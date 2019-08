Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Transgender-Model bei "Victoria’s Secrets"

Sie ist 1,77 Meter groß, wunderschön - und das erste Transgender-Model, das für "Victoria’s Secrets" auf den Laufsteg geht. Die Rede ist von Valentina Sampaio. Auf Instagram veröffentlichte die 22-Jährige ein Bild von sich, das während des Shootings aufgenommen wurde. Zu dem Foto schrieb sie: "Hinter den Kulissen".

Ihr Job bei "Victoria's Secrets" ist übrigens nicht der erste berufliche Meilenstein der gebürtigen Brasilianerin. Im Jahr 2017 zierte sie als erste Transgender-Frau unter anderem das Cover der Pariser "Vogue".

Ein Töchterchen für Nadine Menz

Die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin ist Mutter geworden. "Heute möchte ich euch sagen, wieso ich mich in letzter Zeit deutlich zurückgezogen habe und werde gleichzeitig auch die schönsten und aufregendsten Neuigkeiten meines Lebens mit euch teilen", schrieb die 29-Jährige auf Instagram. "Anfang Juni kam unsere Tochter zur Welt."

Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Babyhand, die den Daumen einer erwachsenen Hand umschließt, die wiederum von einer größeren Hand halb umschlossen wird. "Wir haben uns damals bewusst dafür entschieden, die Schwangerschaft privat zu halten, weil es für uns eine neue, aufregende und manchmal auch angsteinflößende Zeit war, die wir als Paar genießen wollten", ergänzte sie. In den vergangenen Monaten habe sie während der Schwangerschaft ihre Bachelorarbeit geschrieben.

Die Zeit nach der Geburt habe sie genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen. "Ab jetzt werde ich hier wieder aktiver sein und freue mich sehr auf spannende Projekte vor der Kamera, sowie auf die neue Herausforderung hinter der Kamera." Nadine Menz spielte von 2014 bis 2016 in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Physiotherapeutin Ayla Höfer.

Sebastian Fitzek verkündet Ehe-Aus

Der Berliner Thriller-Autor Sebastian Fitzek (47, "Amokspiel") hat auf Facebook die Trennung von Ehefrau Sandra bekannt gegeben. "Es tut uns im Herzen weh, verkünden zu müssen, dass wir uns getrennt haben", schrieb Fitzek in seinem und ihrem Namen.

Man habe zusammen eine "unglaubliche Lebensreise" bestritten, die alles andere als gewöhnlich gewesen sei. "Und dieses Außergewöhnliche, das uns verband, setzt sich nun auch in unserer Trennung fort." Als Elternpaar werde man aber für immer miteinander verbunden bleiben.

Sie wollen zusammen beigesetzt werden

Die Kessler-Zwillinge Ellen und Alice möchten in derselben Urne beigesetzt werden. "Ellen und ich wollen, dass unsere Asche eines Tages mit der Asche unserer Mutter vermischt wird – und wir alle drei in derselben Urne im Grab unserer Mutter bestattet werden", sagte Alice Kessler der "Bild"-Zeitung. Das hätten beide testamentarisch so verfügt.

© Getty Images/Hannes Magerstaedt

"Die gemeinsame Urne dient auch zur Platzeinsparung. In der heutigen Zeit sollte man überall Platz sparen. Auch auf dem Friedhof", meinte Alice Kessler. Die Kessler-Schwestern (gebürtig Kaessler) aus Sachsen blicken auf jahrzehntelangen Erfolg im Showgeschäft zurück. Sie traten als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen auf.