Das lässt die Herzen der Fans höher schlagen. Der neue „Fifty Shades of Grey“-Trailer hat es in sich. Er lässt auf ein romantisches, heißes aber auch actionreiches Finale hoffen. Der Clip lässt auch erstmals jede Menge Einblicke in den neuen Film zu.

Jetzt sind sie also verheiratet, Anastasia Steele und ihr Millionär, Christian Grey. Alles eitel wonne, oder doch nicht? Schon bald nach dem „Ja“-Wort kauft Christian für das frisch vermählte Paar eine Villa – allerdings ohne seine Frau vorher gefragt zu haben. Noch dazu ist die Architektin eine hübsche Blondine, die dem reichen Ehemann offensichtliche Avancen macht und das vor seiner frisch angetrauten Frau.

Anastasias Eifersucht und Zweifel lassen nicht lange auf sich warten. Außerdem taucht jemand aus ihrer Vergangenheit auf, der den beiden das Leben auch nicht gerade einfacher macht. Am Valentinstag des nächsten Jahres ist es soweit, und das Action-, SM- und Romantik-Spektakel „Fifty Shades of Grey“ findet mit „Befreite Lust“ (im Original: „Fifty Shades Freed“) sein Ende.