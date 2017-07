Lokalcheck

Matthias Zykan holt mit seinem zur Küche umgebauten Kohletransporter Bangkok auf die Wiener Praterstraße.

Mein Kulinarik-Trip nach Bangkok hat Spuren hinterlassen, nämlich in Form eines unbändigen Gustos auf alles von Papayasalat bis Pad Thai. Dem Asia-Markt ums Eck verschafft das wunderbare Umsätze, die Freunde, die asiatisch beglückt werden, sind entzückt. Ich selbst bin wahnsinnig wählerisch geworden, wenn es um Thai-Küche geht: Erstens hab ich das dort und dort schon g'schmackiger gegessen, und zweitens kann ich das doch selbst alles besser. Also das bilde ich mir zumindest voller Inbrunst ein.

Kurz gesagt: Jemanden wie mich will niemand in seinem Thai-Lokal sitzen haben. Außer man heißt Matthias Zykan und ist so darauf gepolt, sein eigenes Ding zu machen, und so überzeugt von seiner Küche, dass es sowieso egal ist, wer da Platz nimmt und was der denkt. Zykan, der in den letzten Sommern den Volksgarten-Pavillon begrillte, hat seinen knallorangen, zur Küche umfunktionierten Transporter vorm Supersense geparkt und fabriziert darin, was das Thai-Liebhaberherz begehrt - sogar meines.

Spicy Green Papaya Salad (8 Euro) trifft auf zartes BBQ Chicken (12 Euro) und knusprigen Pork Belly (10 Euro). Viel Koriander, Thai-Basilikum, Erdnüsse - herrlich!

Die Lunch Specials wechseln, am Abend gibt es Steaks (25 Euro), und wer eine Erfrischung braucht, bestellt Limettenblattlimonade. Gegessen wird auf und aus bunten Tischchen, Tellerchen und Schüsselchen. Wenn dann noch so richtig die Sonne runterknallt, ist schnell vergessen, dass es sich hier um eine Pop-up-Geschichte und nicht um echte Straßenküche handelt. Bangkok kann so schön sein. Äh, ich meine natürlich Wien.

Zykans XS Bangkok BBQ

Flagshipstandl

@Supersense

Praterstraße 70 1020 Wien

Mi. bis Fr. 12 bis 21 Uhr

the.supersense.com

Bis September geöffnet