Der Klatsch des Tages

Noch eine royale Hochzeit bei den Briten

Bei den britischen Royals gibt es in diesem Jahr viel zu feiern: Nach Prinz Harry (33) hat ein weiteres Enkelkind von Queen Elizabeth II. seine Hochzeit angekündigt. Prinzessin Eugenie (27) habe sich verlobt, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Die Tochter von Prinz Andrew (57) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (58) will im Herbst ihren Freund Jack Brooksbank in Windsor heiraten.

© imago/Starface

"Ihre königliche Hoheit und Mr. Brooksbank haben sich früher in diesem Monat in Nicaragua verlobt", hieß es in der Mitteilung des Palasts. Getraut werden sollen die beiden - wie Harry und seine Verlobte Meghan Markle (36) - in der St.-George's-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das genaue Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Harrys Hochzeit ist bereits für den 19. Mai geplant.



Er tritt in die Fußstapfen seiner Model-Mama

Die Fußstapfen, die das Ex-Supermodel Cindy Crawford auf den Laufstegen der Welt hinterlassen hat, sind groß. Die Kinder der 52-Jährigen sind aber wohl auf dem besten Wege, sie auszufüllen. Auf der Paris Fashion Week zeigte nun Crawfords Sohn Presley Gerber, dass er das Zeug dazu hat: Der 18-Jährige modelte bei einer Modeschau des französischen Modeunternehmens Balmain am Samstag.

Mutter Cindy twitterte ein Foto von der Show mit der schlichten Beschreibung "stolz" und einem Herz-Emoji darunter. Auf Instagram postete Crawford außerdem ein Video vom Walk ihres Sohnes.

Nach der Show ging die Model-Familie dann noch in der französischen Hauptstadt essen. Dabei zeigte sich die stolze Mutter ihren Instagram-Followern neben Sohn Presley und ihrer Tochter, der 16-jährigen Kaia Gerber. Auch sie macht der Mutter alle Ehre: Erst vor zwei Wochen präsentierte die Jugendliche ihren Fans auf Instagram ihre erste Titelgeschichte. Gerber schmückt das Cover der Februar-Ausgabe der renommierten französischen "Vogue".

Abschied von Cranberries-Sängerin

Tausende von Menschen haben im irischen Limerick von der kürzlich gestorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan Abschied genommen. Der Sarg der Frontfrau der irischen Rockband war am Sonntag in einer Kirche in der Hafenstadt aufgebahrt.



© imago/Stefan M Prager

Die Menschen warteten in Schlangen vor dem Gotteshaus. O'Riordans Mutter und sechs Geschwister waren in der Kirche anwesend, wie der irische Sender RTE berichtete. Am Dienstag wird die Sängerin in ihrem Geburtsort Ballybricken bei Limerick neben ihrem Vater beerdigt.



O'Riordan, die zeitweise unter psychischen Problemen litt, war vor einer Woche überraschend im Alter von 46 Jahren in einem Londoner Hotelzimmer gestorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt gegeben worden. Der größte Hit der Sängerin war "Zombie", in dem es um den jahrzehntelangen blutigen Nordirlandkonflikt ging.

Schlechte Nachrichten für Sängerin Shakira

Popsängerin Shakira hat einem Medienbericht zufolge Probleme mit dem spanischen Fiskus. Die spanische Tageszeitung "La Vanguardia" schrieb am Sonntag, die Steuerbehörden hätten bei der Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen gegen die kolumbianische Musikerin wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beantragt. Dem Bericht zufolge geht es um "dutzende Millionen Euro".

© imago/Future Image

Demnach hätte Shakira den Großteil ihrer zwischen 2011 und 2014 weltweit erzielten Einnahmen in Spanien versteuern müssen, weil sie in dem Land steuerpflichtig gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob sie Ermittlungen einleitet. Die Steuerbehörden wollten den Zeitungsbericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Das Umfeld von Shakira bestreitet laut "La Vanguardia", dass Steuern hinterzogen wurden, und spricht von einer "technischen Meinungsverschiedenheit". Demnach verdiente die Sängerin ("Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever") in dem fraglichen Zeitraum das meiste Geld mit Tourneen im Ausland und lebte wegen der Konzertreisen weniger als 183 Tage im Jahr in Spanien. Erst ab dieser Grenze müssen Menschen ihren steuerlichen Wohnsitz in Spanien anmelden.