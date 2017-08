Das Wiener Marriott Hotel serviert den kalifornischen Foodtrend Brinner: Frühstücksklassiker, als Abendessen neu interpretiert.

THEMEN:

Sonntage in meiner Kindheit: Während meine Mutter am Mittagessen werkte, räumten mein Vater und ich das Feld, brezelten uns auf und gingen in der Wiener Innenstadt Kaffee (ich Tee) trinken. Ein Ritual, das mich des Öfteren ins Marriott brachte. Weiches Licht, schwere Möbel, viel Gold – ein Ort wie aus Aaron Spellings 80er-Serien „Hotel“, „Love Boat“ und „Denver-Clan“. Leugnen zwecklos, ich war schwerstens fasziniert.

© Susanne Jelinek

Zeitsprung, einige Jahr(zehnt)e später: Trotz kürzlichen Umbaus hat sich am Flair nur wenig geändert. Die Zimmer sind zwar jetzt hell und modern, die Lobby spielt aber noch mit güldenem Retro-Charme. Was mich freut, aber ich bin ja vorbelastet. Das Restaurant ist leider weder das eine noch das andere – nur ein nichtssagender Frühstücksraum. Schade.

© Susanne Jelinek

Um hier abends Gäste anzuziehen, muss man sich etwas einfallen lassen. Hat das Marriott auch: Es setzt auf Brinner, den Foodtrend, bei dem Frühstück als Dinner neu interpretiert wird. Der weltweite Hype hat Österreich (noch) nicht erreicht, aber ausgerechnet im eher trendresistenten Ringhotel wird die Idee wunderbar umgesetzt.

© Susanne Jelinek

Rührei und Lachs auf Waffeln, Frittata mit Café de Paris und Steak, Spiegelei auf Chili con Carne. Deftig gut! Quasi ein perfektes „Katerdinner“.

© Susanne Jelinek

Weder Essen noch Ballondeko können allerdings über das bei Tageslicht wenig charmante Ambiente hinwegtrösten. Wen es trotzdem nach Brinner gelüstet: am besten nach Einbruch der Dunkelheit am Panoramafenster mit Blick auf den Ring Platz nehmen und das Highlight der Karte bestellen: Pulled Pork auf Speck-Pancakes. Und dann auf „Love Boat“-Drinks in die Lobby.

© Susanne Jelinek

Vienna Marriott Hotel

Parkring 12 a

1010 Wien

Brinner: Mo. und Di. ab 18 Uhr,

Speisen zwischen 4,20 und 19,40 Euro