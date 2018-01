Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

George Clooney spielt erste Serienrolle seit "Emergency Room"

Fast 20 Jahre nach seinem Ausstieg bei "Emergency Room" spielt Hollywoodstar George Clooney wieder in einer Serie mit. Clooney wird die Mini-Serie "Catch-22" auch produzieren und Regie führen, wie die Chefin der Produktionsfirma Paramount Television, Amy Powell, dem "Hollywood Reporter" sagte.

Die Serie mit sechs Episoden wird nach Angaben aus Branchenkreisen wahrscheinlich vom Streamingdienst Hulu gezeigt. Sie verfilmt das 1961 erschienene Anti-Kriegsbuch "Catch-22" des US-Schriftstellers Joseph Heller, das einer der größten US-Romanerfolge der Nachkriegszeit war. 1970 wurde es bereits von Regisseur Mike Nichols mit Darstellern wie Orson Welles und Anthony Perkins verfilmt. Nach Angaben von Powell, deren Firma die Mini-Serie zusammen mit der Produktionsfirma Anonymous Content verantwortet, erhält Clooney für jede Folge rund eine Million Dollar.

"Catch-22" ist Clooneys erste Serienrolle seit der Krankenhausserie "Emergency Room, mit der ihm einst der Durchbruch gelang. Von 1994 bis 1999 spielte er den Kinderarzt Doug Ross, 2009 wurde die Serie eingestellt.

Zu Clooneys größten Kino-Erfolgen gehören der Katastrophenfilm "Der Sturm" und die "Ocean's"-Trilogie um eine Bande von Meisterdieben. Der 56-Jährige arbeitet seit Jahren nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent. Zwei Mal wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet.

Missbrauchsvorwürfe für Aziz Ansari "überraschend"

US-Schauspieler Aziz Ansari hat den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs zurückgewiesen. Er sprach von einvernehmlichen Handlungen. "Für mich fühlte sich das alles okay an. Als ich nachher erfuhr, dass das für sie nicht der Fall war, war ich überrascht und besorgt", teilte Ansari am Sonntag in einem Statement mit.

© APA/AFP/Doherty

Zuvor hatte eine anonyme Frau berichtet, wie sie der Schauspieler bei einem Treffen im September 2017 genötigt haben soll. Er habe nach einem Date sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt, obwohl sie signalisierte habe, sie fühle sich nicht gut dabei. Die 23-Jährige, die sich Grace nennt, sagte dem Nachrichtenportal "Babe", dass die beiden nach einem Treffen zurück in sein Apartment in Manhattan gegangen seien. "Es war bei weitem das schlimmste Erlebnis, dass ich mit einem Mann hatte."

Am nächsten Tag habe sie Ansari dies in einer Textnachricht geschrieben. "Ich habe mir ihre Worte zu Herzen genommen und ihr geantwortet", berichtete der 34-Jährige in seinem Statement. Er werde die "Time's Up"-Bewegung gegen sexuelle Gewalt von Männern weiter unterstützen. "Sie ist nötig und lang überfällig."

Ansari hatte vor einer Woche in Los Angeles einen Golden Globe für seine Rolle in der Netflix-Comedy "Master of None" gewonnen. Dort hatte er, wie viele seiner Kollegen auch, einen Pin am Smoking getragen, um seine Solidarität mit Opfern sexueller Gewalt auszudrücken.

Ansari steht in einer Reihe von Hollywood-Stars, gegen die jüngst Vorwürfe sexueller Belästigung, Nötigung oder sogar Vergewaltigung laut geworden waren. Nach der Golden-Globe-Verleihung, bei der diese Übergriffe mehrfach thematisiert worden waren, beschuldigten mehrere Frauen auch Schauspieler James Franco (39). Auch er war zu der Verleihung mit einem "Time's Up"-Anstecker erschienen.

Dennis Rodman wegen Alkohols am Steuer festgenommen

© Getty/Vlasic

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist wegen Alkohols am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Der 56-Jährige sei am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Kontrolle in Kalifornien aufgefallen, teilte die Polizei von Newport Beach. Nachdem auch ein zweiter Alkoholtest positiv ausgefallen sei, sei er über Nacht auf der Wache geblieben und erst Sonntag früh wieder entlassen worden.

Der fünfmalige NBA-Champion habe sich "kooperativ" gezeigt, teilte die Polizei weiter mit. Es war nicht das erste Mal, dass Rodman im Straßenverkehr unangenehm auffiel. Im Februar 2017 war er wegen eines Verkehrsunfalls zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und 30 Sozialstunden verurteilt worden, weil er im Juli 2016 als Falschfahrer und obendrein ohne Führerschein auf einer Bundesstraße in Kalifornien unterwegs gewesen war.

Rodman spielte in den 90er-Jahren gemeinsam mit dem legendären Michael Jordan in Chicago. In jüngster Zeit machte er vor allem mit seiner Freundschaft mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un von sich reden.



Wigald Boning hat geheiratet

Wigald Boning (50) hat die Opernsängerin Teresa Tieschky (29) geheiratet. Das teilte der Komiker am Sonntagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Dazu postete er Bilder des Paares hinter einem großen Herz aus Luftballons und im weißen Oldtimer. Die beiden hatten sich 2015 bei Dreharbeiten für eine TV-Aufzeichnung kennengelernt.

© APa/DPA/Langenstrassen

Der bei Oldenburg geborene Boning witzelte: "Gemäß Artikel 6 der bayerischen Landesverfassung wird man bayerischer Staatsbürger durch Geburt, Legitimation, Einbürgerung oder Heirat. Da ich eine waschechte Bayerin geheiratet habe, bin ich ab sofort: Bayer." Die standesamtliche Hochzeit habe bereits am 22. Dezember stattgefunden, sagte Boning laut der lokalen "Kreiszeitung".

Für Boning ist es die zweite Ehe. Er hatte sich Anfang 2015 nach zehn Jahren von seiner Ehefrau Ines getrennt. Die beiden haben gemeinsame Zwillingssöhne.