9.596 Neuinfektionen und 88 Spitalspatienten weniger

Am Mittwoch sind österreichweit 9.596 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395 Fällen. In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 2.380 Infizierte, 88 weniger als am Vortag und ein Minus von 170 zur Vorwoche. 132 Schwerstkranke werden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl stieg innerhalb einer Woche um sieben Patienten. 18 Covid-Tote kamen seit dem Vortag auf insgesamt 20.971 Opfer hinzu.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 5.379.734 bestätigte Ansteckungen. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 5.244.839 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 9.517 als wieder frei vom Virus. Damit gab es am Donnerstag 113.924 aktive Fälle im Land, um 79 aktuell Infizierte mehr als am Tag zuvor.

Die Impfzahlen blieben auf dem vergleichsweise hohen Niveau der Vorwoche. 22.628 Stiche wurden am Mittwoch verabreicht, davon waren 20.827 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis) nach der dreiteiligen Grundimmunisierung. Insgesamt haben bisher 998.708 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.