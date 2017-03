Neuerliche Bombendrohung in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt hat es am Sonntagabend neuerlich eine Bombendrohung gegeben. Ein Wettcafe wurde daraufhin geräumt, bei einer Durchsuchung jedoch nichts Verdächtiges gefunden. Auch Sprengmittelspürhunde waren im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion mit. Erst am Tag zuvor war das Kinocenter "Cine Nova" evakuiert worden.

Die Bombendrohung am Sonntag war nach Polizeiangaben telefonisch erfolgt. Eine Angestellte des Lokals erstattete daraufhin Anzeige. Beim Anrufer dürfte es sich um einen Inländer gehandelt haben. 16 Gäste mussten das Wettcafe verlassen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.

Bei der Durchsuchung des Kinos am Samstagabend wurde ebenfalls nichts Verdächtiges entdeckt. Das "Cine Nova" war nach Eingang der Bombendrohung evakuiert worden.