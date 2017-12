Das Jahr geht zu Ende - Hier sind die meistgelesenen Artikel auf news.at.

Was für ein Jahr! Eine neue Regierung, nicht nur in Österreich, ein Aufschrei, der Frauen weltweit betrifft und ein US-Präsident, der die Welt in Atem hält. Um nur einige wenige Themen zu nennen. Aber was hat unsere User und Userinnen am meisten interessiert?

Wir haben nachgeschaut und die meistgeklickten Artikel nach Monat und Kategorie (Fakten, Leben, Menschen) zugeordnet. Das Jahr 2017 auf news.at:

Jänner 2017

Fakten

"Wer in Österreich für unter 1.500 Euro brutto arbeitet. Welche Berufe im Niedriglohnsektor angesiedelt sind".

Leben

"Österreich erklärt. Diese zehn Bilder zeigen, wie das Leben in Österreich wirklich abläuft"

Menschen

"Leute, was wollt ihr eigentlich von mir?". Österreichs Fußball-Rekordnationalspieler Andreas Herzog im Interview.

Februar 2017

Fakten

"So umstritten ist das Murkraftwerk"

Leben

"So schlafen Sie in 1 Minute ein. Wenn Schäfchenzählen und Milch mit Honig versagen - mit der Technik klappt es sicher"

Menschen

"Donald Trumps Ex-Frauen. Seine aktuelle Gemahlin macht sich rar - was machen eigentlich seine Verflossenen?"

März 2017

Fakten

"Alles, was ich mache, mache ich radikal" Stefan Petzner will sich selbst neu erfinden"

Leben

"So schlafen Sie in 1 Minute ein. Wenn Schäfchenzählen und Milch mit Honig versagen - mit der Technik klappt es sicher"

Menschen

"Liebe, Lugner, Lebenslüge. Christina Lugner im Gespräch "

April 2017

Fakten

"Erwin Pröll im Interview. Noch einmal lässt er mit einem scharfen Sager gegen den ORF aufhorchen."

Leben

"Die größten Unterwäsche-Fehler"

Menschen

"Schockfotos von Johnny Depp und Brad Pitt"

Mai 2017

Fakten

"Legales Gras in Wien"

Leben

"Die große Avocado-Lüge"

Menschen

"Eurovision Song Contest Gewinner 2017 ist Portugal"

Juni 2017

Fakten

"Jean Ziegler: "Hoffe, Sebastian Kurz verliert die Wahlen ganz massiv"

Leben

"Das verrät der Kosename über die Beziehung"

Menschen

"Herr Lugner, wie läuft's mit Andrea? Es könnte alles so schön sein, doch er bezeichnet die Beziehung als "problematisch""

Juli 2017

Fakten

"Es war einmal Antalya"

Leben

"Diese Dinge sollten Hotelgäste vermeiden. Einige wichtige Hinweise für den nächsten Hotelaufenthalt"

Menschen

"Was wurde aus dem "schönste Mädchen der Welt" heute?"

August 2017

Fakten

"Niederösterreicherin im Roten Meer von Hai schwer verletzt"

Leben

"Kampusch "längst eine mediale Figur" Warum die Netzgemeinde derart negativ auf Natascha Kampusch reagiert"

Menschen

"Darum halten William und Kate nie Händchen"

September 2017

Fakten

"Niki Lauda blamiert die Politik"

Leben

"Die giftigsten Tiere Österreichs"

Menschen

"Cathy tritt gegen Richard Lugner nach. Zusammen mit ihrer Tochter Leonie macht sie sich über ihren Ex-Mann lustig"

Oktober 2017

Fakten

"Nationalratswahl: News und Ergebnisse"

Leben

"Darum sollten Sie ihr Handy lieber nicht über die Nacht an den Strom anhängen"

Menschen

"Kates erster Auftritt mit Babybäuchlein"

November 2017

Fakten

"FPÖ verrät ihre Arbeiter-Wähler"

Leben

"Dieses Start-up macht Strafzettel legal ungültig"

Menschen

"Rainhard Fendrich attackiert Sebastian Kurz"

Dezember 2017

Fakten

"Keine Betriebsgenehmigung für Zauberberg-Semmering"

Leben

"Der überraschende Fall des Felix Baumgartner"

Menschen

"Herzogin Kate strahlt. Nach der überstandenen Übelkeit kann sie ihre dritte Schwangerschaft genießen"