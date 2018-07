Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Pierce Brosnan ist #MeToo-Bewegung sehr wichtig

Schauspieler Pierce Brosnan (65) steht auf starke Frauen. "Ich bin gesegnet mit starken Frauen in meinem Leben. Es ist unumgänglich, eine starke Frau oder ein starker Mann für deinen Partner zu sein", sagte der ehemalige Bond-Darsteller, der seit 2001 mit der Journalistin Keely Shaye Smith verheiratet ist, der Nachrichtenagentur dpa.

© AFP or licensors

» Ich bin gesegnet mit starken Frauen in meinem Leben «

Auch zu dem Ausmaß sexueller Belästigungen und Übergriffe in Hollywood nach dem Weinstein-Skandal äußerte er sich: "Die #MeToo-Bewegung ist sehr wichtig, um Frauen - den Müttern des Lebens - Respekt zu zollen. Sie scheint in Amerika auch überaus notwendig zu sein nach den schockierenden Vorkommnissen", sagte Brosnan.

Warum Pierce Brosnan in Plateau-Stiefeln tanzt

Von Donnerstag an ist er im Musical-Film "Mamma Mia! - Here We Go Again" in den Kinos zu sehen. Für die Rolle des Sam musste er wie schon im ersten Teil in Plateau-Stiefeln tanzen. Es wäre gelogen, wenn er sagen würde, dass er nicht darauf hätte verzichten können, erzählte Brosnan lachend. "Aber es ist wirksam und schenkt den Leuten ein Lächeln."

Zieht Meghans Halbschwester ins "Promi Big Brother"-Haus?

In England brodelt die Gerüchteküche: Zieht die Halbschwester von Herzogin Meghan wirklich ins britische "Promi Big Brother"-Haus ein?





Baby unterwegs? Amy Schumer spricht Klartext

Lassen Amy Schumer (37) und ihr Gatte nach der Hochzeit im Eiltempo auch ganz schnell den ersten Nachwuchs folgen? Am Donnerstag sorgte ein Urlaubsschnappschuss der Schauspielerin für heftige Spekulationen. Auf ihrem Pic schien die Frau von Chris Fischer geheimnisvoll auf ihren Bauch zu deuten.

Doch weit gefehlt, wer da eine Schwangerschaft vermutet hatte - das stellte Amy nun in einem Instagram-Clip klar. "Ich bin nicht schwanger. Es sah aus, als würde ich auf ein Bäuchlein zeigen oder so … das habe ich nicht gemacht", sagte die 37-Jährige, während sie an einem Drink nippte. Eigentlich habe sie mit dem Bild ihre gemeinsame Modekollektion mit einer Freundin vorstellen wollen. Eins ist klar: Dem Projekt bescherte sie so wohl genug Aufmerksamkeit.

Sasha macht für sein erstes Kind den Führerschein

Popstar Sasha steckt in den Vorbereitungen aufs Vaterwerden. "Fürs Baby mache ich endlich den Führerschein", sagte er der Zeitschrift "Gala". Ehefrau Julia (38) ist im fünften Monat schwanger. Der 46-jährige Sänger freut sich nach eigenen Worten schon auf die emotionale Bindung direkt nach der Geburt: "Ich will auf jeden Fall dabei sein", sagte er.

© imago/Future Image

"Ich finde es toll, wenn ich mein Kind gleich auf den Arm nehmen kann. Diesen ,Bonding-Moment' möchte ich nicht verpassen." Der Sänger hatte seine Vaterschaft im Juni auf Instagram mit einer Ukulele angekündigt. Er postete dort ein Stop-Motion-Video mit zwei großen Gitarren, die sich näherkommen, sich unter einer Decke aneinanderkuscheln - und als die Decke wegrutscht, ist da eine hellblaue Ukulele zwischen ihnen. Ob die Farbe für einen Buben steht, wollte der werdende Vater damals nicht kommentieren.

Natalie Volk in die USA ausgewandert

Überraschung: Nathalie Volk ist schon vor Monaten in die USA gezogen, eigentlich um Abstand vom Model-Trubel zu haben. Inzwischen studiert die Verlobte von Frank Otto, wenngleich sie auch nicht verraten wollte, welches Fach.





Kinder halfen Jude Law bei Rolle als Zauberer Dumbledore

Schauspieler Jude Law (45) war nach eigenen Worten dank seiner Kinder gut auf die Rolle des jungen Zauberers Albus Dumbledore vorbereitet. Der Brite spielt den späteren Rektor von Harry Potters Zauberschule Hogwarts in der Fortsetzung des Fantasy-Films "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

© 2018 Getty Images

Seine Kinder seien mit den Büchern und Filmen um Harry Potter aufgewachsen, sagte Law dem Online-Portal "Entertainment Weekly" am Dienstag (Ortszeit). Er habe sie so "als begleitender Erwachsener" gut kennengelernt. Law hat fünf Kinder, drei davon aus seiner Ehe mit Schauspielerin Sadie Frost.

Neuer Fantasy-Film von J.K. Rowling

Der von J.K. Rowling geschriebene Fantasy-Film spielt im gleichen Universum, allerdings zeitlich vor den Geschichten um Potter. Auch Rowling habe ihm bei seiner Darstellung des Zauberers sehr geholfen, berichtet Law: In einem Gespräch habe sie ihm erklärt, was "in dieser Geschichte in seinem Kopf, in seinem Herzen und in seiner Welt passiert". Magisch austoben konnte sich Law aber nicht: Er dürfe im ganzen Film nur einen einzigen Zauberspruch anwenden, sagte er.

Der Film spielt im Paris des Jahres 1928. In der Hauptrolle ist Eddie Redmayne als Zauberer Newt Scamander zu sehen. Johnny Depp wird erneut den Bösewicht Grindelwald mimen, Dumbledores Gegenspieler. "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" soll Ende dieses Jahres in die Kinos kommen.

Cher will Album mit Abba-Songs herausbringen

US-Poplegende Cher ist auf dem Abba-Trip. Bald ist sie in den Kinos in der Fortsetzung des auf Abba-Songs basierenden Musical-Films "Mamma Mia!" zu sehen - und zudem will die 72-Jährige ein Album mit Cover-Versionen von Liedern der schwedischen Kultband der siebziger und achtziger Jahre herausbringen, wie sie am Dienstag verriet. Ihre Arbeit an dem Film "Mamma Mia! Here We Go Again" habe sie zu dem Album inspiriert, sagte Cher in einem Interview des US-Senders NBC. In der Komödie spielt sie die Mutter der Hauptfigur Donna, die von Meryl Streep verkörpert wird. Cher sang für den zweiten Teil von "Mamma Mia!" auch den Abba-Hit "Fernando".

© APA/AFP/Anthony HARVEY

"Nachdem ich 'Fernando' gemacht habe, dachte ich, es würde wirklich Spaß machen, ein Album mit Abba-Songs zu machen - also habe ich's getan", erzählte Cher. Wann das Album herauskommen und welche Abba-Songs es enthalten soll, gab sie nicht preis. Die Popdiva verriet aber, dass die Stücke komplett neu aufbereitet seien: "Es ist nicht, was Du denkst, wenn Du an Abba denkst, denn ich habe es auf andere Art gemacht."

Seit "Closer to the Truth" von 2013 hat Cher kein Studio-Album veröffentlicht. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Sängerin und Schauspielerin auf ihre regelmäßigen Shows in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Der "Mamma Mia!"-Film ist auch ihr erster Auftritt auf der Leinwand seit "Der Zoowärter" von 2011.

Johnny Depp bleibt Prozess erspart

Johnny Depp hat den Streit mit seinen Ex-Managern beigelegt, die sich fast zwei Jahrzehnte um seine Finanzen gekümmert haben. Der Filmstar sei glücklich über die Einigung mit der Management Group (TMG), sagte eine Sprecherin. Beide Parteien vereinbarten demnach Vertraulichkeit. Mit der gütlichen Einigung bleibt dem 55-Jährigen ein für August geplanter Prozess erspart, der für erhebliche Schlagzeilen gesorgt hätte. Der Filmstar hatte seine ehemaligen Manager im Jänner 2017 auf die Zahlung von 25 Millionen Dollar (21 Millionen Euro) verklagt. Er warf ihnen vor, sein Vermögen schlecht verwaltet, ohne seine Einwilligung Kredite aufgenommen und ihn an den Rande des Ruins getrieben zu haben.

