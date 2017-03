WikiLeaks hat nach eigenen Angaben streng geheime Unterlagen und Anleitungen der CIA für Hackerangriffe veröffentlicht. Die seit Dienstag online verfügbaren Dokumente stellten den ersten Teil einer Serie von Enthüllungen dar, die "die gesamten Hacker-Fähigkeiten" des US-Geheimdienstes umfassten, erklärte Internet-Portal.

Den Unterlagen zufolge hat der US-Geheimdienst Computer mit allen gängigen Betriebssystemen wie Microsoft Windows, macOS von Apple sowie Linux im Visier, aber auch iPhones und Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android. US-Geheimdienstler sollen zusammen mit ausländischen Kollegen die Verschlüsselung von weitverbreiteten Messaging-Diensten wie WhatsApp, Telegram und Signal ausgehebelt haben. Ein mit Großbritannien betriebenes Programm mit dem Namen "Weeping Angel" (dt. "weinender Engel") dient demnach dazu, ans Internet angeschlossene Samsung-Fernseher in Abhörgeräte umzufunktionieren.

Dazu gehörten mehrere Hundert Millionen Zeilen Programm-Code, die allerdings wie die Namen der betroffenen Mitarbeiter zurückgehalten worden seien.

Frankfurt als Hackerbasis für Europa

WikiLeaks zufolge wird auch enthüllt, dass die CIA das US-Generalkonsulat in Frankfurt als Hackerbasis für Europa, den Nahen Osten und Afrika nutzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit der Unterlagen nicht überprüfen. Mehrere Experten, darunter Brian Hein von Flashpoint, erklärten jedoch, die Dokumente wirkten auf den ersten Blick authentisch. US-Behörden lehnten zunächst eine Stellungnahme ab.

Zu Frankfurt hieß es, US-Agenten würden mit Diplomatenpässen ausgestattet und arbeiteten demnach als vermeintliche Mitarbeiter des Außenministeriums. In einer Reiseanleitung für Deutschland wird auf kostenlose alkoholische Getränke auf Lufthansa-Flügen hingewiesen, bei denen man es allerdings nicht übertreiben sollte. Wer seine Tarn-Identität gut beherrsche, werde keine Probleme mit den deutschen Grenzbehörden haben - "sie haben nur Deinen Reisepass abgestempelt". Bei einer Ankunft am Sonntagmorgen müsse man in Deutschland damit rechnen, dass die meisten Läden geschlossen seien. Allerdings: "Einige Restaurants können offen sein."

Schaden nach Enthüllungen unklar

Welchen Schaden die Enthüllungen für die amerikanischen Abhörprogramme bedeuten, war zunächst unklar. Ein langjähriger externer Geheimdienstmitarbeiter sagte Reuters, bei der CIA mit Sitz in Virginia und beim Nachrichtendienst NSA in Maryland herrsche Empörung über die neuen Lecks. "Die Leute auf beiden Seiten des Flusses rasen vor Wut", sagte er. Der Fall sei nicht mit den Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden vergleichbar: "Dies wurde über eine lange Zeit gesammelt und an WikiLeaks übergeben."

Die Enthüllungsplattform hat wiederholt geheime US-Dokumente veröffentlicht und spielte auch bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr eine Rolle. Auf dem Portal wurden E-Mails veröffentlicht, die bei Hackerangriffen auf die Demokratische Partei erbeutet wurden und die potenziell dem Wahlsieger Donald Trump nutzten. US-Geheimdiensten zufolge steckt Russland hinter den Attacken. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.