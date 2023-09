New Yorker Foto-Museum mit großer Marlene-Dietrich-Schau

Rund 250 Fotos der legendären Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich (1901-1992) zeigt eine neue Ausstellung in New York. Die Schau "Play the Part: Marlene Dietrich" im renommierten Foto-Museum International Centre of Photography (ICP) im Szene-Viertel Lower East Side in Manhattan präsentiert Werke von Fotografen wie Eve Arnold, Cecil Beaton, Lee Miller, Irving Penn und Edward Steichen.

Viele der Bilder sind zum ersten Mal in den USA zu sehen und dokumentieren Leben und Karriere der Dietrich, die mit Filmen wie "Der blaue Engel" und Songs wie "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" Erfolge feierte. Die Schau soll bis 8. Jänner 2024 laufen.

