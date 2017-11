New Yorks alter und neuer Bürgermeister: Bill de Blasio

Niemand hatte Bill de Blasio so richtig auf dem Schirm, als er 2013 gegen Michael Bloomberg antrat. Doch dann legte er gemeinsam mit seiner afroamerikanischen Frau Chirlane McCray und den Kindern Chiara und Dante einen überraschend erfolgreichen Wahlkampf hin und ist seit Anfang 2014 Bürgermeister der Millionenmetropole - und nun für vier weitere Jahre wiedergewählt.

Das Ergebnis sei der "Beginn einer neuen Ära", versprach 56-jährige Demokrat am Dienstag (Ortszeit) nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses per Kurznachrichtendienst Twitter. "Ihr habt bedeutende Veränderungen in den vergangenen vier Jahren gesehen, aber das war noch gar nichts", schrieb er. "Ich bin optimistischer als je zuvor. Wir fangen gerade erst an."

Sein Wahlsieg sei auch eine "Botschaft an das Weiße Haus", schrieb de Blasio weiter. "Sie können nicht gegen New Yorker Werte angehen und gewinnen, Mr. Präsident. Wenn Sie den Werten Ihrer Heimatstadt den Rücken kehren, wird Ihre Heimatstadt Ihnen den Rücken zukehren." Der republikanische US-Präsident Donald Trump stammt aus dem New Yorker Bezirk Queens. Per Twitter hatte Trump de Blasio einmal als "schlechtesten Bürgermeister der USA" bezeichnet.

Auch bei den New Yorkern gilt de Blasio als nicht besonders beliebt, aber als akzeptiert. Der Demokrat, der zum linken Flügel seiner Partei gezählt wird, hat die Unterstützung vieler Geldgeber und Gewerkschaften. Zu seinen Errungenschaften wird ein kostenloses Kindergartenjahr gezählt. Andere Wahlversprechen wie die Senkung der Zahl der Obdachlosen und die Vergrößerung des Angebots bezahlbaren Wohnraums sind jedoch noch nicht eingelöst worden.

De Blasio ist in Manhattan geboren und hat deutsche und italienische Vorfahren. Ursprünglich hieß er nach seinem Vater Warren Wilhelm II., nach der Scheidung seiner Eltern optierte er aber für den italienischen Namen seiner Mutter. De Blasio wuchs im US-Staat Massachusetts auf und studierte Politik und Internationale Beziehungen. Dann war er jahrelang Mitglied im New Yorker Stadtrat und Bürgerbeauftragter, bevor er vor vier Jahren zum Bürgermeister gewählt wurde.