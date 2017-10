Im neuen Asterix-Abenteuer "Asterix in Italien" geht es im gestreckten Galopp durch die Handlung. Diesmal nehmen die gallischen Helden mit mehreren Nationen an einem spektakulären Wagenrennen teil. "Ich habe viel über Pferde gelernt", sagte Zeichner Didier Conrad. Zusammen mit Autor Jean-Yves Ferri hat er in Paris das neue Heft vorgestellt, das am 19. Oktober auch auf Deutsch auf den Markt kommt.

Nach "Asterix bei den Pikten" und "Der Papyrus des Cäsar" ist "Asterix in Italien" der dritte Band, den das Duo gemeinsam entwirft. Erscheinen werden die neuen Abenteuer zeitgleich in 25 Ländern und in einer Startauflage von rund fünf Millionen Exemplaren. Die deutsche Ausgabe des mittlerweile 37. Bandes der Comic-Serie kommt im Verlag Egmont Ehapa heraus.

Die Handlung der Geschichte: Um das Ansehen Roms zu steigern, lässt Julius Cäsar ein Rennen mit Pferdewagen ausrichten. Dazu sind alle Völker der antiken Welt aufgerufen. Zur Bedingung macht Cäsar allerdings einen Sieg des römischen Gespanns unter dem skrupellosen Wagenlenker Caligarus und Beifahrer Bleifus - denen wiederum Asterix und Obelix in die Quere kommen.

Das Besondere in dem Comic: Obelix hat im neuen Band die Zügel in der Hand, denn er lenkt den gallischen Wagen. "Mir gefiel die Idee, dass Obelix andere Seiten seiner Persönlichkeit entdeckt", sagte Autor Ferri.

Das Abenteuer ist auch eine Hommage an den inzwischen 90 Jahre alten Asterix-Zeichner Albert Uderzo. Dieser ist der Sohn italienischer Einwanderer. Zudem träumte er als Jugendlicher von einer Karriere als Rennfahrer, wie er nun in einer Videobotschaft erzählte: "Die Geschichte rührt mich sehr, denn Autos waren neben Comics meine große Leidenschaft."

Conrad und Ferri haben 2011 die Nachfolge von Uderzo angetreten. Er hatte die Figuren Asterix und Obelix 1959 gemeinsam mit dem Autor René Goscinny geschaffen. Nach dessen überraschendem Tod im Jahr 1977 machte Uderzo zunächst alleine weiter.