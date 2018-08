Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Jan Ullrich auf Mallorca festgenommen

Der frühere deutsche Radprofi Jan Ullrich ist auf Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger vorübergehend festgenommen worden. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde Ullrich am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" gegen seinen Nachbarn in Gewahrsam genommen.

Er wurde einen Richter vorgeführt und anschließend unter Auflagen wieder freigelassen, wie ein Justizsprecher sagte. Der Schauspieler Til Schweiger bestätigte der "Bild"-Zeitung vom Samstag den Vorfall: "Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist." Schweiger fügte demnach hinzu: "So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt." Ullrichs Anwalt sagte dem Blatt: "Wir werden versuchen, den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären." Spanische Medien berichteten, der Vorfall habe sich am Freitag im Haus von Schweiger auf Mallorca ereignet.

© imago/Agencia EFE

Der "Bild am Sonntag" schilderte Schweiger den Vorfall: "Er kam übers Tor, was wir nicht gesehen haben, weil wir im Poolhäuschen ein Musikvideo angesehen haben. Er ging sofort mit einem Besenstiel auf einen Freund von mir los. Ich habe die Polizei gerufen. Die kam dann auch, hat ihn in Handschellen abgeführt." Bevor die Polizei eingetroffen sei, habe er zu Ulrich gesagt: "Von jetzt an bist du nicht mehr mein Freund". "Ich kenne Jan, seit er vor zwei Jahren nebenan eingezogen ist. Mein Tor war immer offen", sagte Schweiger dem Blatt. Doch dann habe sich dieser verändert, sei regelrecht abgestürzt.

Ulrich gewann 1997 als bisher einziger deutscher Rennradfahrer die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.

Miley Cyrus soll ihr erstes Kind erwarten

Damit nimmt die Geschichte eine ganz neue Wendung! Schon seit mehreren Wochen wird gemunkelt, dass Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) sich getrennt haben - oder zumindest kurz vor dem Aus stehen. Jetzt behaupten Freunde des Hollywood-Paares aber etwas vollkommen Gegenteiliges: Die beiden sind nicht getrennt und werden schon bald sogar Eltern!

"Miley meidet Alkohol, hat Lust auf Eis und ihr wird schlecht. Liam kann nicht aufhören, verliebt ihren Bauch anzufassen", beschreibt einer der Insider die angebliche Schwangerschaft gegenüber der US-amerikanischen "InTouch".

Weinstein-Anwalt will Klage abweisen lassen

Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein will einem drohenden Strafprozess entgehen. Weinsteins Anwalt Benjamin Brafman reichte am Freitag ein fast 160 Seiten langes Schreiben bei Gericht ein, das die Klage gegen Weinstein als "fehlerhaft" zurückweist. Unter anderem habe die Staatsanwaltschaft der Grand Jury, die Anklage gegen den 66-Jährigen erhoben hatte, wichtige E-Mails vorenthalten. Brafmans Antrag zitiert aus etwa 40 E-Mails von einer Frau, die Weinstein vorwirft, sie im Jahr 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. "Ich liebe dich, ich habe dich immer geliebt", schreibt sie darin. "Aber ich hasse es, mich wie ein One-Night-Stand zu fühlen." Ihre Wortwahl deute darauf hin, dass die intime Beziehung mit Weinstein einvernehmlich war.

© Getty Images

Brafman hatte zuvor gesagt, dass die Frau über zehn Jahre eine einvernehmliche Beziehung mit Weinstein führte. Diese Hinweise hätten der Grand Jury dem Anwalt zufolge nicht vorenthalten werden dürfen. Eine Grand Jury wird eingeschaltet, um Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Weinstein ist in insgesamt sechs Fällen wegen Vorfällen mit drei Frauen angeklagt. Weinstein war im Mai gegen eine Kaution von einer Million Dollar auf freien Fuß gekommen und hat auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Verurteilung droht ihm im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe. Für September ist eine weitere Gerichtsanhörung geplant, einen Termin für einen möglichen Prozessbeginn gibt es noch nicht.