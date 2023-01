Neujahrstreffen der FPÖ in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt hat am Samstagvormittag das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Das Treffen steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl in Niederösterreich. Zum Auftakt begrüßte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die Besucher im Veranstaltungszentrum Arena Nova. Er ist auch Vizebürgermeister von Wiener Neustadt.

Schnedlitz attackierte zugleich direkt die politischen Mitbewerber, allen voran die ÖVP: "Mit Niederösterreich hat diese ÖVP längst nichts mehr zu tun." Die "Muttersprache" der Volkspartei sei etwa Korruption, befand er. "Wir sind im Steigflug während der ÖVP die Wähler, die Minister und die Landeshauptleute davonschwimmen." ÖVP-Chefin und "Ballkleid-Hanni" Johanna Mikl-Leitner werde als nächste an der Reihe sein, prophezeite er.

Auf dem Programm steht in weiterer Folge ein Auftritt von Bundesparteichef Herbert Kickl. Auch Landesparteichef Udo Landbauer wird das Wort ergreifen. Schon ab 10.00 Uhr wurden die zahlreichen Gäste in der Halle mit Musik von der John Otti Band unterhalten. Zu Hit-Klassikern wie "Sierra Madre" wurden begeistert rot-weiß-rote - und niederösterreichische blau-gelbe - Fähnchen geschwenkt. Laut FPÖ sind rund 5.000 Menschen erschienen.