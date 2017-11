Das ist der neue Bachelor

Im Jänner 2018 startet eine neue Staffel der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor". Der neue Rosenkavalier ist bereits gefunden und die Dreharbeiten in vollem Gange.

THEMEN:

Nach Marcel Maderitsch, Paul Janke, Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne, Leonard Freier und Christian Pannek sucht im Jänner der insgesamt achte Bachelor im Fernsehen nach der großen Liebe. Dass sie durchaus zu finden ist, beweisen der letzte Rosenkavalier Christian und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn, denn die beiden sind immer noch ein glückliches Paar. Bei den anderen Herren hat es hingegen nicht geklappt und auch Bachelorette Jessica Paszka trennte sich bereits nach wenigen Wochen wieder von ihrem "Traummann" David Friedrich.

Die "Bild Zeitung" hat bereits Schnappschüsse der Dreharbeiten in Miami veröffentlicht und somit das Geheimnis um den neuen Bachelor gelüftet. Er heißt Daniel Völz, ist 32 Jahre alt und stammt aus einer nicht unbekannten Familie. Sein Großvater ist der Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz (Käpt'n Blaubär), seine Mutter Rebecca arbeitet ebenfalls in der Branche, sie war die Stimme von Jennifer Grey alias Baby Houseman im Klassiker "Dirty Dancing". Sein Onkel Benjamin Völz wiederum ist die deutsche Stimme von Stars wie Keanu Reeves, Charlie Sheen oder Matthew McConaughey.

© imago/Sabine Gudath Wolfgang Völz mit Ehefrau Roswitha und Tochter Rebecca

Der neue Bachelor selbst hat laut "Bild" an der Loyola University in New Orleans einen Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht und arbeitet als Immobilienmakler für das Auktionshaus "Sotheby's". Der gebürtige Berliner lebt heute in Sarasota, Florida. Auf der Facebook-Seite seiner alten Schule ist übrigens ein Foto des neuen Rosenkavaliers zu finden. Er selbst hat es geteilt.

Auf Facebook hat sich Daniel Völz vor wenigen Stunden auch als neuer Bachelor "geoutet", sein Gesicht zeigt er dabei allerdings noch nicht.