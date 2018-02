Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Sky du Mont kann sich Umzug ins Altersheim vorstellen

Sky du Mont kann sich einen Umzug ins Altersheim vorstellen. Derzeit lebt der 70-jährige Schauspieler nach der Trennung von Ehefrau Mirja (42) mit seinen Kindern in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Seine Mutter habe sich geweigert, in ein Altersheim zu gehen und werde 24 Stunden von zwei Betreuerinnen versorgt. "Das kann ich mir nicht leisten. Also: Altersheim, warum denn nicht?", so du Mont.

» Ich möchte eines Morgens aufwachen und tot sein «

© APA/dpa/Soeren Stache Sky Du Mont mit seiner Noch-Ehefrau Mirja

96 Jahre alt will der Schauspieler allerdings nicht werden: "Ich möchte eines Morgens aufwachen und tot sein. Ich hatte ein tolles Leben! Wenn ich nächste Woche sterben müsste, würde ich nicht in große Trauer fallen", sagte er.

Johnny Hallydays Kinder fechten Testament an

Johnny Hallydays leibliche Kinder wollen sein Testament gerichtlich anfechten, in dem der im Dezember 2017 gestorbene französische Rockstar seine Frau Laeticia als Alleinerbin eingesetzt hat. Seine Tochter Laura Smet habe zu ihrem großen Schmerz feststellen müssen, dass ihr Vater ihr nichts hinterlassen habe. Kein Vermögen, kein Recht auf Tantiemen, nicht einmal eine Erinnerung an ihn wie etwa die signierte Plattenhülle seines Lieds "Laura", sagten ihre Anwälte, habe die Tochter erhalten. Nach Angaben der Anwälte wurde das Testament nach den Bestimmungen des US-Staats Kalifornien aufgesetzt, in dem Hallyday, seine Frau und die beiden minderjährigen Adoptivkinder Joy und Jade einen Teil des Jahres verbrachten. Es sieht zudem vor, dass beim Tod der Witwe das Erbe zu gleichen Teilen an die Adoptivkinder geht.

© REUTERS/Charles Platiau Johnny Hallyday starb im Dezember 74-jährig



Alle Verfügungen verstießen "nachweislich" gegen das französische Erbschaftsrecht, betonten die Anwälte. Deshalb habe die 34-jährige Laura Smet sie damit beauftragt, ihre Rechte zu verteidigen und alles zu unternehmen, um das Werk ihres Vaters zu schützen, hieß es in der Erklärung weiter. Lauras älterer Bruder David Hallyday trete als Mitkläger auf, sagte sein Anwalt Jean Veil. Johnny Hallyday war Anfang Dezember im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er war fünf Mal verheiratet. Sein 51-jähriger Sohn David stammt aus seiner ersten Ehe mit der französischen Sängerin Sylvie Vartan, Laura Smet aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Nathalie Baye.

Stars feierten 60. Geburtstag mit Ellen DeGeneres

Mit einem großen Staraufgebot hat Moderatorin Ellen DeGeneres ihren 60. Geburtstag nachgefeiert. Bei der Party am Samstag in Beverly Hills ließen sich zahlreiche Prominente in einer eigens dafür aufgestellten Fotobox ablichten, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Fernsehstar Kim Kardashian postete bei Twitter ein Foto von sich und Ehemann Kanye West mit dem hochschwangeren Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend. DeGeneres, die bereits am 26. Jänner 60 Jahre alt geworden war, schien das Bild besonders zu gefallen. Sie kommentierte es mit den Worten "Feiere den besten Geburtstag".

Auch die Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Olivia Munn waren bei Instagram auf Fotos vor dem gleichen Hintergrund zu sehen. Die Sängerin Meghan Trainor teilte einen Schnappschuss von sich mit dem Geburtstagskind, während die Komikerin Amy Schumer offenbar Spekulationen um ihr Liebesleben beendete. Sie bedankte sich bei DeGeneres für die Einladung und stellte dazu ein Foto, auf dem sie einen Mann küsst. Laut US-Medien soll es sich dabei um ihren neuen Lebensgefährten, den Koch Chris Fischer, handeln.

Jennifer Garner beim Kekse-Verkauf

Mit vollem Einsatz für die gute Sache: Schauspielerin Jennifer Garner hat ihren Töchtern dabei geholfen, Kekse für die Pfadfinderinnen zu verkaufen. Auf einem Foto, das Garner bei Instagram postete, ist zu sehen, wie die 45-Jährige ein selbstgemaltes Schild mit der Aufschrift "Kekse zu verkaufen" hält. Im Hintergrund kommt ein Mann aus einem Laden und signalisiert Interesse an der angebotenen Bäckerei.

"Aber natürlich, werter Herr, wir haben Thin Mints", schrieb Garner dazu und spielte damit auf die besonders beliebte Sorte mit Schokolade und Minze an. Es ist in den USA üblich, dass die "Girl Scouts" Kekse verkaufen, um Geld für ihre Organisation zu sammeln. Garner und ihr Schauspielkollege Ben Affleck haben zwei gemeinsame Töchter, Violet (12) und Seraphina (9), sowie den Sohn Samuel (5). Das Paar hatte im vergangenen Jahr die Scheidung eingereicht.

Große Sorge um Prinz Henrik

Der aus Südkorea heimgeeilte dänische Kronprinz Frederik hat seinen schwerkranken Vater Prinz Henrik (83) im Krankenhaus besucht. Ebenfalls am Krankenbett im Rigshospitalet in Kopenhagen waren seine Mutter, Königin Margrethe, und Frederiks Frau Mary, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.

© Scanpix Denmark/Martin Sylvest via REUTERS Die dänischen Royals unterwegs ins Krankenhaus

Frederik hatte seinen Besuch bei den Winterspielen in Pyeongchang wegen des Zustands seines Vaters abgebrochen. Prinz Henriks Gesundheitszustand hatte sich dem Palast zufolge zuletzt ernsthaft verschlechtert. Der 83-jährige Henrik hatte sich im Urlaub in Ägypten im Jänner eine Lungenentzündung zugezogen und wurde deshalb in Kopenhagen im Krankenhaus behandelt. Dort entdeckten die Ärzte zudem einen gutartigen Tumor im linken Lungenflügel.

"House of Cards"-Schauspieler Reg Cathey gestorben

Der Schauspieler Reg Cathey ist im Alter von 59 Jahren gestorben, wie mehrere Regisseure und der Streamingdienst Netflix in der Nacht zum Samstag mitteilten. "Reg Cathey war einzigartig", schrieb "House of Cards"-Erfinder Beau Willimon beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Er war voller Lebenskraft, Großzügigkeit, Humor und sprudelndem Talent. Geliebt von allen, die das Glück hatten, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten. Er wird sehr vermisst werden", hieß es weiter.

© imago/ZUMA Press Reg Cathey

Der 1958 im US-Bundesstaat Alabama geborene Cathey wurde vor allem mit seinen Rollen in den Serien "The Wire" und "House of Cards" bekannt. In "House of Cards" spielte er den Besitzer eines kleinen Barbecue-Lokals, in dem Politiker Frank Underwood (Kevin Spacey) jederzeit seine geliebten Ribs essen konnte. Cathey war dreimal für einen Emmy nominiert, einmal gewann er.