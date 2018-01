Coca Cola bringt neuen Eistee auf den österreichischen Markt - Die neue Marke „Fuze Tea“ ist bereits in 52 Ländern weltweit verfügbar.

Coca Cola erweitert sein Sortiment und präsentiert ein neues Produkt für Österreich. The Coca-Cola Company gab heute in Zürich den Start von FUZETEA, der Premium-Marke für Eistee, in ganz Europa bekannt. 2012 ursprünglich in 14 internationalen Märkten eingeführt, ist die Marke mittlerweile bereits in 52 Ländern weltweit etabliert und erreichte innerhalb von nur drei Jahren Milliarden-Dollar Status.

© The Coca Cola Company

In Österreich ist FUZETEA ab sofort in den drei Geschmacksrichtungen FUZETEA Eistee Pfirsich & Hibiskus, FUZETEA Eistee Zitrone & Zitronengras, FUZETEA Grüner Eistee Mango & Kamille in der 0,5 L PET-Flasche für unterwegs und der 1,5 l PET-Flasche für daheim erhältlich.

Zucker und Kalorien

„FUZETEA ist eine einzigartige Fusion von Tee-Extrakten, Frucht-Aromen und Kräutern, die so miteinander kombiniert werden, dass ein vielschichtiger, frischer und moderner Tee-Geschmack entsteht", so Christoph Reitmeir, Projektleiter für FUZETEA in Österreich.

© News

Die drei in Österreich vorgestellten Geschmacksrichtungen beinhalten um 30 Prozent weniger Kalorien als herkömmliche vollgezuckerte Varianten.

© News

Bei allen FUZETEA Getränken werden etwa 4 g Zucker je 100 ml mit Steviolglycosiden kombiniert, einem kalorienfreien Süßstoff, der aus den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnen wird. Dabei handelt es sich um den neuesten Inhaltsstoff, den The Coca-Cola Company zur Reduzierung des Zuckergehalts in einigen ihrer Getränke einsetzt.

© News