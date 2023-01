Neujahrskonzert unter der Leitung von Welser-Möst

Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wird am Sonntag das neue Jahr wieder festlich-musikalisch eingeläutet: Franz Welser-Möst führt zum dritten Mal in seiner Karriere die Wiener Philharmoniker durch das traditionelle Neujahrskonzert aus dem Klassiktempel der Bundeshauptstadt. Und auch 2023 wird das musikalische Großereignis wieder in fast 100 Ländern der Welt zu sehen sein - dank der ORF-Übertragung mit 15 Kameras.

Franz Welser-Möst, der bereits 2011 und 2013 den musikalischen Neujahrsmorgen bestritt, hat dabei einen ganzen Strauß an neuen Preziosen zusammengestellt, die noch nie bei einem Neujahrskonzert erklangen. Ganze 14 der programmierten 15 Werke kamen bis dato noch nicht zu den Weihen, sich Neujahrskonzertstück nennen zu dürfen. Neu ist heuer nach zwei Coronajahren auch, dass die Philharmoniker nun wieder vor einem ausverkauften Haus spielen dürfen. Prosit Neujahr!

(S E R V I C E - )