Der Klatsch des Tages

Miley Cyrus trauert um ihre tote Freundin

Tiefe Trauer bei Miley Cyrus, 26: Die Sängerin hat mit Janice Freeman (†) eine Freundin verloren. Die amerikanische Sängerin, die Cyrus in 2017 während der Talentshow "The Voice" kennenlernte und als Coach deren Karriere zu fördern begann, starb an den Komplikationen einer extremen Form von Lungenentzündung. Freeman wurde nur 33 Jahre alt.

© AFP or licensors

Das Management von Janice Freeman bestätigte die traurige Nachricht am Wochenende. Demnach starb die Sängerin am Samstag. Sie hat offenbar Zuhause einen Herzstillstand erlitten, ihr Mann Dion versuchte sie mit Erster Hilfe-Maßnahmen zu retten bis der Notarzt eintraf. Doch Freeman verstarb wenig später im Krankenhaus an den Folgen einer extremen Form von Lungenentzündung.

Gwyneth Paltrow: Süße Liebeserklärung an ihren Mann

Gwyneth Paltrow (46) ist erst seit wenigen Monaten glücklich mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (48) verheiratet. Jetzt hat der Drehbuchautor Geburtstag, was die Schauspielerin für eine süße Liebeserklärung nutzt. Via Instagram bekundet sie ihm ihre Liebe:

© 2019 Getty Images

"Es ist dein Geburtstag, aber es fühlt sich an, als ob du das Geschenk bist. Nicht nur für mich, Izzy und Brody, sondern auch für alle, die das Glück haben, dich zu kennen und lieben zu können. Du bist mein Fels, mein wahrer Norden, meine Lieblingsperson zum Essen und Reisen. Du bist ein wahrer Freund. Du willst nur das, was am besten ist. Du hilfst mir immer, das zu sehen, was ich nicht kann. Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest, Brad Falchuk. Ich liebe dich über alles."



Romantik auch bei Timberlake & Biel

US-Sänger und Schauspieler Justin Timberlake hat seiner Frau Jessica Biel zu ihrem 37. Geburtstag am 3. März eine Liebeserklärung auf Instagram und Twitter gemacht. Er postete am Sonntag auf beiden Kanälen ein Selfie von sich und ihr - und schrieb dazu: "Du bist das wunderbarste menschliche Wesen, das ich jemals getroffen habe."

Und weiter: "Du bringst mich zum Lächeln, Lachen und Lieben. Ich schätze jeden Moment mit dir und kann kaum erwarten, noch mehr Jahre dasselbe zu tun. Happy Birthday!" Timberlake ist seit 2007 mit der Schauspielerin liiert und seit Oktober 2012 mit Biel verheiratet. Im April 2015 kam der gemeinsame Sohn Silas Randall zur Welt.

Angelina Kirsch ist neu verliebt

Curvy-Model Angelina Kirsch ist neu verliebt. "Ja, mein Herzchen schlägt. Mir geht es sehr gut. Ich bin verliebt, das kann ich so sagen", sagte die 30-Jährige am Sonntagabend am Rande der Deutschland-Premiere des Musicals "Tina - Das Tina Turner Musical" in Hamburg. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie aber nicht verraten. Sie habe ihn allerdings nicht erst kürzlich kennengelernt. "Ich kannte ihn noch von vor diesem ganzen Rummel. Wiedergetroffen quasi." Bis zum ersten gemeinsamen Auftritt werde es aber noch ein bisschen dauern, sagte sie weiter. "Da lassen wir uns noch ganz viel Zeit."

© imago images / Future Image

Die 30-jährige Angelina Kirsch gilt als eine der erfolgreichsten Plus-Size-Models Deutschland. Aufgewachsen in Neumünster, wurde sie in einem Eissalon in Rom entdeckt. Regelmäßig steht Kirsch seitdem für namhaft

Verona Pooth ist für ihre Kinder die "comandante"

Die deutsche Moderation Verona Pooth wird von ihren Kindern "comandante" genannt. "Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber machen, was ich sage", beschrieb die 50-Jährige am Sonntag im Hessischen Rundfunk ihren Erziehungsstil. Sie sei streng, "meine Kinder nennen mich comandante".

© dpa/Angelika Warmuth

Zur Erziehung ihrer Kinder sagte Pooth weiter, ihre Kinder wüchsen mit viel Liebe auf. Doch "Rauchen, Trinken, Lügen und heimliche Dinge machen" seien nicht drin. Wichtig seien ihr Vertrauen und Zusammenhalt: "Einer für alle, alle für eine. Wir sind sehr ehrlich." Die beiden Söhne von Pooth wurden 2003 und 2011 geboren.

e Labels vor der Kamera. Bis 2018 war sie zudem Jurorin der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig".