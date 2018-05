Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Jessica Alba spendete am Muttertag 1,5 Millionen Windeln

Die Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba hat am Muttertag mit ihrer Firma 1,5 Millionen Windeln an eine gemeinnützige Organisation in Los Angeles gespendet. "Eine Mutter sollte niemals entscheiden müssen, ihre Kinder zu ernähren oder Windeln zu kaufen", sagte sie dem US-Magazin "People".

Die Organisation "Baby2Baby" versorgt Kinder aus einkommensschwachen Familien mit Windeln, Kleidung und anderen Produkten. Alba ist Mitgründerin eines Unternehmens, das seit 2011 Öko-Produkte für Babys verkauft. Die 37-jährige Schauspielerin bekam Ende Dezember ihr drittes Kind. Am Muttertag schrieb sie auf Instagram, wie sie das Leben als Mutter verändert hat. "Unsere Welt wird komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was du vorher als selbstverständlich empfunden hast - wie Schlaf und in aller Ruhe zu essen -, wird zum größten Luxus."

Annemarie & Wayne Carpendale im Babyglück

Herzlichen Glückwunsch! Wie die "Bild" vermeldet, sind Annemarie und Wayne Carpendale Ende letzter Woche erstmals Eltern geworden.





Harrison Ford findet neuen "Star Wars"-Ableger "spektakulär"

"Star Wars"-Legende Harrison Ford hat den Ablegerfilm "Solo: A Star Wars Story" über das Leben seiner Figur Han Solo gelobt. "Ich fand es spektakulär", sagte der 75-Jährige der US-Show "Entertainment Tonight". "Ich könnte nicht glücklicher sein." In dem Film, der vergangene Woche Weltpremiere in Los Angeles feierte und ab dem 24. Mai in den österreichischen Kinos zu sehen ist, spielt Alden Ehrenreich den jungen Han Solo. Ford hatte die Rolle des Schmugglers in den Originalfilmen übernommen.

© imago/UPI Photo Alden Ehrenreich spielt Han Solo

Der 75-Jährige überraschte seinen jungen Kollegen am Wochenende und platzte mitten in ein Interview. "Wollt ihr mich verarschen?", fragte Ehrenreich überrascht, als plötzlich Ford hinter ihm auftauchte. "Geh runter von meinem Stuhl", sagte dieser und schickte Ehrenreich aus Spaß weg.

Model Chanel Iman erwartet erstes Kind

Das US-amerikanische Model Chanel Iman ist zum ersten Mal schwanger. "Daddy und Mommy können es nicht erwarten, dich kennenzulernen", schreibt die 27-Jährige einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie mit Babybauch zeigt.

In einem weiteren Bild küsst der Vater des Kindes, Football-Spieler Sterling Shepard, den Bauch seiner Ehefrau. Die beiden hatten einander im März das Ja-Wort gegeben.

Die 27-Jährige begann ihre professionelle Modelkarriere bereits 2006 und stand seitdem für mehrere Modeketten unter Vertrag, darunter bei Vicoria's Secret, Dolce & Gabbana oder Ralph Lauren. In zwei Filmen trat sie außerdem als Schauspielerin auf.

Seann William Scott steigt bei "Lethal Weapon" ein

Die beliebte US-Serie "Lethal Weapon" wird in der dritten Staffel mit dem "American Pie"-Schauspieler Seann William Scott fortgesetzt. Dies gab der Sender FOX am Sonntag bekannt, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Scott sei eine "fantastische" Ergänzung für die Besetzung, zitierte das Branchenblatt aus einer Mitteilung von Fox-Entertainment-Chef Michael Thorn.

© www.PPS.at Seann William Scott

Scott springt für den kürzlich entlassenen Hauptdarsteller Clayne Crawford ein, dessen Vertrag angeblich wegen Problemen am Set nicht verlängert worden war. Crawford hatte kürzlich eingeräumt, dass er Verwarnungen erhalten habe. Bei einem Vorfall am Set sei er wütend geworden, weil er die Drehbedingungen nicht für sicher genug gehalten habe, so der Schauspieler. Am Sonntag dankte er auf Instagram seinen Fans für deren "überwältigende Unterstützung" und gratulierte der Crew und seinen Kollegen zu der dritten Staffel.

In der Filmversion des Cop-Thrillers "Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis" machten die Polizisten Martin Riggs (Mel Gibson) und Roger Murtaugh (Danny Glover) Jagd auf Bösewichte. In dem Serien-Hit spielte Crawford die Figur von Riggs an der Seite von Damon Wayans. Nach Crawfords Ausscheiden soll sein Nachfolger Scott nun eine andere Figur spielen, die zu Murtaughs neuem Partner wird.

YouTube-Star Bibi ist schwanger

Was für eine tolle Nachricht: Die YouTube-Stars Bibi Heinicke und Julian Claßen erwarten ihr erstes Kind. Das verkündete die werdende Mutter auf Instagram. Es gelang ihr, die Schwangerschaft mehrere Monate lang geheim zu halten.