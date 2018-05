Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ed Sheeran hat etwas zu feiern

Popstar Ed Sheeran gratuliert sich selber zu einem Jahr ohne Zigaretten. "Ich feiere heute, dass ich ein Jahr Nichtraucher bin", schrieb der 27-Jährige am Sonntag auf Instagram. In Interviews hatte er in der Vergangenheit mehrfach über seine Kämpfe mit Zigaretten und auch Alkohol gesprochen.



Schon 2015 hatte Sheeran versucht, vom Rauchen loszukommen. "Es war ein kalter Entzug", sagte er im November 2015 in der Talkshow von Ellen DeGeneres über Versuche, die schlechte Angewohnheit aufzugeben. "Mir wurde klar, dass ich schon zehn Jahre lang geraucht habe. Das ist wirklich schlecht." Er habe sich Rauchen wie eine Routine angewöhnt, sagte er damals: "Ich mache einen Soundcheck, ich gönne mir eine Zigarette, ich trete auf, ich rauche eine, ich esse etwas, ich rauche eine." Damit ist jetzt offenbar Schluss.

"Comeback" von Gottschalk

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk bekommen bei RTL eine neue gemeinsame Show. Am Konzept werde derzeit gearbeitet, sagte eine Sprecherin des Senders am Montag. Der Titel stehe noch nicht fest. Die neue Show solle aber "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" ablösen. Das Format war 2013 gestartet, die letzte Folge war im vergangenen Dezember zu sehen.



Die Spielshow, bei der Jauch (61) und Gottschalk (67) gegen 500 Kandidaten angetreten sind, war unregelmäßig im RTL-Programm. Schöneberger (44) übernahm dabei die Moderation. Wie das Magazin "Der Spiegel" (Ausgabe 19/2018) berichtet, soll sie in der neuen Show "auf Augenhöhe" mit den beiden Altstars der TV-Abendunterhaltung zu sehen sein.



Der Sender hält sich mit Details allerdings bedeckt. Geplant sei eine "neue Primetime-Show", teilte RTL mit. "Alle drei werden zu Beginn einer jeden Sendung überhaupt keine Ahnung haben, was auf sie zukommt." Und fest steht auch: "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" ist Geschichte.



Stormy Daniels stichelt gegen Trump

Die durch ihr angebliches Sexabenteuer mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels hat bei einem Auftritt in der Comedy-Show "Saturday Night Live" für Lacher gesorgt. Nur "eine Abdankung" könne den Aufruhr über das angebliche Stelldichein beenden, sagte Daniels in einem Sketch an der Seite von Trump-Imitator Alec Baldwin.

"Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby", witzelte sie mit Verweis auf ihren Künstlernamen "Stormy" (stürmisch). Der US-Präsident bestreitet Behauptungen Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, dass die beiden 2006 eine Affäre hatten. Trumps Anwalt Michael Cohen hatte Clifford wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Euro gezahlt, damit sie ihre Version des Treffens nicht öffentlich macht.



Taylor Swift besucht Fan im Krankenhaus

US-Sängerin Taylor Swift hat ein achtjähriges Mädchen im Krankenhaus besucht, die Swifts Tourauftakt wegen schwerer Verbrennungen verpassen wird. Die28-Jährige und deren Eltern überraschten Isabella McCune und ihre Familie am Samstag in der Klinik in Phoenix, Arizona, berichtete das "People"-Magazin.



McCune sei "schockiert", "sprachlos" und sehr glücklich gewesen, sagte ihre Mutter dem Bericht zufolge. McCune hatte bei einer Explosion an einer Feuergrube schwere Verbrennungen erlitten und war seitdem elfmal operiert worden. Swifts Tour zum neuen Album "Reputation" beginnt am Dienstag in Phoenix und führt sie bis Anfang November unter anderem durch die USA, Großbritannien und Australien.

Dieser Promi hat 12.000 Euro auf der Straße verloren

Pietro Lombardi (25) hat Berichten zufolge 12.000 Euro auf der Straße verloren. Das Geld brauchte er demnach, um sich eine Uhr zu kaufen. Dabei habe er vergessen, die Tasche des Jogginganzugs zuzumachen, so dass das Geld rausgefallen sei. Der deutsche Sänger erzählte das in einem Instagram-Video, das mittlerweile nicht mehr verfügbar ist.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung stellte Lombardi klar, er sei als Familienvater eigentlich sparsam und gehe normalerweise nicht mit so viel Geld aus dem Haus. Aber ab und zu wolle man sich eben auch mal was gönnen: "Manchmal schenke ich mir dann selber etwas."



Pietro kann dem Missgeschick auch etwas Positives abgewinnen. "Ich sage euch ehrlich", sagte er in seinem Video, "klar, ich ärgere mich gerade wirklich, aber es ist auch so 'ne kleine Lehre. Man muss auch draus lernen, weil das wird mir in Zukunft nicht mehr passieren. Weil wenn man so viel Geld dabei hat, muss man einfach besser drauf aufpassen." Seinen Fans gab er den Rat: "Immer Taschen zulassen bitte!" An den Finder appellierte er, ungefähr 2.000 Euro von den insgesamt 12.000 Euro zu spenden. "Dann bin ich happy!"