Neun Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind im Nordosten von Mexiko mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 40 Menschen wurden verletzt, als am Sonntag (Ortszeit) das Dach der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero einstürzte, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas mitteilten. Zum Zeitpunkt des Unglücks feierten Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen in der Kirche eine Taufe.

Im Fernsehen war zu sehen, wie Sicherheitskräfte, Gläubige und Anrainer versuchten, Überlebende zu bergen. Nach Angaben örtlichen Medien sollen weitere 30 Personen unter den Trümmern eingeklemmt sein. Nach Angaben der Behörden waren Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungshunde und Sanitäter an dem Rettungseinsatz beteiligt.

"Wir erleben einen sehr schweren Tag. Im Moment laufen die Arbeiten, um die Überlebenden zu bergen, die unter den Trümmern begraben wurden", sagte der Bischof von Tampico, José Armando Álvarez Cano, in einer Videobotschaft. "Wir beten für sie."

Ciudad Madero hat rund 200.000 Einwohner. Die Stadt liegt am Golf von Mexiko