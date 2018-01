Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Das erste gemeinsame Weihnachten mit seiner Verlobten Meghan Markle war für Prinz Harry fantastisch. Und löste mit einer wohl nicht ganz so wohl überlegten Aussage eine geballte Ladung Kritik an ebendiesem aus. In einem BBC-Radio-Interview berichtete Harry rückblickend, Meghan hätte sich in die Familie "sofort reingefunden". Schön und gut. Doch mit folgendem Satz hat er sich wohl doch etwas weit aus dem Fenster gelehnt: "Ich denke, das ist die Familie, die sie nie hatte."

Das wollte Meghans 52-järhige Halbschwester Samantha, die aus der ersten Ehe von Meghans Vater Thomas stammt, nicht auf sich sitzen lassen. Prompt antwortete sie laut "bild.de" mit einem Tweet: "Tatsächlich hat sie eine große Familie, die immer bei ihr und für sie da war." Und weiter: "Meghans Familie ist komplett mit Schwester, Bruder, Tanten, Onkels, Cousinen und unserem unglaublichen, aufopferungsvollen Vater, der die Familie zusammenhält." Heiraten würde diese lediglich erweitern. Die Entrüstung ist verständlich. Möglicherweise ist da aber auch ein bisschen Eigenwerbung im Spiel. Samantha schreibt nämlich gerade an einem Enthüllungsbuch über Harrys Verlobte ...

Bella Thorne splitterfasernackt

Hoppla! Was ist denn hier los? Bella Thorne splitterfasernackt (oder zumindest fast - der schwarze Streifen um ihre Hüfte könnte ein Höschen sein) zwischen Kleidern, Blusen und Mänteln. Die Frisur 1a, das Make-up perfekt ... nur mit dem Outfit hat es wohl noch nicht so ganz hingehaut.

This was fun #fashionweek #2017highlights Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am Dez 29, 2017 um 11:57 PST

Ein Hashtag lüftet das Geheimnis um die entblätterte Schauspielerin: Während der Aufnahme befand sie sich auf der New York Fashion Week. Besser gesagt: bei den Vorbereitungen zu eben dieser. Und obwohl sie auf dem Foto gar nicht so erheitert wirkt, schreibt sie per Instagram "Das war lustig". Naja, wenn sie meint?!

Peinliches Silvester-Hoppala

Oh nein! Wie gibt es denn das?! Roberto Blanco vergisst während seines Auftritts bei der ARD-Silvester-Show den Text eines seiner größten Hits! Es handelte sich dabei um keinen anderen als "Ein bisschen Spaß muss sein". Der ist ihm wohl in dem Moment, als ihm der Songtext partout nicht in den Sinn kommen wollte, vergangen.

Krankheitsbedingt Silvester zu Hause auf dem Sofa. Mit der Silvestershow. Roberto Blanco hat eben bei „Ein bisschen Spaß muss sein“ seinen Text vergessen und das mit La-La-La überspielt #Profi pic.twitter.com/y1W0nVIqEX — Stefan Görsch (@stegoe) 31. Dezember 2017

Nachdem auch der zweite Versuch der Strophe "Heut Nacht feiern wir, machen durch bis um vier ..." misslungen ist, hilft sich der Sänger mit einem simplen "Oooh!" über die Runden, um dann ohne Umwege wieder zum Refrain überzugehen. Auch die Strophe "Draußen wird's langsam hell ..." lässt er aus. Hat er tatsächlich den Text seines eigenen Songs vergessen? Man weiß es nicht. Seine Fans werden's ihm aber bestimmt verzeihen!

Neuer Rekord für Helene Fischer

Herzliche Gratulation! Die 33-Jährige hat sich bereits zum sage und schreibe vierten Mal auf den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Jahrescharts gesungen. Das muss mal eine(r) schaffen!

Wer jetzt wissen will, mit welchen Hits es die Schlagerkönigin in den Jahren zuvor in die Charts geschafft hat - voila: 2013 und 2014 war es der Song "Farbenspiel". Das Jahr darauf rockte sie mit "Weihnachten" die Charts. Nicht schlecht, hat Helene Fischer mit ihrem neuerlichen Platz eins doch einen neuen Rekord in der Geschichte besagter Charts geschafft.