Nach 12 Staffeln wurde die Serie beendet. Doch eine Comeback - inklusive Sheen in der Hauptrolle - ist offenbar nicht ausgeschlossen. Dem Sheen-Double Pedro Lopez Martínez soll der Star seine geheimen Pläne verraten haben. Ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Denn Charlie Sheen und "Two And A Half Men"-Erfinder Chuck Lorre sind zuletzt im Streit auseinandergegangen. Fans dürfen aber hoffen.





So süß ist Kate Hudsons Tochter

Die 40-jährige Schauspielerin Kate Hudson genießt gerade in vollen Zügen ihr Familienglück. Mit ihrem Partner und Schauspielkollegen Danny Fujikawa und ihrer 10 Monate alte Tochter Rani Rose Hudson Fujikawa posiert sie für ein süßes Familienfoto. Auf Instagram lässt uns die Promi-Mama derzeit an den schönen Familienmomenten gerne teilhaben:

Kate Hudson mit ihrer Tochter im Partnerlook:



"Kettenrauchende Queen Mum"

Über diese Aussage dürfte Queen Elizabeth II. wohl "not amused" gewesen sein: Brexit-Wortführer Nigel Farage machte sich bei einer Konferenz in Australien über das Umweltengagement von Prinz Charles, Prinz Harry und Herzogin Meghan lustig und bezeichnete die legendäre Queen Mum als "übergewichtige, kettenrauchende Gin-Trinkerin". Queen Elizabeth II. sei hingegen eine "tolle Frau".

© imago images / Design Pics 1927: Die zukünftige Queen Elizabeth und ihr Gatte Prinz Albert, zukünftiger König George VI

"Wir können uns überglücklich schätzen, dass wir sie haben", ließ Farage nach Angaben der Londoner Zeitung "Guardian" (Onlineausgabe) nichts über die Monarchin kommen. "Ihre Mutter war eine leicht übergewichtige, kettenrauchende Gin-Trinkerin, die 101 Jahre alt geworden ist. Ich kann nur sagen, dass Charlie Boy jetzt in seinen 70ern ist... Möge die Queen noch eine lange, lange Zeit leben."



© APA/AFP/POOL/Victoria Jones Queen Elizabeth II.

Die 93-jährige Monarchin solle nämlich "Charlie Boy daran hindern, dass er König wird", sagte der für seine scharfzüngigen Kommentare bekannte EU-Gegner am Samstag in seiner Rede vor australischen Rechtskonservativen. "Wenn es um Charlie Boy und den Klimawandel geht, oje, oje, oje", sagte der bekennende Klimawandelskeptiker. Doch "Charlie Boy soll noch länger leben, und William soll ewig leben, um zu verhindern, das Harry König wird".

Der Enkel der Queen sei zwar "der beliebteste Royal der jüngeren Generation der letzten 100 Jahre" gewesen. "Und dann traf er Meghan Markle, und es ging rapide bergab mit ihm", kritisierte Farage das Eintreten des Paares für den Klimaschutz. Wenn die beiden sich nun dazu entschlossen hätten, nur zwei Kinder zu haben, "dann ist das völlig irrelevant angesichts der Tatsache, dass es 2,6 Milliarden Chinesen und Inder auf diesem Planeten gibt".



Neues von den schwedischen Royals

Die schwedischen Royals haben jetzt einen niedlichen Schnappschuss von ihrem Sommerurlaub auf Instagram gepostet: Darauf sind Prinz Oscar und Prinzessin Estelle zu sehen. Die beiden Geschwister genießen gerade ihre Sommerferien zuhause in Schweden.

"Ich habe keine Nanny, ich mache alles selbst"

US-Sängerin Janet Jackson, die vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal Mutter wurde, hat mit der Doppelbelastung oftmals zu kämpfen. "Es ist hart, eine arbeitende Mutter zu sein. Ich habe keine Nanny, ich mache alles selbst", sagte die 53-Jährige dem australischen Magazin "Stellar". "Wenn meine Mutter das mit neun Kindern geschafft hat, gibt es keinen Grund, dass ich es nicht kann."

© imago images / APress

Ihr Sohn habe bereits musikalisches Talent, erklärte Jackson. Sie habe ihm eine Violine geschenkt, auf der er Melodien ausprobiere. "Er schläft mit ihr. Er hat Frühstück, Mittagessen und Abendessen mit ihr."

Die mehrfache Grammy-Preisträgerin, die derzeit auf US-Tournee ist, hatte Söhnchen Eissa im Januar 2017 bekommen. Mit ihrem dritten Ehemann, dem Unternehmer Wissam Al Mana, ist sie seit sieben Jahren verheiratet.

Alain Delon geht es wieder besser

Für die französische Filmlegende Alain Delon geht es nach einer Herz-Kreislauf-Schwäche und einer leichten Hirnblutung offenbar wieder gesundheitlich bergauf. Dem 83-Jährigen gehe es besser und besser, schrieb sein Sohn Alain-Fabien Delon am Sonntag zu einem Foto seines Vaters auf Instagram.

Der 25-Jährige bedankte sich für alle Nachrichten an seinen Vater. "Er umarmt euch." Das Foto zeigt einen lächelnden Alain Delon in einem roten Polohemd.

Wie in der vergangenen Woche bekannt geworden war, wurde der 83-Jährige bereits vor einigen Wochen in einem Pariser Krankenhaus operiert. Gesundheitsprobleme zwangen Delon in den vergangenen Jahren mehrmals zu Pausen. Delon wurde in den 60er-Jahren unter anderem mit "Der eiskalte Engel" (1967) von Jean-Pierre Melville, "Der Leopard" (1963) von Luchino Visconti und "Der Clan der Sizilianer" (1969) von Henri Verneuil weltberühmt.



Muse-Sänger Bellamy hat geheiratet

Aller guten Dinge sind drei: Muse-Sänger Matt Bellamy (41) hat am Wochenende das US-Model Elle Evans (29) geheiratet. "Mr. & Mrs. Bellamy", schrieb er am Sonntag (Ortszeit) zu einem Hochzeitsfoto auf Instagram. Für den Rocksänger ist es die erste Hochzeit, er war zuvor allerdings schon zwei Mal verlobt. Nach mehr als vier gemeinsamen Jahren hatte sich Bellamy 2014 von der amerikanischen Schauspielerin Kate Hudson (40, "Almost Famous") getrennt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Zuvor war er mit einer italienischen Psychologin liiert, die Beziehung ging 2009 zu Ende.

© imago images / Future Image International



Der Brite hatte seine Hochzeit bereits im vergangenen November angekündigt, als seine Band ("Undisclosed Desires") ihr achtes Album "Simulation Theory" veröffentlichte. "Es ist die letzte Platte, die ich als Junggeselle veröffentliche. Im nächsten Jahr werde ich heiraten", sagte Bellamy damals.

Die Hochzeit fand US-Medienberichten zufolge am Samstag in Miami statt. Fotos zeigen den Rocker im hellen Anzug, seine Frau im weißen Kleid.