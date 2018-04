Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

John Stamos ist erstmals Papa geworden

US-Schauspieler John Stamos ist zum ersten Mal Vater geworden. "Von nun an wird das Beste an mir immer meine Frau und mein Sohn sein", schrieb er in der Nacht zu Montag auf Instagram. Der Bub trägt den Namen Billy Stamos, wie der 54-Jährige bekannt gab. Erst im Februar hatte Stamos das Model Caitlin McHugh geheiratet.

Eine Anspielung auf seine Rolle des Onkel Jesse in der TV-Serie "Full House" konnte sich Stamos offenbar nicht verkneifen: In einem Hashtag bemerkte er, dass er jetzt nicht mehr nur Onkel sei. Außerdem fügte er das Wort "überglücklich" hinzu. Dazu veröffentlichte der Schauspieler ein Schwarz-Weiß-Foto, das ein Baby zeigt, das auf der Brust eines Mannes liegt.

John Cena & Nikki Bella trennen sich kurz vor der Hochzeit

Die Wrestling-Stars John Cena (40) und Nikki Bella (34) wollen doch nicht "Ja" zueinander sagen. In einem gemeinsamen Statement gaben beide am Sonntag bekannt, dass sie ihre Beziehung beendet hätten: "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander."

© www.PPS.at John Cena und Nikki Bella

Die beiden baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Das Paar war seit sechs Jahren zusammen und hatte sich vor einem Jahr während der Live-Übertragung eines Wrestling-Kampfes verlobt. Cena ist in Europa vor allem als Schauspieler bekannt, er hatte Auftritte in Filmen wie "Dating Queen" und "Daddy's Home".

Beyoncé kehrte nach Babypause auf Bühne zurück

Nach einjähriger Babypause hat R&B-Star Beyoncé beim Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste ein spektakuläres Bühnencomeback gegeben. Die US-Sängerin trat am Samstagabend vor rund 100.000 Zuschauern auf - und holte auch ihre früheren Bandkolleginnen von der Gruppe Destiny's Child auf die Bühne.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Larry Busacca Beyoncé am Coachella-Festival

Gemeinsam sangen Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams unter anderen ihren Hit "Say My Name". Es war der erste gemeinsame Auftritt des einstigen Erfolgstrios seit der Halbzeitshow des Super Bowls 2013. Bei ihrem zweistündigen Auftritt wurde Beyoncé von rund hundert Tänzern und Musikern begleitet. Auch ihr Ehemann Jay-Z kam auf die Bühne und sang mit ihr das Duett "Déjà Vu". Beyoncé hatte im Juni Zwillinge auf die Welt gebracht und sich deswegen vorübergehend aus dem Show-Business zurückgezogen.

Bon Jovi neu in der Ruhmeshalle des Rock

Die Musiker von Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues sowie Nina Simone sind in der Nacht zum Sonntag in die Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen worden. Die mehrstündige Zeremonie mit Auftritten und Würdigungen ging in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio über die Bühne. US-Rockstar Jon Bon Jovi trat erstmals seit 2013 wieder mit dem früheren Band-Gitarristen Richie Sambora auf. Neue und alte Bandmitglieder rockten zusammen vier Songs, darunter "You Give Love a Bad Name" und "Livin' on a Prayer". Die britischen Altrocker The Moody Blues spielten ihren legendären Song "Nights in White Satin".

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Theo Wargo Bon Jovi in der Ursprungsbesetzung

Auch Sänger Ric Ocasek holte seine früheren Kollegen von der Rockband The Cars auf die Bühne. Die 2003 gestorbene Jazz- und Bluessängerin Nina Simone wurde von R'n'B-Star Mary J. Blige gewürdigt. Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein Museum, das seit über 30 Jahren Künstler aus dem Bereich des Rock 'n' Roll ehrt. Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss. Fans können im Internet ihre Stimme abgeben, ihre Entscheidung fließt in das Votum von mehr als 900 Historikern und Vertretern der Musikszene.