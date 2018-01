Neujahrskonzert: ORF-Übertragung erreichte über 1 Million Seher

Durchschnittlich 1,135 Millionen Zuseher verfolgten im ORF am gestrigen 1. Jänner den zweiten Teil des von Riccardo Muti geleiteten Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, lag der Marktanteil somit bei 49 Prozent. Der erste Teil lockte durchschnittlich 877.000 Seher vor die Bildschirme, der Pausenfilm durchschnittlich 1,006 Millionen Zuschauer an.

Jetzt NEWS JAHRESABO & VIGNETTE* um nur € 158,90 statt € 265,80! *Zur Auswahl: Klebe- oder Digitale Vignette. Hier bestellen ▶