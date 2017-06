Wie viel Bio muss drin sein?

Das neu eröffnete Bistro Bionista in der Wiener Innenstadt verspricht gesundes, schnelles Essen statt herkömmlichem Fast Food.

Wer will gesund essen? Also vorausgesetzt, es schmeckt auch. Und der Preis passt. Wer hier aufzeigt, gehört zur angepeilten Zielgruppe von Bionista. Das Bio-Bistro hat nach einer Dependance im 17. Bezirk ein kleines Lokal in der Wiener Innenstadt eröffnet. Ein weiteres Opening in Laxenburg steht ebenfalls an. Bio boomt also immer noch.

© Susanne Jelinek

Das Lokal in der Zelinkagasse wirkt luftig leicht und so, als wäre es von einer Schar jugendlicher Blogger entworfen worden. "We love organic food"-Schriftzüge, hippe Lampen, viel Holz, viel Weiß, dazwischen ein Heer von Kräutertöpfen, mit deren Inhalt Gäste ihr Essen verfeinern sollen. Wir mussten das leider auslassen, das heiße Wetter hatte dem Grünzeug schwer zugesetzt. Am grünen Daumen arbeitet man noch, versichert man.

© Susanne Jelinek

Auf der Karte tummeln sich ordentlich gefüllte Burger von Veggie bis Surf & Turf, dazu gibt es Süßkartoffel-Fries. Aus der Tex-Mex-Ecke werden Chili con Carne (angenehm scharf, mit teuflisch viel Knoblauch am Brot) und Spicy Garnelen serviert (alles ab 10,20 Euro). Dann noch üppige Wraps (ab 8,60 Euro) und Süßes wie Crispy Chocolate Muffi n und Pancakes.

© Susanne Jelinek

Schmeckt alles ansprechend, aber wir fragen uns: Was ist daran so wahnsinnig gesund? Statt Reis kommt wenigstens Quinoa in die Pfandln, das heißt dann "Quinotto". Und ein paar Salate stehen auf der Karte. Und alles wird frisch zubereitet. Bio sind allerdings meist nur die Hauptzutaten. Doch werden zumindet vorwiegend lokale Zutaten verwendet. Den Namen rechtfertigt das allerdings nicht - so, als gäbe es bei Veganista auch nicht-veganes Eis.

© Susanne Jelinek

Bionista

Zelinkagasse 14

1010 Wien

Mo. bis Sa. 11 bis 23 Uhr

So 12 bis 22 Uhr

bionista.at