Neuer Prozess gegen kroatischen Ex-Premier im Fall "Hypo" begonnen

In Kroatien hat am Freitag der neu aufgerollte Prozess gegen Ex-Premier Ivo Sanader in der Affäre um die frühere Kärntner Hypo Alpe-Adria begonnen. Die Anklage wirft ihm Kriegsgewinnlertum vor, weil er Mitte der 1990er-Jahre der Hypo gegen Provisionen den Weg auf den kroatischen Markt geebnet haben soll. Sanader wurde 2012 in dem Fall bereits schuldig gesprochen, das Urteil wurde aber aufgehoben.

Beim Prozessbeginn vor dem Zagreber Landesgericht plädierte Sanader, der die kroatische Regierung vom 2003 bis 2009 leitete, auf "nicht schuldig", berichteten kroatische Medien. Seine Anwälte behaupten, dass keine Straftat begangen worden sei und dass die Verjährungsfrist in diesem Fall bereits ausgelaufen sei.

Sanader wurde 2012 in dem Fall "Hypo" auf dreieinhalb Jahre Haft verurteilt. Damals wurden zwei Korruptionsfälle in einem Prozess zusammengeführt, so dass er auch wegen der Annahme von Bestechungsgeldern vom ungarischen Erdölkonzern MOL schuldig gesprochen wurde. Die Gesamtstrafe lautet auf zehn Jahre Haft. Im Jahr 2014 hat das Oberste Gerichtshof die Strafe auf 8,5 Jahre herabgesetzt. Das Verfassungsgericht hob das Urteil im Jahr 2015 jedoch auf und ordnete eine Neuaufrollung des Prozesses an. Nun sollen in den beiden Fällen separate Prozesse geführt werden.

Im Fall "Hypo" wird dem Ex-Premier Kriegsgewinnlertum vorgeworfen. Er soll 1994 und 1995, als das kroatische Außenministerium bei der Kärntner Bank einen Kredit für den Aufbau von Botschaften in Höhe von damals 140 Millionen Schilling (fast 10,2 Millionen Euro) aufnahm, eine Provision von fünf Prozent, umgerechnet rund 500.000 Euro, in die eigene Tasche kassiert haben. Er nahm als stellvertretende Außenminister an den Verhandlungen über den Kredit teil. Damals herrschte in Kroatien Krieg, weshalb es für die kroatische Regierung schwierig war, Kredite aufzunehmen.