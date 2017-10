Neuer Hypo-Prozess: Fortsetzung am Donnerstag

Im am Dienstag begonnenen Untreue-Prozess gegen die Ex-Hypo-Vorstände Wolfgang Kulterer und Günter Striedinger, den Steuerberater Hermann Gabriel und drei weitere Angeklagte ist die Verhandlung nach dem Eröffnungsplädoyer von Staatsanwalt Andreas Höbl und den Repliken der sechs Verteidiger auf Donnerstag vertagt worden.

Wie die Vorsitzende des Schöffensenats, Richterin Lisa Kuschinsky, ankündigte, soll am Donnerstag Kulterer vernommen werden. Eine Woche später ist dann Striedinger an der Reihe. Die Vernehmung der Angeklagten wird sich laut Prozessfahrplan bis in den November ziehen, mit einem Urteil in dem Großverfahren ist frühestens Mitte Jänner zu rechnen.