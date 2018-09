Im Streit um die Veröffentlichung von Oben-ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate in Frankreich wird am Mittwoch (14.00 Uhr) ein neues Urteil verkündet. Zwei Vertreter des französischen Boulevardmagazins "Closer" und zwei Fotografen stehen wegen der Skandalbilder vor dem Berufungsgericht von Versailles.

In erster Instanz waren die Männer im vergangenen Jahr zu Geldstrafen verurteilt worden, außerdem hatte das Gericht Kate und ihrem Mann William zusammen 100.000 Euro Schadenersatz zugesprochen. "Closer" hatte im September 2012 Paparazzi-Fotos veröffentlicht, die Kate beim Sonnenbaden mit nacktem Oberkörper auf der Terrasse eines Privatanwesens in Südfrankreich zeigten. Die Bilder wurden wohl per Teleobjektiv aufgenommen. Das britische Königshaus hatte empört reagiert, Kate und Prinz William stellten Strafanzeige wegen Verletzung der Privatsphäre.

In erster Instanz hatte das Gericht von Nanterre die beiden "Closer"-Verantwortlichen im vergangenen Jahr zu Geldstrafen von jeweils 45.000 Euro verurteilt. Die zwei Fotografen erhielten Geldstrafen von 10.000 Euro, die zum Teil auf Bewährung ausgesetzt wurden. Sie hatten bestritten, die Fotos gemacht zu haben. Nun wurde der Fall im Berufungsverfahren neu aufgerollt.