© LOIC VENANCE / AFP

Die Manager reagierten mit einer Gegenklage und erklärten, der großspurige Lebensstil des Schauspielers sei verantwortlich für dessen Finanzprobleme. Sie hätten wiederholt versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. TMG forderte von Depp die Zahlung unbezahlter Rechnungen und Schadenersatz. Depps Sprecherin Robin Baum teilte mit, die Klage gegen TMG und die nun erfolgte Einigung seien "ein weiteres Zeichen dafür, dass Johnny entschlossen ist, seinen persönlichen und künstlerischen Ruf im Interesse seiner Familie und seiner Karriere entschieden zu verteidigen".

Johnny Depp, der unter anderem die mehrteilige Piratensaga "Pirates of the Carribean" drehte, soll allein 75 Millionen Dollar für seine 14 Häuser gezahlt haben, darunter ein Schloss in Frankreich, mehrere Anwesen in Hollywood und eine Pferdefarm in Kentucky. Aus der Klage von TMG ging hervor, dass Depp und seine langjährige Lebensgefährtin Vanessa Paradis über zwei Jahrzehnte monatlich rund zwei Millionen Dollar ausgaben. Außerdem kaufte der inzwischen 55-Jährige eine Jacht für 18 Millionen Dollar und 45 Luxuswagen. Zudem leistete er sich Privatflugzeuge, viel Personal und gab Unsummen für Wein aus. Laut dem Magazin "Rolling Stone" hat sich Depps auf 650 Millionen Dollar geschätztes Vermögen inzwischen fast vollständig in Luft aufgelöst.

Wutanfall im Sommerhaus: Julian kontert Hatern

In der zweiten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" kullerten bei Stephanie Schmitz die Tränen. Bei der Challenge "Dünnbrettbohrer" mussten die Frauen ihren Männern Anweisungen geben - das führte bei der Ex-"Love Island"-Kandidatin und ihrem Verlobten Julian Evangelos allerdings zu vielen Missverständnissen. Nicht nur während des Spiels, auch bei der anschließenden Analyse nahm ihr Verlobter kein Blatt vor den Mund. Seine Wutanfälle kamen bei einigen Zuschauern nicht gut an.

Auf seiner Instagram-Story machte der Fitness-Fan seinen Hatern jetzt eine klare Ansage. "Ich mache bei einem TV-Format mit und ja, habe mich da vielleicht in dem Moment nicht unter Kontrolle, weil es ein Spiel ist. Aber ich mache nichts Schlimmes, merkt euch das", stellte er klar.

Sam Smith trägt seit seiner Kindheit gern Frauenkleider

Der britische Musiker Sam Smith (26) trägt seit seiner Kindheit gern Frauenkleider. "Dass es bei uns keine feste Einteilung in Bubensachen und Mädchensachen gab, hat sicher auch dazu geführt, dass ich jetzt so locker mit meiner Homosexualität umgehen kann", sagte der Sänger dem Kindermagazin "Zeit Leo". Ob er Männer- oder Frauenkleidung trägt, entscheidet Smith nach eigenen Worten schon immer spontan - "je nachdem, ob ich mich gerade besonders männlich oder besonders weiblich fühle".

© www.PPS.at

Seine Eltern waren davon nicht immer begeistert. "Die fanden das nicht besonders hübsch. (.) Trotzdem haben sie gesagt: Wenn du das schön findest, Sam, dann unterstützen wir dich!", sagte Smith. "Bei uns durfte auch jeder einfach machen, was er gern mochte." Der Grammy-Preisträger Smith nutzt seine Bekanntheit mittlerweile, um öffentlich über Themen wie Cross-Dressing - also Männer in Frauenkleidung und Frauen in sehr männlicher Montur - zu sprechen: "Weil ich gemerkt habe, dass ich damit viele Menschen erreiche. Weil ich berühmt bin, sehen mich viele, wenn ich als Frau unterwegs bin, und reden darüber. Das ist gut!"

Xavier Naidoo darf nicht Antisemit genannt werden

Der deutsche Popstar Xavier Naidoo (46) hat sich vor Gericht erfolgreich gegen Antisemitismus-Vorwürfe gewehrt. Das Landgericht Regensburg untersagte es einer Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung am Dienstag in seinem Urteil, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Die Frau habe diesen Vorwurf nicht ausreichend belegen können, sagte Richterin Barbara Pöschl bei der Urteilsverlesung.

