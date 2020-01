Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Cameron Diaz und Benji Madden sind Eltern geworden

Hollywood-Star Cameron Diaz (47, "Verrückt nach Mary") und ihr Ehemann, Rocker Benji Madden (40), sind Eltern geworden. Die Schauspielerin gab die Geburt von Töchterchen Raddix am Freitag auf Instagram bekannt. "Frohes Neues Jahr von den Maddens!", wünscht das Paar. Sie seien so froh und dankbar, die Geburt ihrer Tochter zu verkünden.

"Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie vollständig gemacht." Zum Schutz ihrer Privatsphäre würden sie aber keine Fotos oder weitere Details posten, betonten die Eltern. Außer, dass die Kleine "sehr sehr süß ist". Diaz und Madden sind seit Jänner 2015 verheiratet. Es ist für beide das erste Kind.

Timothee Chalamet soll jungen Bob Dylan spielen

US-Schauspieler Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name") soll in einer Filmbiografie unter der Regie von James Mangold den jungen Bob Dylan spielen. Der Termin des Drehstarts für das noch titellose Projekt sei bisher nicht bekannt, berichteten die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Montag.

Der Spielfilm soll Dylans frühen Erfolg als Folk-Musiker und seinen Wechsel Mitte der 1960er Jahre zur elektrischen Gitarre beleuchten. Der Folk-, Blues- und Rockmusiker schuf Hits wie "Like A Rolling Stone" oder "Blowin' In The Wind".

Dylan ist nach Angaben der Filmblätter als ausführender Produzent an Bord, sein langjähriger Manager Jeff Rosen als Ko-Produzent. Mangold drehte 2005 den preisgekrönten Film "Walk the Line" über das Leben des Country-Sängers Johnny Cash. Zuletzt war sein Rennfahrerdrama "Le Mans - Gegen jede Chance" in den Kinos.

Chalamet (24) war 2018 für die Hauptrolle in dem Beziehungsdrama "Call Me By Your Name" für einen Oscar nominiert. Derzeit ist er in der Romanverfilmung "Little Women" zu sehen. Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") holte ihn für den Science-Fiction-Streifen "Dune" vor die Kamera, der Ende 2020 in die Kinos kommen soll.

US-Schauspieler Topher Grace und Ashley Hinshaw werden Eltern



"Die wilden Siebziger"-Star Topher Grace (41) und seine Frau, Schauspielerin Ashley Hinshaw (31), erwarten das zweite Kind. Hinshaw postete am Sonntag ein Foto des Paares auf Instagram, auf dem sich unter ihrem Abendkleid ein kleiner Babybauch abzeichnet. Im Text dazu bestätigte sie die Schwangerschaft.



Das Foto stammte von einer Veranstaltung am Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles, wo das Paar gemeinsam über den roten Teppich lief und Grace die Vaterfreuden mitteilte, wie das Promi-Portal "E! News" berichtete. Die Schauspieler sind seit 2016 miteinander verheiratet, Tochter Mabel Jane wurde im November 2017 geboren.

Grace wurde Ende der 90er Jahre durch seine Hauptrolle in der TV-Serie "Die wilden Siebziger" bekannt, in der er mehrere Jahre an der Seite von Ashton Kutcher und Mila Kunis den Jugendlichen Eric Forman spielte. Danach hatte er Rollen in Hollywood-Streifen wie "Spider-Man 3", "Interstellar" oder "BlacKkKlansman". Hinshaw spielte in der Komödie "LOL - Laughing Out Loud" und in der TV-Serie "True Blood" mit.