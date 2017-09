Mediterran trifft asiatisch: Simon Xie Hong zeigt auch in seinem fünften Wiener Lokal, wie Fusionsküche funktionieren kann.

THEMEN:

Experimentierfreude sollten Sie schon mitbringen, wenn Sie bei Simon Xie Hong Platz nehmen. Da macht auch das On Sud, sein fünfter Streich nach On, Chinabar, On Market und Chinabar an der Wien, keine Ausnahme. Der Gastronom liebt nun einmal das Zusammenspiel aus Zutaten, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen können.

© Susanne Jelinek Blick aus dem Gastgarten des On Sud

Im Fall des On Sud bedeutet das: mediterrane Küche, asiatisch interpretiert. Wie das gehen soll? Die Kalamataoliven werden frittiert und mit Wasserspinat gepaart, die Calamari landen im Tempurateig, und die mit Feta und Kraut gefüllten Ravioli kommen mit Erdnüssen und Chiliöl auf den Teller. Das mag gewöhnungsbedürftig klingen, geht aber geschmacklich meistens voll auf.

© Susanne Jelinek

Wie gut Simon Xie Hong ungewöhnliche Kombinationen im Griff hat, zeigt etwa sein Risotto mit Espresso, Salzzitrone, Burrata und Ente. Ein Bissen Reis alleine wirkt irritierend, packt man jedoch alle Komponenten auf die Gabel, ergibt sich eine kleine Geschmacksexplosion im Mund.

© Susanne Jelinek Risotto

Ebenso beim Lammkibbeh. Die Laberln schmecken solo zu intensiv nach Zimt, zusammen mit mildem Karfiol, gegartem Grünzeug und Granatapfelvinaigrette ergibt das Ganze aber plötzlich ganz viel Sinn auf der Zunge.

© Susanne Jelinek Lammkibbeh

Weniger Sinn macht zum Teil die Preisgestaltung, die uns auch das erwähnenswert freundliche Personal nicht erklären konnte. Dass zwei kleine Oktopus-Teigtäschchen gleich viel kosten wie der vollgepackte Calamari-Tempura-Teller (8 Euro), verwundert ähnlich wie Ofenkarotten mit Joghurt und Beeren zum gleichen Preis wie oben erwähntes Risotto (16 Euro).

© Susanne Jelinek Oktopus-Teigtäschchen

On Sud

Maria vom Siege 4

1150 Wien

Täglich 9 bis 24 Uhr

on-sud.at

01/929 27 80