© APA/DPA

Die Referentin hatte im vergangenen Jahr in Straubing vor Publikum gesagt: "Er ist Antisemit, das ist strukturell nachweisbar." Die Stiftung setzt sich gegen Rechtsextremismus ein. Naidoo, Sänger der Band Söhne Mannheims und auch solo aktiv, hatte sich in der Verhandlung vor drei Wochen auf die Kunstfreiheit berufen und betont, dass er sich gegen Rassismus einsetze. Den Vorwurf antisemitischer Ressentiments wies er im Gerichtssaal zurück. Sein Sohn trage zudem einen hebräischen Namen. Die Beklagte hatte dargelegt, dass Naidoo in seinen Liedtexten auch antisemitische Codes und Chiffren verwende. Diese seien ihm nicht bekannt, hielt der Musiker dagegen.

Geldwäschevorwurf gegen Ex-König Juan Carlos I

Geldwäsche-Vorwürfe gegen den früheren spanischen König Juan Carlos I. sorgen derzeit in Madrid für Aufruhr. Die spanische Regierung erklärte am Montag, sie wolle in der Affäre zunächst die Einschätzung der Geheimdienste einholen. Der Minister für öffentliche Arbeiten, Jose Luis Abalos, sagte, die Regierung wollen nun hören, was Geheimdienstchef Felix Sanz Roldáan zu sagen habe.In der vergangenen Woche hatten spanische Medien Tonaufzeichnungen veröffentlicht, auf denen nach Einschätzung von Experten die Deutsche Corinna zu Sayn-Wittgenstein zu hören sein soll. Die in den Aufzeichnungen sprechende Frauenstimme erhebt Vorwürfe der Korruption und Geldwäsche gegen Juan Carlos, mit dem die deutsche Adelige eine Affäre gehabt haben soll.

© Glyn KIRK / AFP

So habe der Monarch Geld auf dem Schweizer Konto eines Vetters deponiert und in ihrem Namen Grundstücke in Monaco und Marokko gekauft. Außerdem berichtete die Frau, Juan Carlos habe sich von seiner Frau Sofia trennen und sie heiraten wollen - zur Finanzierung habe er Geld aus einem Vertrag über einen Hochgeschwindigkeitszug mit Saudi-Arabien abgezweigt. Die Gespräche zwischen der Frau und einem Polizeichef im Ruhestand, der sich wegen des Verdachts auf Geldwäsche in Untersuchungshaft befindet, sollen 2015 aufgenommen worden sein. Juan Carlos I. dankte 2014 als König von Spanien ab, sein Sohn Felipe VI. folgte ihm nach.

Die bestbezahlten Promis der Welt

Das US-Magazin „Forbes“ veröffentlichte mal wieder eine Liste der am besten bezahlten Promis. Auf Platz eins findet sich ein Boxer. Doch auch Hollywood-Stars sind in den Top Ten vertreten.

© 2018 Getty Images Floyd Mayweather

Box-Superstar Floyd Mayweather (41) ist mit einem geschätzten Jahresverdienst von 285 Millionen US-Dollar (rund 243 Millionen Euro) weltweit bestbezahlter Promi. Das geht aus der Liste der 100 am besten verdienenden Stars hervor, die das US-Magazin „Forbes“ am Montag (Ortszeit) veröffentlicht hat. Auf Rang zwei landete Hollywood-Star George Clooney (57) mit einem geschätzten Verdienst von 239 Millionen US-Dollar.

Kylie Jenner bald jüngste Milliardärin aller Zeiten?

Reality-Star Kylie Jenner liegt laut „Forbes“ auf Rang drei. Erst vor wenigen Tagen hatte das Magazin mit der Prognose für Aufsehen gesorgt, dass die 20-Jährige bald die jüngste Milliardärin aller Zeiten sein werde, die ihr Geld selbst verdient hat.

GZSZ-Ausstieg: Linda Marlen Runge macht Schluss

Erst vor wenigen Tagen jubelten die Fans, weil endlich wieder neue Gesichter in die Serie einsteigen. Doch jetzt wird die Freude getrübt. Denn sie müssen auch Abschied nehmen. Die GZSZ-Schönheit Linda Marlen Runge alias Anni steigt bei GZSZ aus.

© MG RTL D / Sebastian Geyer

Fünf Jahre lang stand Linda Marlen Runge für GZSZ vor der Kamera. Im Spätsommer wird sie jetzt das letzte Mal zu sehen sein. Auch für die beliebte Darstellerin ist das kein einfacher Schritt.

