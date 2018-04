Wenig zu sehen gab es bis dato vom neuen „Star Wars“-Spin Off „Solo – A Star Wars Story“, das bereits im Mai in die Kinos kommt. Das ändert nun ein längerer Trailer, der vor kurzem veröffentlicht wurde.

Knapp zweieinhalb Minuten gewährt ein neuer Clip den Fans Einblicke in das neueste „Star Wars“-Spektakel, das am 25. Mai ins Kino kommt. Der junge Han Solo, dieses Mal gespielt von Alden Ehrenreich, nicht von Harrison Ford, bezeichnet sich als „Fahrer und Flieger“, der Teil einer Gangsterbande wird, um einen großen Coup zu landen.

Alter "Chewy"

Es geht vor allem auch darum, wie diese Bande zueinander findet. Mit dabei ist auch Han Solos ewiger Sidekick Chewbacca, der angeblich 190 Jahre alt ist. „Dafür siehst du großartig aus“, so Solo zu seinem Freund. Mit dabei ist auch Emilia Clarke als Han Solos Jugendfreundin sowie Woody Harrelson als erfahrener Gangster. Damit kommt neben der Spannung wohl auch die Komik nicht zu kurz. Der Film soll in Cannes Premiere feiern, bevor er am 25. Mai im Kino startet.