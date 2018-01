Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ausnahmegenehmigung für royale Hochzeit

Die britische Regierung will anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle die Sperrstunde in den Pubs verschieben. Am Sonntag begannen öffentliche Beratungen über die Pläne, den Alkoholausschank am 18. und 19. Mai bis 1.00 Uhr zu erlauben. Die Bevölkerung solle an dem "historischen Moment bestmöglich teilhaben können", sagte Innenministerin Amber Rudd. Durch die Sonderregelung sollen die Menschen die "Feierlichkeiten verlängern" und sich versammeln können, um den besonderen Tag für das Land hervorzuheben, fügte Rudd hinzu.

© APA/AFP/Daniel LEAL-OLIVAS Harry und Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Die Bar-Betreiber begrüßten die Initiative. Für die Gäste sei das britische Pub eine "kulturelle Ikone, fast so sehr wie die Königsfamilie", meinte Brigid Simmonds, Präsidentin der Vereinigung britischer Pubs. Die Sperrstunden hängen sonst von den Lizenzen der lokalen Behörden ab und können voneinander abweichen. Als Harrys älterer Bruder und Thronfolger William im Jahr 2011 heiratete, hatten die Briten einen Tag freibekommen.

"Ich entscheide sofort, ob ich jemanden mag"

Schauspieler Til Schweiger kann sich bei der Auswahl seiner Freunde nach eigenen Angaben auf sein Bauchgefühl verlassen. "Ich entscheide sofort, ob ich jemanden mag oder nicht. Ich spür das", sagte der 54-Jährige dem Magazin "Freundin". Seine Ex-Frau habe ihm vorgeworfen, dass er zu eigensinnig sei und die Menschen zu schnell beurteile. "Aber wenn ich jemandem eine Chance gab, bei dem ich ein schlechtes Gefühl hatte, wurde ich stets eines Besseren belehrt." Sein ursprüngliches Gefühl sei am Ende immer richtig gewesen.

© imago/Future Image Til Schweiger

Um mit Til Schweiger befreundet sein zu können, muss man demnach etwas verkörpern, zu dem er aufblicken kann. "Ich muss auf meine Freunde stolz sein können", worauf genau sei nicht so wichtig: "Auf ihren Humor, ihren Verstand, ihr Herz, ihre Sportlichkeit, was auch immer."

Sutherland "nicht so hässlich wie im Fernsehen"

Schauspieler Donald Sutherland erinnert sich noch nach vielen Jahren an ein eigenartiges Kompliment. Er sei Anfang der 80er-Jahre in dichtem Nebel über das Rollfeld des Glasgower Flughafens zu einer Maschine gegangen, als er eine sehr junge Stewardess getroffen habe, erzählte der Bösewicht aus den "Die Tribute von Panem"-Filmen dem "Hamburger Abendblatt" (Montag).

© APA/ANDREAS PESSENLEHNER Donald Sutherland

"(Sie) blieb entgeistert vor mir stehen und fragte mit großen Augen: 'Sie sind Donald Sutherland, nicht wahr? Sie sind nicht annähernd so hässlich wie im Fernsehen.' Das ist die Story meines Lebens", schilderte der 82-jährige Schauspieler. Der Kanadier ist zurzeit im Kinofilm "Das Leuchten der Erinnerung" zu sehen.

Liam Neeson liebt Kampfszenen

Auch im Alter von 65 Jahren liefert sich Hollywoodstar Liam Neeson noch immer gern Filmschlägereien. "Die Stunts überlasse ich zwar anderen, aber Kampfszenen zu proben ist auf jeden Fall ein Teil meines Jobs, den ich sehr liebe", sagte der aus Nordirland stammende Schauspieler dem Magazin "Playboy" laut einer Vorausmeldung vom Montag.

© apa/dpa/Wolfgang Kumm Liam Neeson schreibt Autogramme

Neeson war erst mit Mitte 50 mit Beginn der Filmreihe "96 Hours" ins Rollenfach des Actionhelden gewechselt. Der Star ist allerdings skeptisch, dass er noch eine längere Karriere als Actiondarsteller vor sich hat. "Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass mir das Publikum noch lange dabei zusehen will, wie ich einen Gegner nach dem nächsten verprügele - damit löse ich doch nur noch Augenrollen aus", sagte er dem Magazin mit Blick auf sein Alter.

Ulrich Tukur hält sich selbst für charakterlos

Der deutsche Schauspieler Ulrich Tukur sieht bei sich selbst einen Mangel an Charakter. Damit erklärte der 60-Jährige im Berliner "Tagesspiegel am Sonntag", weshalb er so gegensätzliche Personen wie den RAF-Terroristen Andreas Baader und den NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer glaubhaft verkörpern konnte. "Wer keinen Charakter hat, kann alles spielen", sagte Tukur.

© apa/dpa/Ulrich Perrey Ulrich Tukur

Nach vielen Jahren will der Erfolgsdarsteller nun aus der italienischen Lagunenstadt Venedig nach Deutschland zurückkehren. "Das Leben in Venedig ist anstrengend", sagte er zur Begründung. Immer wieder müsse er seine Koffer vom Flughafen in den Bus und dann in die für Venedig typischen, mit Touristen überfüllten Wasserbusse schleppen. "Und wenn Sie das 20 Jahre lang machen, denken Sie, Herrgott, ich möchte auch ganz gern mal mit dem Auto in die Garage fahren und gleich zu Hause sein." Er wolle künftig in Berlin oder Hamburg wohnen, sagte Tukur.