» Die Zeit für mich hat während den Dreharbeiten gefehlt «

"Im letzten Jahr bei GZSZ habe ich gemerkt, dass mir trotz Riesenspaß an den Dreharbeiten eine Sache gefehlt hat: Zeit. Zeit für meine Band "Lejana", die dieses Jahr zehnjähriges Bestehen hat. Zeit für meine Familie. Zeit für andere Projekte und Zeit für mich. Letzteres ist in den fünf Jahren bei GZSZ zu kurz gekommen [...], erklärt sie gegenüber RTL.

David Hasselhoff trägt Ehering schon vor der Hochzeit

Schauspieler David Hasselhoff (65) will Ende Juli seine Verlobte Hayley Roberts heiraten - einen Ehering trägt er jetzt schon. "Der Ring, den ich habe, ist wirklich besonders." Er stamme von seinen Eltern, "und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken und deshalb dachte ich, dass das schön ist", sagte Hasselhoff einer Reporterin des Promi-Portals "Entertainment Tonight" am Wochenende.

© www.PPS.at David Hasselhoff mit seiner Verlobten Hayley Roberts

Dabei zeigte er ihr das Schmuckstück am Ringfinger seiner linken Hand. "Ich muss nicht rausgehen und einen anderen Ring holen. Ich behalte einfach diesen hier." Hasselhoff und Roberts sind bereits seit 2016 verlobt und wollen ihre Hochzeit laut Hasselhoff im kleinen Kreis in Italien feiern. Es soll Hasselhoffs dritte Ehe werden. Er war bereits mit den Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet.

Model Kate Upton ist schwanger

US-Model Kate Upton (26) erwartet gemeinsam mit Ehemann Justin Verlander ihr erstes Kind. "Schwanger in Miami", schrieb Upton zu einem Foto auf Instagram, das sie mit leichtem Babybauch zeigt. Im Hintergrund sind Palmen, Strand und der Atlantik unter blauem Himmel zu sehen.

Den Baseballspieler Verlander von den Houston Astros hatte sie Anfang November in Italien geheiratet, nur Tage nachdem die Astros erstmals die Meisterschaft World Series gewannen.

© www.PPS.at Kate Upton mit Ehemann Justin Verlander

Upton stammt aus Florida und wurde vor allem durch Fotos im Magazin "Sports Illustrated" bekannt. 2017 war sie zum dritten Mal auf der Titelseite der Zeitschrift abgebildet.

Nina Bott erwartet Nachwuchs

Ex-"GZSZ"-Darstellerin und "Prominent"-Moderatorin Nina Bott ist wieder schwanger. Zusammen mit ihrem Freund, dem Unternehmsberater Benjamin Baarz, erwartet die 40-Jährige das zweite gemeinsame Kind.

© imago/Future Image

"Ja! Wir sind ab Januar zu fünft! Und freuen uns sehr! Mir geht's super und ich genieße die Schwangerschaft. Ich freue mich schon riesig auf meinen Babybauch", verriet Nina Bott der "Bams". Töchterchen Luna ist zwei Jahre alt, aus einer früheren Beziehung hat Nina Bott auch noch den 14-jährigen Lennox.

Ihre Kinder stehlen Kronprinzessin Victoria die Show

Am 14. Juli feierte Schweden den "Victoriatag". Am Geburtstag der Kronprinzessin darf ihr auf Schloss Soliden gratuliert werden. Ihre Kinder stahlen Victoria an ihrem 41. Geburtstag jedoch einmal mehr die Show.

© imago/PPE

Prinzessin Estelle weiß, wie sie den Großen die Show stehlen kann, seit ihrer Geburt steht die Kleine im Mittelpunkt. Und scheint dies auch immer wieder sehr zu genießen.

Ganz anders ihr kleiner Bruder Oscar. Der Prinz fühlt sich beim Posieren für die Fotografen weit weniger wohl als Estelle. Dafür blüht er beim Fußballspielen mit seinem Papa Daniel auf.





Meghans "Fashion-Fauxpas" in Wimbledon

Meghan Markle, die frisch gebackene Herzogin von Sussex, hatte am Wochenende zusammen mit ihrer Schwägerin Catherine beim Damen-Finale in Wimbledon den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt ohne die Ehemänner. Doch bei dem Sportevent gab es einen "Fashion-Fauxpas" der 36-Jährigen. Was genau passierte und was Schauspielerin Emma Watson damit zu tun hatte, sehen Sie im Video.