Der Klatsch des Tages

Robin Thicke verkündet Geburt seiner Tochter

Der Sänger Robin Thicke (40, "Blurred Lines") und seine Freundin, das Model April Love Geary (23), sind Eltern geworden. Der US-Musiker postete bei Instagram ein Video von sich und Tochter Mia Love. "Am 22.2. um 13:33 Uhr wurde Mia Love Thicke geboren", schrieb der Schauspieler dazu. "Danke Gott und April Love!".

In dem Video sieht man Thicke in einem Krankenhauszimmer, wie er das Kind in seinen Armen wiegt. Er singt seiner Tochter leise etwas vor und küsst sie auf die Stirn. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares. Der Sänger hat bereits einen sieben Jahre alten Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Paula Patton ("Mission: Impossible - Phantom Protokoll"). Thicke und Patton hatten im Februar 2014 nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Dank Kim Kardashian: Mega-Möpse für Cathy Lugner!

Hat sie ihre Brüste etwa noch mal vergrößern lassen? Bei der Bunte Fashion Night in Berlin fiel Cathy Lugner (28) vor allem mit einem auf: ihrem Mega-Dekolletée.





Chrissy Teigen hat Sorge vor Wochenbettdepression

Das schwangere Model Chrissy Teigen hat über ihre Sorgen vor einer erneuten Wochenbettdepression gesprochen, sich jedoch optimistisch gezeigt. "Mache ich mir Sorgen darüber bei diesem kleinen Buben? Tue ich. Aber ich weiß auch, wenn es passiert, bin ich dafür bereit", sagte die Ehefrau von Sänger John Legend bei einer Veranstaltung in Los Angeles."Ich habe die perfekten Menschen dafür um mich herum. Darum befürworte ich es sehr, eine gute Gruppe von Menschen um sich zu sammeln", meinte die Amerikanerin.

© www.PPS.at Chrissy Teigen mit Ehemann John Legend und Töchterchen Luna

Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind, einen Sohn. Nach der Geburt von Tochter Luna hatte Teigen nach eigenen Angaben an der Krankheit gelitten. Sie habe zunächst gedacht, die Probleme seien normal, sagte sie. "Du kriegst ein Kind, du bist traurig, du verlierst diese Endorphine und so ist das eben", beschrieb sie ihre ursprüngliche Einstellung. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie sich jedoch Hilfe gesucht, hatte Teigen in einem früheren Interview berichtet. Seitdem ermutigt sie auch andere Frauen, offen mit der Erkrankung umzugehen.

Lawrence: "Einseitige Freundschaft" mit Kardashian

Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence hat nach ihrem viel beachteten Interview mit Kim Kardashian Zweifel, ob ihre Zuneigung für den Reality-Star auf Gegenseitigkeit beruht. "Ich weiß nicht, ob sie mich als Freundin bezeichnen würde", sagte die Schauspielerin. "Es ist wahrscheinlich eine einseitige Freundschaft", so Lawrence.

© www.PPS.at Jennifer Lawrence

Nach einem Bericht des Branchen-Portals "Entertainment Tonight" war Lawrence bei einer Veranstaltung auf ihre vermeintliche Freundschaft mit Kardashian angesprochen worden. Die 27-Jährige hatte die Ehefrau von US-Rapper Kanye West im November des vergangenen Jahres für die Talkshow "Jimmy Kimmel Live" interviewt. Darin betonte Lawrence wiederholt, ein großer Fan von Kardashian zu sein. Zur Recherche sei sie zum Essen bei der Familie gewesen, sagte die Schauspielerin nun. Die Kardashians seien sehr nette Leute und sehr loyal zueinander.

Britische Schauspielerin Emma Chambers gestorben

Die britische Schauspielerin Emma Chambers ist tot. Sie starb im Alter von 53 Jahren eines natürlichen Todes, wie ihr Agent am Wochenende mitteilte. Chambers wurde vor allem durch ihren Auftritt in der Komödie "Notting Hill" aus dem Jahr 1999 bekannt. Darin spielte sie Honey, die Schwester von Hauptdarsteller Hugh Grant.

© www.PPS.at Emma Chambers im Mai 2017

Der 57-Jährige würdigte Chambers per Kurznachrichtendienst Twitter als "lustige und warme Person und natürlich brillante Schauspielerin". Dem britischen Publikum bleibt sie vor allem in Erinnerung für ihre Rolle der Kirchendienerin Alice Tinker in der BBC-Serie "The Vicar of Dibley". "Sie brachte viele zum Lachen und spendete Freude und wird schmerzlich vermisst werden", hieß es in dem Statement ihres Agenten.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24. Februar 2018





Jauch: Gleiches Gehalt seit 15 Jahren

Günther Jauch moderiert die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär" seit vielen Jahren für denselben Lohn. "Wenn ich das richtig im Kopf habe, bekomme ich seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten immer noch dasselbe. Seitdem haben wir nicht mehr darüber geredet. Müssen wir aus meiner Sicht auch nicht", sagte der 61-Jährige der "Bild am Sonntag".

© RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch

Es gebe noch nicht einmal einen schriftlichen Vertrag. "Ich habe einen wunderbaren Handschlag-Vertrag mit RTL für 'Wer wird Millionär?'. Es gibt tatsächlich nicht einen Buchstaben auf Papier, der irgendwo hinterlegt ist." Jauch moderiert die Sendung seit 1999.

Anahita Rehbein ist neue "Miss Germany"

Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die neue "Miss Germany". Die 23-Jährige setzte sich bei der Wahl im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch. "Es geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich könnte die ganze Welt umarmen", sagte sie nach der Wahl der Deutschen Presse-Agentur. Die junge Frau mit dunkelblonden Haaren und braugrauen Augen erhielt für ihren Sieg neben der Krone unter anderem für ein Jahr einen Kompaktwagen sowie Schmuck, Reisen und Kleider.

© imago/STAR-MEDIA Die neue Miss Germany

Rehbein war zuvor "Miss Baden-Württemberg" geworden und hatte sich so für die deutschlandweite Wahl qualifiziert. Ihre Amtszeit als "Miss Germany" beträgt ein Jahr. "Miss Germany" ist nach Angaben der Veranstalter der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich.